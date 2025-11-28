K-beauty: 5 tendências do skincare coreano para conhecer

Da “glass skin” aos cosméticos fermentados, confira os rituais de cuidados com a pele que conquistaram o mundo

K-beauty está moldando hábitos de beleza ao redor do mundo Imagem: Utoimage | Shutterstock

O universo do skincare coreano continua evoluindo e, mais do que isso, moldando hábitos de beleza ao redor do mundo. Muito além das famosas rotinas de 10 passos, a nova fase da K-beauty aposta em tecnologia de ponta, ingredientes biotecnológicos, texturas inovadoras e um ritual cada vez mais personalizado e sensorial.

Segundo dados do Banco de Dados de Estatísticas do Comércio de Mercadorias da ONU (UN Comtrade), as importações brasileiras de produtos de cuidados com a pele fabricados na Coreia do Sul cresceram impressionantes 57% em relação ao ano passado.

A dermatologista Raphaella Marques explica que o sucesso da K-beauty não está apenas na estética dos produtos, mas na filosofia holística por trás dos cuidados. “A beleza coreana enxerga a pele como um ecossistema vivo. O foco é fortalecer, equilibrar e prevenir, e não apenas corrigir danos depois que eles aparecem”, ressalta.

A seguir, Raphaella Marques elenca 5 tendências da rotina de cuidados coreana que estão conquistando o mundo. Confira!

1.⁠ Skin minimalism: o minimalismo que trata de verdade

Menos passos, mais eficiência. O skin minimalism prioriza produtos multifuncionais que hidratam, tratam e protegem a barreira cutânea. “O consumidor está buscando simplicidade sem abrir mão de tecnologia. A K-beauty oferece exatamente isso”, afirma a dermatologista.

2.⁠ Ingredientes fermentados: os “probióticos” da pele

A fermentação aumenta a absorção dos ativos e potencializa os efeitos calmantes e antioxidantes. Essências e ampoules com arroz, soja e chás fermentados estão entre os mais populares, trazendo benefícios que vão além da hidratação.

Os géis hidratantes e emulsões ultrafluidas deixam a pele fresca, leve e luminosa Imagem: New Africa | Shutterstock

3.⁠ Texturas leves e gelificadas

Climas tropicais, como o do Brasil, impulsionam a preferência por géis hidratantes e emulsões ultrafluidas, que deixam a pele fresca, leve e luminosa, mesmo em dias mais quentes.

4.⁠ Glass skin 2.0

A famosa pele “de vidro” ganhou um upgrade: agora o foco é o brilho saudável (glazed finish), resultado de hidratação intensa e ativos como niacinamida, centella asiática e ceramidas.

5.⁠ Sunscreen innovation

Filtros híbridos e fórmulas com alta estabilidade UV continuam revolucionando o mercado. Os protetores coreanos, conhecidos por suas texturas imperceptíveis e confortáveis, conquistam até quem nunca teve o hábito de usar protetor solar.

Poder do skincare coreano

A K-beauty transformou o skincare em um ritual acessível, tecnológico e divertido, além de incentivar o autocuidado. Para a dermatologista Raphaella Marques, essas tendências continuarão a crescer no Brasil. “Vejo pacientes cada vez mais interessados em entender do que a pele realmente precisa. A influência coreana tem esse poder e veio para ficar”, conclui.

Por Fabiana Braga