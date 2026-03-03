Lentilha: 3 receitas leves e ricas em proteínas para o jantar
Veja como utilizar esse ingrediente para criar pratos nutritivos e saborosos para a última refeição do dia
Versátil, nutritiva e acessível, a lentilha é uma excelente aliada para quem busca refeições equilibradas no fim do dia. Fonte de proteína vegetal, fibras e minerais importantes, ela contribui para a saciedade sem pesar, ajudando a manter uma alimentação mais leve e funcional. No jantar, torna-se uma alternativa prática para compor pratos saborosos e bem estruturados do ponto de vista nutricional.
A seguir, veja 3 receitas com lentilha leves e ricas em proteínas para o jantar!
1. Espaguete ao molho de lentilha
Ingredientes
- 250 g de macarrão espaguete
- 1 xícara de chá de lentilha crua
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 cenoura ralada
- 1/2 xícara de chá de tomate picado
- 2 colheres de sopa de extrato de tomate
- 1 colher de chá de páprica
- 1/2 colher de chá de cominho em pó
- 1/2 xícara de chá de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
- Salsinha picada para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela, adicione a lentilha crua e 2 xícaras de chá de água. Leve ao fogo médio e cozinhe por cerca de 20 a 25 minutos, até que a lentilha esteja macia. Se necessário, acrescente um pouco mais de água durante o cozimento. Reserve. Em outra panela grande, coloque água suficiente para cozinhar o macarrão e leve ao fogo alto até ferver. Adicione o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Escorra e reserve.
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue rapidamente, mexendo para não dourar demais. Adicione a cenoura e refogue por alguns minutos até começar a amolecer. Junte o tomate, o extrato de tomate e 1/2 xícara de chá de água. Misture bem. Acrescente a lentilha cozida, a páprica, o cominho em pó, o sal e a pimenta-do-reino. Misture e deixe cozinhar em fogo médio por cerca de 10 minutos, mexendo ocasionalmente, até o molho encorpar. Sirva o macarrão com o molho de lentilha por cima e finalize com a salsinha.
2. Salada de lentilha com espinafre e abacate
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha crua
- 2 xícaras de chá de água
- 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
- 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- 1/2 cebola-roxa fatiada
- 1/2 pepino cortado em cubos
- 1 abacate fatiado
- 1/4 de xícara de chá de amêndoas
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de suco de limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, adicione a lentilha crua e a água. Leve ao fogo médio e cozinhe por cerca de 20 a 25 minutos, até que a lentilha esteja macia e cozida, mas ainda firme. Escorra e reserve. Em uma tigela grande, disponha as folhas de espinafre como base. Acrescente a lentilha sobre o espinafre. Adicione o tomate-cereja, a cebola-roxa, o pepino e o abacate, distribuindo de maneira uniforme. Em uma tigela pequena, misture o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino, mexendo bem até formar um molho homogêneo. Regue a salada com o molho e misture delicadamente para não desmanchar o abacate. Finalize com as amêndoas por cima e sirva em seguida.
3. Curry de lentilha com legumes
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha crua
- 3 xícaras de chá de água
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 1 cenoura cortada em cubos
- 1 abobrinha cortada em cubos
- 1/2 pimentão vermelho cortado em tiras
- 1/2 xícara de chá de tomate picado
- 1 colher de sopa de curry em pó
- 1/2 colher de chá de cúrcuma
- 1/2 colher de chá de cominho em pó
- 200 ml de leite de coco
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Coentro picado para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela, adicione a lentilha crua e a água. Leve ao fogo médio e cozinhe por cerca de 20 a 25 minutos, até que a lentilha esteja macia, mas ainda firme. Reserve. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o alho e o gengibre e refogue rapidamente, mexendo para liberar os aromas. Adicione a cenoura, a abobrinha e o pimentão vermelho. Refogue por cerca de 5 minutos, mexendo ocasionalmente.
Junte o tomate, o curry em pó, a cúrcuma e o cominho em pó. Misture bem para envolver os legumes nos temperos. Acrescente a lentilha cozida e o leite de coco. Misture e deixe cozinhar em fogo médio por cerca de 10 minutos, até o molho encorpar e os sabores se integrarem. Adicione sal e pimenta-do-reino e deixe cozinhar por mais 2 a 3 minutos em fogo baixo. Finalize com o coentro e sirva em seguida.
