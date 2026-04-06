Um comparativo definitivo entre os dois gigantes brasileiros para descobrir quem detém o recorde mundial e como planejar sua visita

O Brasil é, sem dúvida, uma referência mundial quando o assunto é parque aquático e adrenalina pura. Para os amantes de toboáguas extremos, existe uma dúvida recorrente que divide opiniões e gera debates: afinal, entre o Kilimanjaro e o Insano, qual é o mais alto? Ambos oferecem quedas vertiginosas e velocidades que desafiam a coragem de qualquer visitante, mas os números não mentem.

Se você está planejando sua próxima viagem com base na busca por recordes e emoção, este guia esclarece a disputa, compara as especificações técnicas e oferece as informações necessárias para você encarar essas duas lendas do turismo brasileiro.

O veredito: quem vence a disputa de altura?

Para responder diretamente à pergunta “Kilimanjaro no Rio ou Insano no Ceará, qual é o toboágua mais alto do mundo?”, a resposta é: o Kilimanjaro.

Localizado no Aldeia das Águas Park Resort, no estado do Rio de Janeiro, o Kilimanjaro detém o título oficializado pelo Guinness World Records como o toboágua de corpo (body slide) mais alto do mundo.

Embora o Insano, do Beach Park, seja mais famoso internacionalmente e tenha sustentado esse título por muitos anos, ele foi superado pelo concorrente fluminense.

Comparativo técnico

Para entender a dimensão dessa disputa, veja os números lado a lado:

Kilimanjaro (RJ):

Altura: 49,9 metros (equivalente a um prédio de 17 andares).

Inclinação: 60 graus.

Velocidade estimada: Pode chegar a 100 km/h.

Localização: Barra do Piraí, Rio de Janeiro.

Insano (CE):

Altura: 41 metros (equivalente a um prédio de 14 andares).

Inclinação: Quase vertical na queda inicial.

Velocidade estimada: Pode chegar a 105 km/h.

Localização: Aquiraz, Ceará.

Detalhes das atrações: o que esperar da queda

Embora a altura seja o fator decisivo para o recorde, a experiência de descida em cada um deles possui características únicas.

A experiência no Kilimanjaro

A principal característica do Kilimanjaro é que ele foi construído aproveitando a topografia de um morro natural. Isso significa que, para chegar ao topo, você não sobe apenas uma torre de metal vazada, mas sim uma estrutura integrada à paisagem.

A descida é extremamente longa e a sensação de altura é amplificada pela vista das montanhas ao redor. Por ser o mais alto do mundo, a força G sentida na curva final de desaceleração é intensa. É uma atração que exige coragem não apenas pela queda, mas pela caminhada até o topo, que aumenta a ansiedade.

A experiência no Insano

O Insano, apesar de mais “baixo”, oferece uma experiência visual aterrorizante. Por ser uma torre isolada de frente para o mar, a sensação de exposição ao vento e à altura parece maior para muitos turistas.

A queda do Insano dura cerca de 5 segundos. Devido à sua arquitetura, o corpo do visitante descola do toboágua por frações de segundo no início da queda (fenômeno conhecido como “air time”), proporcionando uma sensação de queda livre absoluta antes de voltar a deslizar na fibra.

Logística de visita: como conhecer os gigantes

Como as atrações ficam em regiões opostas do país, o planejamento de viagem é distinto para cada uma. Abaixo, detalhamos a logística para visitar cada parque.

Como chegar ao Kilimanjaro (Aldeia das Águas)

O Aldeia das Águas Park Resort fica na cidade de Barra do Piraí, no interior do estado do Rio de Janeiro.

Acesso: O parque está a cerca de 120 km da capital do Rio de Janeiro e a aproximadamente 280 km de São Paulo. O acesso é feito pela Rodovia BR-393. Hospedagem: O complexo funciona como um resort (hotelaria integrada). A opção mais prática é se hospedar dentro do próprio Aldeia das Águas, o que garante acesso facilitado ao parque. Dica de roteiro: Combine a visita com um final de semana na região do Vale do Café, famosa por suas fazendas históricas.

Como chegar ao Insano (Beach Park)

O Beach Park está localizado na praia de Porto das Dunas, em Aquiraz, a apenas 25 km de Fortaleza, Ceará.

Acesso: O aeroporto mais próximo é o Pinto Martins (FOR). De lá, pode-se usar Uber, táxi ou transfers oficiais do parque (cerca de 40 minutos de trajeto). Hospedagem: O Beach Park possui uma rede de resorts próprios (Suites, Acqua, Wellness e Oceani). No entanto, é perfeitamente viável se hospedar em Fortaleza (na orla da Beira-Mar, por exemplo) e passar apenas o dia no parque. Dica de roteiro: Reserve pelo menos um dia inteiro para o parque, pois as filas para o Insano podem ser longas na alta temporada.

Dicas práticas e de segurança

Encarar quedas dessa magnitude exige alguns cuidados específicos para garantir que a experiência seja segura e memorável.

Posição correta: Em ambos os toboáguas, a regra é rígida. Pernas cruzadas na altura do tornozelo e braços cruzados sobre o peito em formato de “X”. Nunca tente levantar a cabeça ou abrir os braços durante a queda.

Restrições de saúde: Gestantes, pessoas com problemas cardíacos, problemas de coluna ou labirintite severa são proibidas de descer. A altura mínima geralmente é de 1,40m.

Vestuário: Mulheres devem dar preferência a maiôs ou biquínis reforçados (estilo sunquíni). A velocidade da água pode causar deslocamento de peças de banho comuns. Homens devem evitar shorts com botões de metal ou zíperes expostos nas costas, que podem arranhar a fibra ou machucar a pele.

Melhor horário: Tente ir logo na abertura do parque ou no final do dia. O período entre 11h e 14h costuma ter as maiores filas e o sol mais forte.

Para encerrar seu planejamento, a escolha depende do seu objetivo. Se a meta é riscar da lista o recorde mundial oficial, o destino é Barra do Piraí para enfrentar o Kilimanjaro. Se o desejo é combinar adrenalina com um cenário de praia paradisíaca e uma estrutura de turismo internacional, o Insano no Ceará é a escolha ideal. Independentemente da decisão, prepare o fôlego, pois ambos garantem as descidas mais emocionantes do Brasil.