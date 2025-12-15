Mais ovo em 2026: 5 receitas para inserir na rotina

Veja como preparar pratos cheios de sabor para começar o novo ano com refeições deliciosas e equilibradas

Ovos mexidos cremosos com cebolinha Imagem: Arkadiusz Fajer | Shutterstock

A chegada de um novo ano inspira mudanças, novos hábitos e escolhas mais conscientes à mesa. Prático, nutritivo e extremamente versátil, o ovo é um ingrediente que combina perfeitamente com esse momento de recomeço. Presente em receitas simples ou elaboradas, ele ajuda a construir refeições equilibradas, saborosas e fáceis de preparar — ideais para quem quer iniciar 2026 com mais leveza e bem-estar.

Rico em proteínas, vitaminas e minerais essenciais, o ovo oferece combinações leves e nutritivas que conversam com a proposta de “começar bem o ano”. Segundo Lúcia Endriukaite, nutricionista do Instituto Ovos Brasil, o alimento é um aliado poderoso para quem deseja adotar hábitos mais saudáveis em 2026. “O ovo traz saciedade, praticidade e equilíbrio nutricional. Ele combina com receitas frescas, festivas e também com o cotidiano. É perfeito para quem quer iniciar o ano com escolhas mais inteligentes à mesa”, explica.

Por que começar 2026 comendo mais ovos?

Garante saciedade e leveza, ajudando a equilibrar a ceia e as refeições do início do ano;

É extremamente versátil, indo de pratos salgados a sobremesas;

Tem preparo rápido, ideal para a rotina corrida de janeiro;

É nutritivo e energético, contribuindo para disposição e bem-estar;

É acessível, tornando o hábito saudável viável para todas as famílias.

Receitas com ovo para 2026

A seguir, a nutricionista Lúcia Endriukaite lista 5 receitas com ovo para começar 2026 com sabor e equilíbrio. Confira!

Ovos mexidos cremosos com cebolinha

Ingredientes

8 ovos

3 colheres de sopa de manteiga

4 colheres de sopa de creme de leite

6 colheres de sopa de cebolinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, derreta a manteiga em fogo baixo, adicione os ovos e mexa delicadamente. Quando começarem a firmar, acrescente o creme de leite. Retire do fogo ainda cremoso. Finalize com cebolinha. Sirva em seguida.

Tabefe

Ingredientes

1 l de leite

300 g de açúcar

10 gemas de ovo peneiradas

100 g de amêndoas moídas

moídas Canela em pó a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, bata as gemas com o açúcar até obter um creme homogêneo. Acrescente o leite e leve ao fogo baixo, mexendo com um fouet até formar um creme — sem deixar ferver. Retire do fogo, misture as amêndoas moídas, distribua em copos ou taças e leve à geladeira por 2 horas. Após esse tempo, polvilhe canela e sirva em seguida.

Patê de ovos

Ingredientes

8 ovos

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de hortelã picada

picada 2 colheres de sopa de salsinha picada

4 colheres de sopa de amêndoas laminadas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar e esfriar

Modo de preparo

Em uma panela com água, cozinhe os ovos por 12 minutos em fogo médio. Em seguida, transfira para um recipiente com água fria para interromper o cozimento. Descasque, pique e, em uma tigela, misture com o azeite, o sal, a pimenta-do-reino, a hortelã e a salsinha. Finalize com as amêndoas laminadas e sirva em seguida.

Dica: para uma textura mais cremosa, adicione queijo cottage, cream cheese ou uma colher de sopa de maionese.

Pudim tradicional Imagem: Beto Chagas | Shutterstock

Pudim tradicional

Ingredientes

Calda

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de água

Pudim

395 g de leite condensado

395 ml de leite

3 ovos

1 colher de chá de extrato ou essência de baunilha

Modo de preparo

Calda

Em uma panela, derreta o açúcar em fogo baixo até formar um caramelo dourado. Com cuidado, adicione a água aos poucos, o caramelo vai borbulhar. Mexa até dissolver completamente. Despeje a calda em uma forma para pudim, espalhando bem no fundo e nas laterais. Reserve.

Pudim

No liquidificador, bata o leite condensado, o leite, os ovos e a baunilha. Despeje na forma caramelizada. Coloque a forma em uma assadeira maior e adicione água quente até a metade da altura da forma do pudim. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 1 hora e 30 minutos, ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo. Retire do forno, deixe esfriar e leve à geladeira por pelo menos 4 horas. Passe uma faca ao redor do pudim para soltá-lo e desenforme em um prato com cuidado. Sirva em seguida.

Salada de folhas com ovos pochê

Ingredientes

Salada

300 g de alface-americana

200 g de rúcula

2 tomates cortados em gomos

1 pepino fatiado

1 cenoura ralada

150 g de queijo gruyère ou parmesão em lascas

Ovo

4 ovos

1 colher de sopa de vinagre

Água para cozinhar

Molho vinagrete

4 colheres de sopa de azeite extravirgem

2 colheres de sopa de vinagre balsâmico

1 colher de chá de mostarda

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Ovo

Em uma panela larga, aqueça a água e o vinagre em fogo médio. Quebre cada ovo em uma xícara. Quando a água ferver, mexa a água com uma colher formando um redemoinho e deslize o ovo no centro. Cozinhe por 5 minutos. Retire com uma escumadeira, escorra em papel-toalha e, se necessário, apare as bordas com uma tesoura. Reserve.

Molho vinagrete

Em um recipiente pequeno, coloque o azeite extravirgem, o vinagre balsâmico, a mostarda, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem com um garfo até o molho emulsificar e ficar homogêneo. Reserve.

Montagem

Em uma travessa, disponha as folhas e adicione os legumes, as lascas de queijo e finalize com os ovos pochê. Regue com o molho vinagrete e sirva em seguida.

Lúcia Endriukaite reforça que o alimento representa perfeitamente o espírito de renovação do ano novo: “o ovo simboliza recomeço: simples, acessível e cheio de possibilidades culinárias. Incorporá-lo ao cardápio do dia 31 e da primeira semana de janeiro é uma forma prática e saborosa de iniciar 2026 com mais equilíbrio e criatividade”.

Por João Pedro Costa