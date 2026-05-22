Como planejar sua viagem para mergulhar na Sepultura em Bombinhas

Roteiro, melhores praias, dicas de mergulho e tudo para organizar sua viagem

Planejar uma viagem para Bombinhas, em Santa Catarina, é o primeiro passo para descobrir um dos destinos de mergulho mais famosos do sul do Brasil. Conhecida por suas águas cristalinas e vida marinha abundante, a cidade é um convite para exploradores de todas as idades. Este guia prático foi criado para ajudar você a organizar cada detalhe, com foco em como conhecer as praias e fazer o imperdível mergulho na Sepultura, transformando seu planejamento em uma experiência simples e direta.

Como chegar e a melhor época para visitar Bombinhas

O planejamento logístico é fundamental para aproveitar ao máximo o que Bombinhas tem a oferecer. A cidade fica em uma península, o que torna o acesso e a escolha da data fatores importantes.

A melhor época para visitar é durante a primavera (setembro a novembro) e o outono (março a maio). Nesses períodos, o clima é agradável, a água tem boa visibilidade e a cidade está menos cheia, o que facilita a locomoção e garante preços mais acessíveis. O verão (dezembro a fevereiro) é a altíssima temporada, com dias quentes e águas mais calmas, mas também com trânsito intenso e praias lotadas.

Para chegar em Bombinhas, as principais opções são:

De avião: O aeroporto mais próximo é o de Navegantes (NVT), a cerca de 60 km de distância. De lá, é possível alugar um carro, pegar um transfer ou usar aplicativos de transporte para chegar à cidade.

De carro: O acesso principal é pela BR-101 até a entrada para Porto Belo, de onde se segue por uma estrada local. Fique atento à Taxa de Preservação Ambiental (TPA), cobrada na entrada da cidade durante a alta temporada.

De ônibus: Empresas de ônibus conectam as principais cidades catarinenses a Balneário Camboriú, de onde é necessário pegar um ônibus intermunicipal ou táxi para Bombinhas.

Roteiro: mergulho na Sepultura e outras praias imperdíveis

O grande atrativo de Bombinhas é a sua natureza exuberante. A Praia da Sepultura se destaca como o ponto ideal para quem quer ter uma primeira experiência com o mundo subaquático, seja com snorkel ou em um mergulho de batismo.

A Praia da Sepultura é uma pequena enseada de águas extremamente calmas e transparentes, protegida por rochas que formam uma verdadeira piscina natural. A vida marinha é rica e visível a poucos metros da areia, com peixes coloridos, estrelas-do-mar e tartarugas ocasionais. Para o mergulho, você pode alugar equipamentos de snorkel na própria praia ou contratar um mergulho guiado com cilindro com as operadoras locais, que oferecem toda a instrução necessária para iniciantes.

Além da Sepultura, seu roteiro deve incluir outras praias e atrações:

Praia de Bombinhas: É a praia central, com ótima infraestrutura de bares e restaurantes. Suas águas também são calmas, ideais para famílias. Praia de Quatro Ilhas: Famosa por suas ondas, é um ponto de encontro para surfistas, mas também possui um canto com águas mais tranquilas. Praia do Mariscal: Com uma longa faixa de areia branca e mar mais aberto, é perfeita para caminhadas e para quem busca mais espaço. Trilha do Morro do Macaco: Uma caminhada de nível moderado que recompensa o esforço com uma vista panorâmica espetacular de toda a península. Mirante Eco 360º: Oferece uma vista completa da região e é um ótimo lugar para apreciar o pôr do sol.

Dicas de hospedagem, gastronomia e locomoção

Para que sua experiência seja completa, algumas dicas práticas sobre a estrutura da cidade são essenciais.

Hospedagem: Bombinhas oferece desde pousadas charmosas a apartamentos de aluguel por temporada. O Centro é ideal para quem quer estar perto do agito e da principal infraestrutura. As praias de Mariscal e Zimbros são opções mais tranquilas. Lembre-se de reservar com antecedência, principalmente para feriados e alta temporada.

Gastronomia: A culinária local é baseada em frutos do mar frescos. Não deixe de provar a tradicional “sequência de camarão” nos restaurantes da Avenida Vereador Manoel José dos Santos. Há opções para todos os gostos, de petiscos na praia a jantares mais elaborados.

Locomoção: Ter um carro oferece mais liberdade para explorar as diferentes praias, mas prepare-se para o trânsito no verão. Para distâncias curtas, caminhar é uma ótima opção. Algumas praias, como a da Sepultura, são acessadas por pequenas trilhas a partir de praias vizinhas.

Organizar uma viagem para Bombinhas é a garantia de dias de contato intenso com a natureza. Com um bom planejamento, você poderá explorar as praias paradisíacas e vivenciar a experiência inesquecível de um mergulho na Sepultura, aproveitando ao máximo as águas claras e a rica vida marinha que fazem deste destino um verdadeiro paraíso em Santa Catarina.