Jordana BBB 26: 5 curiosidades sobre a participante do time pipoca

Com estilo espontâneo e direto, a sister promete não passar despercebida no reality show

Jordana fez parte da Casa de Vidro da região Centro-Oeste Imagem: Reprodução digital | Globo) </p>

Jordana é uma das participantes do time pipoca do BBB 26 e conquistou sua vaga no reality show após vencer a disputa da Casa de Vidro da região Centro-Oeste. Natural de Brasília, ela entrou no programa já com o apoio do público, que a escolheu para integrar o elenco oficial da temporada. Advogada de formação, modelo e influenciadora digital, a sister chamou atenção ainda antes de entrar na casa por sua personalidade comunicativa e presença marcante.

A seguir, veja 5 curiosidades sobre Jordana do BBB 26!

1. Influência da mãe e início na carreira de modelo

Foi por influência da mãe, fotógrafa, que Jordana deu os primeiros passos no mundo da moda. Além de incentivar a filha a trabalhar como modelo, ela também teve papel importante no desenvolvimento da independência e autoconfiança da sister, incentivando-a a ser mais desinibida.

Inclusive, Jordana se define como uma pessoa extrovertida, comunicativa e espontânea, destacando ainda sua empatia e o gosto por ajudar os outros. Com bom humor, afirma ser do tipo que faz piada de si mesma, reforçando seu jeito leve e divertido de encarar a vida.

2. Investimentos em estética ao longo dos anos

Jordana revelou que investiu mais de R$ 40 mil em procedimentos estéticos ao longo da vida. Entre eles, estão rinoplastia, colocação de silicone, lipoaspiração, aplicação de botox e harmonização facial. Segundo ela, as mudanças fazem parte de um processo de cuidado com a própria imagem e refletem escolhas pessoais que ela decidiu priorizar antes mesmo de entrar no BBB 26.

Antes do reality show, Jordana já vinha construindo uma trajetória profissional diversa Imagem: Reprodução digital | Globo

3. Da advocacia às redes sociais

Jordana já vinha construindo uma trajetória profissional bem diversa antes mesmo de entrar no BBB 26. Formada em Direito em 2019, ela até atuou na área, mas acabou percebendo que não era exatamente o que queria seguir. Com o tempo, foi explorando novos caminhos e passou a investir na carreira como modelo e influenciadora digital — inclusive, acumulava muitos seguidores nas redes sociais antes de entrar no reality show. Além disso, também trabalhou como professora de inglês.

4. Pandora é seu grande amor fora da casa

Jordana é apaixonada por sua cachorrinha Pandora, da raça lulu da pomerânia, que ocupa um lugar muito especial em sua vida. A pequena vive com a família há alguns anos e é tratada como parte essencial do dia a dia da sister, sendo constantemente lembrada com carinho. “Ela é o amor da vida”, contou a advogada ao gshow.

5. Espiritualidade livre e conexão com o invisível

Jordana afirma acreditar em Deus, mas não segue uma religião específica, preferindo viver a espiritualidade de forma mais livre e pessoal. Segundo ela, essa conexão acontece de maneira verdadeira, sem a necessidade de rótulos ou regras fixas. A participante também joga tarot e já teve contato com diferentes religiões e cultos ao longo da vida, o que contribuiu para ampliar sua visão sobre fé e espiritualidade.