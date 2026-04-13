Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 13 de abril de 2026

Apenas uma parte menor da face iluminada do astro está visível, formando um desenho que lembra uma letra “C” no céu

A parte iluminada do disco lunar visível da Terra vem diminuindo gradualmente a cada noite Imagem: Alones | Shutterstock

Nesta segunda-feira, 13 de abril, a Lua está na fase Minguante, uma etapa importante do seu ciclo natural. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), ela entrou nessa fase no dia 10, às 01h55. Desde então, a parte iluminada do disco lunar visível da Terra vem diminuindo gradualmente a cada noite, dando a impressão de que o astro está “encolhendo” no céu.

A fase minguante ocorre após a Lua Cheia e marca o momento em que a iluminação solar refletida pela superfície lunar passa a ser vista em menor proporção pelos observadores na Terra. Isso acontece porque a Lua continua sua órbita ao redor do planeta, alterando o ângulo entre a Terra, o Sol e o satélite natural. Com essa mudança de posição, apenas uma parte menor da face iluminada fica visível, formando um desenho que lembra uma letra “C” no céu — no hemisfério sul, geralmente voltado para o lado esquerdo.

Aspectos científicos da Lua Minguante

Do ponto de vista científico, a fase Minguante faz parte do ciclo lunar completo, que dura cerca de 29,5 dias — conhecido como mês sinódico. Durante esse período, a Lua passa por quatro fases principais: Nova, Crescente, Cheia e Minguante. Na etapa Minguante, a fração iluminada visível pode variar de mais da metade até um fino arco luminoso, chamado de Lua Minguante Côncava ou Quarto Minguante, dependendo do momento exato da observação.

Outro aspecto interessante é que, durante essa fase, a Lua tende a nascer mais tarde da noite e pode ser observada principalmente na madrugada e nas primeiras horas da manhã. Isso ocorre porque sua posição em relação ao Sol faz com que ela apareça no céu após a meia-noite e permaneça visível até o amanhecer. Esse padrão é bastante útil para astrônomos e observadores, que aproveitam o céu mais escuro para estudar outros corpos celestes.

A Lua Minguante é associada a momentos de encerramento Imagem: Yashveer Yadav | Shutterstock

Fase de encerramento e de renovação

A Lua Minguante é frequentemente associada, em diferentes culturas ao redor do mundo, a momentos de encerramento, reflexão e renovação de ciclos. Isso acontece porque, visualmente, ela marca uma fase de diminuição da luz, simbolizando o fim de um processo que está se concluindo.

Em tradições antigas e até em práticas contemporâneas, esse período é visto como ideal para desacelerar, revisar decisões, desapegar de hábitos ou situações que não fazem mais sentido e preparar o caminho para um novo começo.

Período para explorar a geografia lunar

Na astronomia, a fase Minguante é especialmente valorizada para a observação de crateras e do relevo lunar. Isso ocorre porque a luz do Sol incide sobre a superfície da Lua em um ângulo mais baixo, formando sombras alongadas que destacam montanhas, vales e crateras com mais nitidez.

Diferentemente da Lua Cheia, quando a iluminação frontal reduz o contraste, nessa fase os detalhes ficam mais evidentes, facilitando a visualização tanto a olho nu quanto com telescópios. Por isso, muitos astrônomos e entusiastas consideram esse período um dos melhores para explorar a geografia lunar com mais riqueza de detalhes.