Lápis de boca: saiba como usá-lo para realçar os lábios

Confira as dicas da maquiadora e aprenda a usar o lápis de boca corretamente

Lápis de boca ajuda a realçar a maquiagem Imagem: Stockshakir | Shutterstock

O lápis de boca não é necessariamente um item de maquiagem essencial. Porém, com ele, você pode aumentar ou diminuir o volume da boca, definir os lábios, delimitar o espaço para a aplicação do batom e, ainda, garantir que ele dure por mais tempo. A seguir, confira mais algumas dicas da maquiadora Reijane Alves sobre como usá-lo corretamente!

Como aplicar o lápis de boca

Mantenha o lápis de boca sempre bem apontado para não se machucar. Além disso, “hidrate os lábios quando tirar o batom, pois os lápis tendem a apresentar uma textura mais seca”, explica Reijane Alves.

Ao invés de aplicar o lápis de boca apenas no contorno dos lábios, você pode colorir toda a boca com o produto, o que prolonga a duração do batom (que será aplicado por cima) e evita que você fique apenas com a marca do lápis quando o batom sair.

Lápis de boca aumenta durabilidade da maquiagem (Imagem: Studio Peace | Shutterstock)

Atenção com o batom

O lápis de boca dá um acabamento bem definido e aumenta a durabilidade da sua maquiagem. “Uma desvantagem é que se a pessoa fizer só o contorno dos lábios e não retocar o batom, pode ficar com um aspecto de moldura”, alerta a maquiadora.

Cuidado com a aplicação

Reijane Alves também explica que é importante tomar cuidado na hora da aplicação, para o desenho da boca não ficar torto. O segredo, então, é manter a mão bem firme e fazer um traço contínuo, com o menor número de interrupções possível.

Usando o lápis de boca como batom

Se você adora um efeito opaco nos lábios, pode adotar o lápis de boca como seu batom! Porém, “se você gosta de um batom mais molhado não é possível só usar o lápis”, garante Reijane Alves.

Atenção: batom em forma de lápis e lápis para contorno da boca são produtos completamente diferentes, tome cuidado para não os confundir na hora em que for comprar!