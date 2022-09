Mapa astral: conheça a personalidade do Rei Charles III

Astróloga explica como os astros podem influenciar o reinado do monarca

Rei Charles III é do signo de Escorpião Imagem: Shutterstock

O mundo sente a morte da Rainha Elizabeth II. Com sua partida, quem assume o trono é o escorpiano Rei Charles III, que inicia o reinado aos 73 anos de idade. Para entender como será a nova fase da monarquia britânica, a astróloga e numeróloga Sara Koimbra analisa o Mapa Astral do Rei Charles III. Confira o que os astros dizem sobre a personalidade do monarca.

O reinado do Rei Charles III

A astróloga Sara Koimbra explica que o posicionamento astrológico no momento do nascimento diz muito sobre a personalidade do Rei Charles III, nascido no dia 14 de novembro de 1948, às 21h14, no Palácio de Buckingham. “Através da Astrologia conseguimos entender que ele tem tudo para ser intenso, mas também existe a chance de transformações importantes acontecerem naquilo que já foi muito tradicional”, conta a astróloga.

A influência de Escorpião na personalidade do monarca

Algumas características marcantes da personalidade do Rei são influenciadas pelo seu signo solar. ” Portanto, tem uma personalidade mais introspectiva. A intensidade é uma de suas características mais marcantes, por isso tem facilidade de lidar com desafios e costuma dar mais voz à coragem do que ao medo”, afirma Sara Koimbra.

Outra característica forte do nativo de Escopião é a facilidade de transformação. “Por ele ter Mercúrio, que representa o lado intelectual, transitando por Escorpião também, tem a tendência a usar a intuição para tomar as melhores decisões e observar melhor o cenário para depois fazer o que for necessário para atingir os objetivos”, completa.

Ascendente em Leão faz do Rei um líder nato (Imagem: Shutterstock)

Ascendente em Leão

O Ascendente em Leão faz dele um líder confiante e com facilidade para se destacar. “Tem brilho pessoal e seu lado criativo, associado à sua intuição, pode ajudá-lo a tomar decisões mais assertivas e corajosas”, avalia a astróloga.

Outro aspecto importante é o posicionamento de Marte no Mapa Astral do Rei. O planeta que representa ação, movimento e assertividade, no signo de Sagitário, faz com que os passos do monarca sejam dados com sabedoria.

Lua em Touro traz equilíbrio e maturidade ao Rei

Segundo a astóloga, a Lua em Touro contribui com o equilíbrio, a intensidade e a responsabilidade de Escorpião. “Fazendo com que o Rei seja mais estratégico e uma pessoa que provavelmente honre e respeite muito seus princípios e valores, levando adiante os aprendizados adquiridos ao longo da vida e buscando manter sempre a estabilidade”, revela Sara Koimbra.

Vênus em Libra estimula a diplomacia