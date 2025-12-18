Jovem Pan > Edicase > Culinária > Lombo recheado para o Natal: 3 receitas fáceis e saborosas

Lombo recheado para o Natal: 3 receitas fáceis e saborosas

Aprenda a preparar opções ricas em sabor para servir nesse jantar especial com a família

  • Por EdiCase
  • 18/12/2025 12h00 - Atualizado em 18/12/2025 13h12
  • BlueSky
Lombo recheado com bacon e carne moída suína Lombo recheado com bacon e carne moída suína Imagem: gkrphoto | Shutterstock) </p>

As celebrações de fim de ano pedem pratos que unam sabor, praticidade e apresentação especial. O lombo recheado é uma escolha clássica para a ceia, pois combina textura macia, aromas envolventes e um visual que valoriza a mesa. Versátil, permite diferentes combinações de recheios e temperos, agradando a variados paladares e facilitando o planejamento do prato principal para o Natal.

A seguir, veja 3 receitas fáceis e saborosas de lombo recheado para o Natal! 

Lombo recheado com bacon e carne moída suína

Ingredientes

  • 1,5 kg de lombo de porco aberto em manta
  • 300 g de carne moída suína
  • 150 g de bacon em fatias
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • 1 colher de chá de páprica 
  • 1 colher de chá de ervas secas
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1 xícara de chá de vinho branco seco
  • 1 xícara de chá de caldo de carne
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque a carne moída suína, a cebola, o alho, o cheiro-verde, a páprica, as ervas secas, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até obter um recheio homogêneo. Disponha as fatias de bacon sobre a manta de lombo, cobrindo toda a superfície interna. Espalhe o recheio de carne moída por cima do bacon, pressionando levemente para nivelar. Enrole o lombo com cuidado, formando um rocambole firme. Amarre com barbante culinário para manter o formato durante o cozimento. 

Em uma panela grande e resistente ao forno, aqueça o azeite em fogo médio. Coloque o lombo e sele todos os lados até dourar bem. Acrescente o vinho branco seco e deixe ferver por alguns minutos em fogo médio, raspando o fundo da panela para soltar os sabores. Junte o caldo de carne, tampe parcialmente a panela e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 20 minutos. Leve a panela ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 50 minutos, regando o lombo com o próprio molho na metade do tempo. Retire do forno, deixe descansar por 10 minutos antes de remover o barbante. Fatie e sirva em seguida.

Lombo de porco recheado com ervas Imagem: Lesya Dolyuk | Shutterstock

Lombo recheado com ervas 

Ingredientes

Lombo

  • 1,4 kg de lombo de porco aberto em manta
  • 1 xícara de chá de folhas de salsinha picadas
  • 1 xícara de chá de folhas de manjericão picadas
  • 2 dentes de alho picados
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1 xícara de chá de caldo de legumes
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Repolho roxo

  • 1 repolho roxo fatiado
  • 1 cebola fatiada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 colheres de sopa de vinagre de maçã
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para selar

Modo de preparo

Lombo

Em uma tigela, misture a salsinha, o manjericão, o alho, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino até formar uma pasta de ervas. Espalhe essa mistura por toda a parte interna do lombo, pressionando levemente para aderir. Enrole o lombo com cuidado, formando um rocambole firme, e amarre com barbante culinário para manter o formato.

Em uma panela grande, aqueça um fio de azeite em fogo médio. Coloque o lombo e sele todos os lados até dourar de maneira uniforme. Junte o caldo de legumes, abaixe o fogo para baixo, tampe parcialmente a panela e cozinhe por cerca de 25 minutos. Transfira o lombo para uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 minutos, regando o lombo com o próprio caldo na metade do tempo. Retire do forno e reserve. 

Repolho roxo

Enquanto o lombo descansa, prepare o repolho roxo. Em uma panela larga, aqueça o azeite em fogo médio, adicione a cebola e refogue até ficar macia. Acrescente o repolho roxo, o sal e a pimenta-do-reino e refogue por cerca de 10 minutos, mexendo ocasionalmente. Junte o vinagre de maçã, abaixe o fogo para baixo e cozinhe por mais 5 minutos, até o repolho ficar macio e brilhante. Sirva o lombo de porco recheado fatiado sobre o repolho roxo refogado.

Lombo recheado com alho-poró e queijo

Ingredientes

  • 1,5 kg de lombo de porco aberto em manta
  • 2 talos de alho-poró fatiados
  • 300 g de queijo muçarela ralado
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 xícara de chá de caldo de legumes

Modo de preparo

Em uma panela média, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até ficar macia. Junte o alho-poró e o alho, tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue por cerca de 5 minutos, até o alho-poró murchar levemente. Desligue o fogo e deixe esfriar. Espalhe o refogado de alho-poró sobre toda a parte interna do lombo. Distribua o queijo muçarela por cima de forma uniforme. Enrole o lombo com cuidado, formando um rocambole firme. Amarre com barbante culinário para manter o formato durante o cozimento.

Em uma panela grande e resistente ao forno, aqueça o restante do azeite em fogo médio. Coloque o lombo e sele todos os lados até dourar bem. Acrescente o caldo de legumes e cozinhe por cerca de 20 minutos. Transfira a panela para o forno preaquecido a 180 °C e asse por aproximadamente 45 minutos, regando o lombo com o próprio molho na metade do tempo. Retire do forno, deixe descansar por 10 minutos antes de remover o barbante. Fatie e sirva com o molho formado na panela.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >