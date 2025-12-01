Lanches saudáveis com frango: 3 receitas proteicas para o dia a dia

Aprenda a preparar opções nutritivas e práticas para incluir no cardápio

Wrap de frango Imagem: Sergey Morgunov | Shutterstock

Incluir pequenos lanches mais nutritivos ao longo do dia pode transformar a rotina sem exigir grandes mudanças na alimentação. Para quem busca praticidade e sabor, o frango aparece como uma excelente base proteica, ajudando na saciedade e combinando com preparações rápidas.

Pensando nisso, confira 3 lanches saudáveis com frango, versáteis e com ingredientes do dia a dia, perfeitos para quem precisa manter equilíbrio e não quer abrir mão de comida gostosa!

Wrap de frango

Ingredientes

300 g de peito de frango cortado em tiras finas

cortado em tiras finas 1 colher de sopa de azeite

1/2 colher de chá de sal

1/4 de colher de chá de pimenta-do-reino moída

1/2 colher de chá de páprica doce

Suco de 1/2 limão

2 tortilhas

1 xícara de chá de alface picada

1 xícara de chá de tomate cortado em cubos

Modo de preparo

Coloque as tiras de frango em uma tigela e tempere com sal, pimenta-do-reino, páprica doce e suco de limão. Misture bem. Depois, aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio. Adicione o frango e grelhe por 6 a 8 minutos, mexendo às vezes, até dourar e ficar bem cozido. Retire do fogo e reserve.

Depois, aqueça cada tortilha por 10 segundos em fogo baixo de cada lado em uma frigideira seca, apenas para amaciar. Coloque a tortilha aberta em um prato. Distribua uma camada de alface, depois o tomate. Acrescente o frango grelhado, mantendo tudo centralizado. Dobre as laterais para dentro e enrole apertando levemente, formando o wrap. Corte ao meio e sirva.

Crepioca recheada com frango cremoso e milho-verde Imagem: Best Food Photos | Shutterstock

Crepioca recheada com frango cremoso e milho-verde

Ingredientes

2 ovos

3 colheres de sopa de goma para tapioca

1 pitada de sal

1 pitada de cúrcuma

1 xícara de chá de frango cozido e desfiado

1/4 de xícara de chá de milho-verde

2 colheres de sopa de cenoura ralada

3 colheres de sopa de creme de ricota

1 colher de chá de cebolinha picada

1/4 de colher de chá de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída

1 folha de alface

Cebolinha picada para finalizar

1 rodela de tomate

1 rodela de rabanete

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque os ovos, a tapioca, o sal e a cúrcuma. Misture bem com um garfo até formar uma massa homogênea. Depois, aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Despeje a mistura e espalhe para formar um círculo. Cozinhe por cerca de 2 minutos até firmar e dourar levemente. Vire com cuidado e deixe cozinhar por mais 1 minuto. Retire da frigideira e reserve sobre um prato.

Em seguida, em uma tigela, coloque o frango desfiado, o milho-verde, a cenoura, a cebolinha, o sal e a pimenta-do-reino. Adicione o creme de ricota e misture até ficar um creme encorpado. Coloque a folha de alface no prato, posicione a crepioca aberta sobre a alface e espalhe o recheio cremoso no centro, formando uma faixa generosa. Dobre a crepioca ao meio. Finalize com cebolinha picada por cima. Decore com a rodela de tomate e de rabanete. Sirva em seguida.

Muffin de frango e legumes

Ingredientes

1 xícara de chá de frango cozido e desfiado

2 ovos

1/2 xícara de chá de cenoura ralada

1/4 de xícara de chá de cebola picada

2 colheres de sopa de aveia em flocos finos

1 colher de sopa de azeite

1/4 de colher de chá de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída

1 colher de sopa de salsinha picada

Azeite para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture os ovos, a aveia, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma massa homogênea. Adicione o frango desfiado, a cenoura, a cebola e a salsinha. Misture tudo. Depois, distribua a massa em forminhas de muffin untadas com azeite e enfarinhadas com farinha de aveia, preenchendo 3/4 da capacidade. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos, até firmar e dourar levemente. Desenforme e sirva morno ou frio.