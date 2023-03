Júpiter: entenda a influência do planeta nos 12 signos do zodíaco

Descubra como o planeta da expansão e do otimismo age em cada signo

Segundo Bárbara Christan, Júpiter representa a expansão, o otimismo, a fé, os estudos, a justiça e a ética. É o exagerado do zodíaco e está ligado às crenças. Acelera vontades, sonhos e dá coragem para colocar tudo em prática. Júpiter também rege Sagitário e Peixes, exila-se em Gêmeos e Virgem, tem a exaltação em Câncer e detrimento em Capricórnio.

A seguir, descubra como Júpiter age em cada signo.

Júpiter em Áries

Quem tem Júpiter em Áries possui impulso para buscar evolução pessoal e profissional e tem grande força para perseguir objetivos. Também possui muita iniciativa e espírito de liderança. A coragem é grande e se espelha em pessoas que também são destemidas e tem fé no crescimento e na vitória.

Júpiter em Touro

É uma pessoa que gerencia com excelência recursos e materiais. Tem muito respeito por valores pessoais e conquistas, além de atrair riquezas aos negócios. Gosta de tudo o que é de qualidade: comida, roupa, carro, casa e relações. Deve ter cuidado com o egoísmo e o desperdício.

Júpiter em Gêmeos

É uma pessoa que possui grande habilidade na comunicação, tem muita lábia e conquista todos com um bom papo. É extremamente mental. Há muita curiosidade, vontade em aprender, comunicar, trocar e escrever. Mas, por estar exilado, há dificuldade em se aprofundar no que faz e focar em uma só coisa, trocando o objeto de interesse toda hora.

Júpiter em Câncer

Júpiter em Câncer estimula as bênçãos em família. Há uma riqueza de bondade, carinho e cuidado com quem se ama. Mas a pessoa pode ter um zelo excessivo, ao ponto de sufocar o próximo. Dá muito valor às raízes, às bases familiares e ao passado. A fortaleza vem do lar. Tende a trabalhar com comida, nutrindo a si e a quem gosta. Deve tomar cuidado com a falta de praticidade e utopias.

Júpiter em Leão

Quem tem Júpiter em Leão é expansivo, possui muita força, otimismo e generosidade. O brilho de Leão ajuda a conquistar reconhecimento social, autoconfiança e distinguir o próprio valor no mundo. A veia de liderança é intensa e tem um forte poder de atração. Deve tomar cuidado com riscos financeiros e gastos desenfreados em busca de manter o status.

Júpiter em Virgem

Queda do planeta. Quando Júpiter está posicionado neste signo, a pessoa deve ter cuidado com os relacionamentos no trabalho e na vida pessoal. É preciso ficar atento para não exigir demais sem se contentar com nada. É uma pessoa muito perfeccionista, tem facilidade para atividades técnicas e precisas. Se doa ao próximo no intuito de servir. Há desejo de expandir o conhecimento.

Júpiter em Libra

Neste posicionamento, o amor e a justiça são itens essenciais. A pessoa busca equilíbrio e ética em tudo o que faz. Mas tem dificuldade em escolher, pode até ter mais de um parceiro. É sociável e preza pela interação, mas precisa lidar melhor com as responsabilidades.

Júpiter em Escorpião

A pessoa possui forte inclinação para ciências ocultas, investigações e misticismo. É reservada e observadora. Ao mesmo tempo que descobre tudo dos outros, guarda sobre si. Sabe envolver as pessoas para que ajam de acordo com suas vontades. Pode vir a ter problemas legais envolvendo pagamentos, heranças e pensões.

Júpiter em Sagitário

Expansivo, alegre, aventureiro e explorador! Em casa, Júpiter em Sagitário favorece o estudo e as experiências ao exterior. É ligado à pesquisa, à filosofia, às religiões e à justiça. É uma pessoa que acredita fortemente no que estuda, o que pode torná-la dogmática, teimosa e arrogante. Questionadora nata, ama a liberdade e luta por um mundo melhor.

Júpiter em Capricórnio

Capricórnio, aqui, dá um tom muito rígido e realista demais ao otimismo jupiteriano. Tende a ser uma pessoa séria, responsável e fria. Possui uma forte tendência a frear as atitudes ao invés de acelerá-las. Quando bem aspectado, o indivíduo atinge cargos altos, bens, propriedades, reconhecimento e importância social.

Júpiter em Aquário

O ar de revolução paira sobre esse posicionamento. Existe expansão de ideologias, de interação com grupos diversos e atração pelo que é inusitado. A pessoa pode trabalhar com tecnologias e ciências. Busca formas de se reinventar, tem como base a comunicação e a racionalidade. Preza pela liberdade de expressão e de escolha. Envolve-se muito em atividades de filantropia e causas humanitárias.

Júpiter em Peixes

Júpiter em Peixes causa uma expansão de beleza, sensibilidade, espiritualidade e cura. A doação ao próximo é forte nessa pessoa. Procura sempre a elevação e, por isso, tende ao isolamento. Precisa achar um jeito de expressar toda a emoção que possui dentro de si, que pode ser por meio de pinturas e outras formas de arte. A mediunidade é favorecida, por isso deve tomar cuidado com a fácil absorção de energias negativas. Estar junto à natureza faz muito bem ao nativo.