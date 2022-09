Libra: conheça as características desse signo

Descubra a personalidade dos librianos e veja como eles se comportam no amor

Librianos são pessoas diplomáticas e justiceiras Imagem: Shutterstock

Libra é o sétimo signo do zodíaco. Regido por Vênus, o elemento dos librianos é o Ar e as pedras são Safira e Opala. Os aromas são baunilha, rosas vermelhas e morango. A cor é rosa e o número da sorte é o 6 e todos os seus múltiplos.

Nascidos no período entre 23 de setembro e 22 de outubro, os librianos são pessoas diplomáticas, justiceiras, pacíficas e sociáveis. Conversam com todos e têm uma boa relação social nos espaços que frequentam. O Sol em Libra também confere elegância a esses nativos, que amam tudo que é ligado às artes e apreciam a beleza e a estética.

Personalidade dos librianos

Os nativos de Libra são considerados os mais luxuosos e elegantes do zodíaco. Para eles, é como se a vida fosse uma bela e sofisticada obra de arte. Amam a estética das coisas e desfilam elegância por onde passam. Costumam ser pessoas carismáticas, doces, justas, alegres, bem-humoradas e racionais. Também prezam pela paz e ética no convívio em sociedade, por isso, não gostam de se envolver em conflitos.

Símbolo de Libra

Símbolo de Libra representa a harmonia e a justiça (Imagem: Shutterstock)

O símbolo que representa o signo de Libra é a balança, que indica justiça, busca por harmonia, equilíbrio e união. Por vezes, Libra também é simbolizado pelo pôr do Sol, pois representa o meio do ano astronômico.

Características marcantes de Libra

Esses nativos possuem um charme natural e valorizam a beleza e o equilíbrio. “A lista de pretendentes é grande, porque além das formas bem desenhadas têm um jeito especial de ser e agir”, conta o astrólogo Brendan Orin. Ainda segundo ele, os librianos são pessoas que tendem a ficar em cima do muro, tanto nas relações quanto nas situações de conflito.

“A não ser, claro, quando houver injustiça em jogo. Librianos são muito ligados ao que é justo e correto e têm um código de honra a cumprir para com o mundo exterior, mas nem sempre aplicam as mesmas regras para eles mesmos”, analisa o astrólogo. O fato é que a gentileza dos librianos, aliada ao charme, sempre acaba tornando-os o centro das atenções.

Aspectos que precisam desenvolver

Elegantes e charmosos, os librianos costumam desfilar pelos lugares como se tivessem controle de tudo, mas se engana quem pensa que eles não têm nenhum tipo de conflito interno. “A ansiedade costuma ser uma grande inimiga desses nativos. A vontade de correr e realizar logo os planos pode ser muito forte, ainda mais quando sentem que perderam muito tempo. Precisam exercitar a calma e esperar o tempo de cada coisa. Aprender a aproveitar os conhecimentos e as oportunidades que surgem pode ser uma grande ferramenta”, indica Brendan Orin.

Mulheres de Libra

Essas nativas gostam da elegância na hora de escolher roupas e acessórios, independente do estilo. “Não importa se são roupas caras ou aquelas que todo mundo tem no fundo do guarda-roupa. Uma libriana sempre estará perfeita no look e com um sorriso nos lábios”, conta o astrólogo.

Costumam ser mulheres que sabem do potencial que têm e demonstram isso de forma sutil e delicada. Valorizam as verdadeiras amizades, por isso, não têm uma lista gigante de amigos, mas têm por perto pessoas com quem realmente podem contar. “A nativa de Libra está sempre disposta a ajudar quem a procura e é admirada por todos. Sonhadora, romantiza situações que podem não ser tão boas quanto no mundo das ideias, por isso acaba perdendo o interesse”, aponta Brendan Orin.

De acordo com o astrólogo, a libriana tem uma lista grande de amores antigos e, se não for o caso, uma longa lista de pretendentes. “Possui inteligência perspicaz e o tino para os negócios, em especial os que envolvem networking e comunicação. Essas áreas podem levá-la a conquistar todos os sonhos”, explica.

Como conquistar uma libriana?

A libriana gosta de pessoas gentis, com belos sorrisos e conhecidas pela generosidade. É capaz de cair de amores por aqueles que possuem senso de humor e estão sempre de bem com a vida. Ela conhece o próprio valor e espera ser tratada de forma diferenciada. Dê espaço a ela para pensar e reagir aos galanteios. Tenha atenção especial ao tom de voz, ela não tolera quem costuma se exaltar. Normalmente, os pretendentes mais belos se aproximam dessa nativa, mas nem sempre levam a melhor. Pessoas com dom para a música, dança e outras artes corporais são o ponto fraco da libriana.

Homens de Libra

Os librianos costumam valorizar bastante as relações bem estruturadas. “São românticos, de gostos refinados e sempre dispostos a agradar quem ama. Espere por flores, docinhos e declarações espontâneas. Esse nativo é sempre visto como um homem atraente, de dotes físicos perceptíveis, cheio de amigos e conhecido por ser paquerador. É doce e não gosta de se indispor com ninguém. Aprecia artes, praticar esportes e cultivar certo status social”, conta Brendan Orin.

A elegância costuma ser uma característica marcante no homem desse signo. “É educado, carinhoso e organizado. Costuma ser dono de um lindo sorriso e de um olhar sincero. Além disso, costuma ser sensível. O libriano é muito meigo e tenta sempre manter a calma e a cortesia”, explica o astrólogo.

No entanto, por buscar a perfeição e o equilíbrio em tudo o que faz, muitas vezes fica paralisado pela indecisão. “Assim, tem a fama de sempre ficar em cima do muro”, complementa Brendan Orin. Ele também valoriza a liberdade, por isso, foge de relacionamentos em que o ciúme impera.

Como conquistar um libriano?

Para seduzir o libriano, aposte em um jogo de conquista longo, misterioso e cheio de surpresas. Ele gosta de ser conquistado. Para ele, o amor deve ser nutrido diariamente. Pequenas demonstrações de carinho e gentileza podem fisgar o coração desse nativo. Ele se sente atraído por pessoas inteligentes, que sabem levar uma boa conversa. Gosta de bons perfumes e sempre olha para os estilos mais simples e clássicos: é um amante à moda antiga.