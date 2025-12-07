Lombo assado com crosta crocante: 3 receitas para o Natal

Aprenda a preparar opções saborosas para essa noite especial

Lombo assado com crosta crocante de ervas e castanha-de-caju Imagem: MariaKovaleva | Shutterstock) </p>

O lombo assado é um dos pratos mais tradicionais no Natal, unindo sabor marcante, textura suculenta e apresentação irresistível. Além de agradar diferentes paladares, ele se destaca pela versatilidade no preparo e pela facilidade de combinar com acompanhamentos variados, tornando-se uma escolha certeira para compor a ceia e encantar os convidados.

Abaixo, veja 3 receitas de lombo assado com crosta crocante!

Lombo assado com crosta crocante de ervas e castanha-de-caju

Ingredientes

1,3 kg de lombo de porco

de porco 5 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

3 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de mostarda em grãos

1 colher de chá de alecrim seco

1 colher de chá de tomilho seco

1 xícara de chá de castanha-de-caju triturada

2 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o alho, o vinho branco, o azeite, a mostarda em grãos, o alecrim, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque o lombo em uma assadeira e espalhe toda essa mistura por cima e nas laterais da carne, massageando bem. Cubra com plástico-filme e deixe marinar na geladeira por pelo menos 3 horas.

Em um recipiente, misture a castanha-de-caju triturada e a manteiga até formar uma farofa úmida e homogênea. Retire o lombo da geladeira e cubra toda a parte superior com a farofa de castanha-de-caju, pressionando bem para fixar a crosta. Cubra a assadeira com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Retire o papel-alumínio e deixe assar por mais 25 minutos, até a crosta ficar bem dourada e crocante. Retire do forno, cubra levemente com papel-alumínio e deixe descansar por 10 minutos antes de fatiar. Sirva em seguida.

Lombo assado com crosta crocante de queijo e mel Imagem: Dementieva Iryna | Shutterstock

Lombo assado com crosta crocante de queijo e mel

Ingredientes

1,2 kg de lombo de porco

4 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de mostarda

2 colheres de sopa de mel

1/2 xícara de chá de suco de limão

3 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de páprica doce

1 xícara de chá de farinha de rosca

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

2 colheres de sopa de manteiga derretida

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o alho, a mostarda, o mel, o suco de limão, o azeite, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino até formar um molho homogêneo. Coloque o lombo em uma assadeira e espalhe bem todo o tempero sobre a carne, massageando bem. Cubra com plástico-filme e deixe marinar por, no mínimo, 2 horas na geladeira.

Em uma tigela, misture a farinha de rosca, o queijo parmesão e a manteiga derretida até formar uma farofa úmida. Retire o lombo da geladeira, coloque sobre ele a mistura da farinha, pressionando bem para formar a crosta. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 50 minutos. Retire do forno, cubra com papel-alumínio e deixe descansar por 10 minutos antes de fatiar, para que a carne fique mais suculenta. Sirva em seguida.

Lombo assado com crosta crocante de amendoim

Ingredientes

1,5 kg de lombo de porco

4 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de suco de limão

3 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de mostarda

1 colher de sopa de mel

1 xícara de chá de amendoim torrado e triturado

torrado e triturado 3/4 de xícara de chá de farinha de rosca

2 colheres de sopa de manteiga derretida

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o alho, o suco de limão, o azeite, a mostarda, o mel, o sal e a pimenta-do-reino moída até formar um molho homogêneo. Coloque o lombo em uma assadeira e espalhe esse tempero por toda a carne, massageando bem todos os lados. Cubra com plástico-filme e deixe marinar na geladeira por, no mínimo, 2 horas. Em um recipiente, misture o amendoim torrado, a farinha de rosca e a manteiga derretida até formar uma farofa úmida.

Retire o lombo da geladeira e cubra a parte superior da carne com a mistura de amendoim, pressionando bem para fixar a crosta. Cubra a assadeira com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Retire o papel-alumínio e volte ao forno por mais 30 minutos. Se necessário, aumente a temperatura para 230 °C nos últimos 10 minutos para deixar a crosta bem dourada e crocante. Retire do forno, cubra levemente com papel-alumínio e deixe descansar por 10 minutos antes de fatiar. Sirva em seguida.