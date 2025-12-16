Kefir: 5 benefícios da bebida fermentada que favorece o equilíbrio do organismo 

Rico em probióticos, vitaminas e minerais, ele contribui para a saúde e ajuda na prevenção de doenças

O consumo regular de kefir favorece a saúde Imagem: Marcus Z-pics | Shutterstock

O kefir é uma bebida fermentada tradicionalmente feita a partir de leite ou de água, cujos grãos — compostos por uma comunidade de bactérias e leveduras — transformam o alimento em uma bebida levemente ácida, cremosa e rica em microrganismos vivos. Originário das montanhas do Cáucaso, sua história é antiga, e ao longo dos séculos ele foi incorporado a várias culinárias ao redor do mundo por seu sabor único, versatilidade e benefícios à saúde.

Por ser uma fonte natural de probióticos, vitaminas e minerais, o kefir tem ganhado cada vez mais espaço em dietas que valorizam alimentos funcionais e integrais. A seguir, confira 5 benefícios da bebida para a saúde!

1. Promove a saúde intestinal

O kefir é conhecido por ser uma fonte abundante de probióticos — bactérias benéficas que ajudam a equilibrar a flora intestinal —, promovendo uma digestão mais eficiente e aliviando sintomas como constipação e inchaço. Os probióticos também podem ajudar a manter um ambiente intestinal saudável e ativo, o que favorece a regularidade e o funcionamento do sistema digestivo como um todo.

2. Contribui para o fortalecimento do sistema imunológico

Segundo o estudo “Probiotics Regulate Gut Microbiota: An Effective Method to Improve Immunity”, publicado na revista Molecules, os probióticos ajudam a equilibrar a flora intestinal e fortalecem a imunidade, protegendo o intestino e auxiliando o organismo a se defender melhor de doenças, o que contribui para uma melhor qualidade de vida. Dessa maneira, a presença de microrganismos benéficos e nutrientes no kefir pode auxiliar o sistema imunológico a responder melhor a invasores externos, estimulando a atividade de células que defendem o organismo.

O kefir contém cálcio e vitaminas que contribuem para a saúde dos ossos e dos dentes Imagem: Zigres | Shutterstock

3. Suporte aos ossos e aos dentes

O kefir é uma fonte de cálcio, fósforo e vitaminas essenciais para manter a saúde dos ossos e dos dentes. Esses nutrientes ajudam a manter a densidade óssea e podem ser benéficos na prevenção de problemas relacionados ao enfraquecimento ósseo, especialmente quando combinado com outros hábitos saudáveis. Isso é importante principalmente porque, segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 50% das mulheres e 20% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos sofrerão com alguma fratura osteoporótica ao longo da vida.

4. Apoio à saúde cardiovascular

O kefir também pode apoiar a saúde cardiovascular por conter minerais importantes, como potássio e magnésio, que participam do bom funcionamento do coração e da circulação sanguínea. O potássio contribui para o equilíbrio dos líquidos no organismo e auxilia no controle da pressão arterial, enquanto o magnésio está envolvido na contração muscular e no relaxamento dos vasos sanguíneos.

Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e da Food Research Center, 100 g de kefir contém cerca de 12,1 mg de magnésio e 165 mg de potássio, o que reforça seu papel como um alimento aliado de uma alimentação equilibrada.

5. Ação antioxidante

O kefir reúne compostos bioativos capazes de auxiliar na proteção das células contra os danos causados pelos radicais livres. Essa ação antioxidante contribui para a redução de inflamações no organismo, favorecendo o equilíbrio celular e o funcionamento adequado dos tecidos. Como resultado, esse efeito pode refletir positivamente na manutenção da saúde da pele, dos órgãos e no bem-estar geral ao longo do tempo.