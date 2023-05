Maternidade pode ser um portal para o mundo espiritual

A jornada da maternidade conecta a mãe ao filho

Para quem está gerando uma vida, é essencial se aproximar do sagrado feminino Imagem: Breslavtsev Oleg | ShutterStock

A maternidade é uma jornada que aproxima a mãe do mundo espiritual, mas também é uma missão que mistura felicidade e dificuldades. A mulher renasce junto ao filho e aprende, na prática, a oferecer segurança, afeto e vivenciar um amor incondicional. Trata-se de um constante aprendizado!

O processo da maternidade é essencial no mundo espiritual, por possuir uma profunda relevância no campo energético, já que a fase da gestação transcende o aspecto físico e biológico. Ela estabelece um elo entre a mãe e o campo espiritual, permitindo a reencarnação de um novo espírito. Nesse processo, tanto o filho pode influenciar os pensamentos e os sentimentos da mãe como ela também pode exercer influência sobre o universo psíquico do espírito em reencarnação.

Nem toda mulher nasceu para ser mãe

Apesar da importância e força de trazer um espírito reencarnado ao mundo, para que ele possa completar sua missão, aprender e elevar-se como espírito, isso não significa que a mulher que não esteja destinada a ser mãe seja menos espiritual. Tudo tem um propósito, tudo faz parte de um plano maior. Alguns espíritos precisam vir à Terra não para que se tornem pais ou mães, mas com a missão de se fortalecerem como espíritos.

Conexão com a espiritualidade e com o sagrado feminino

Para quem está nesse processo de gerar uma vida, é essencial que exista esta conexão com a espiritualidade e com o sagrado feminino. Estar cada vez mais imersa em sua espiritualidade, na conexão com a natureza, que pode ser entendida como uma força universal, como o cosmos, ou apenas como amor ou consciência coletiva, é fundamental para todos os momentos, começando pela gestação, passando pelo puerpério e seguindo por toda a criação dos filhos.

A conexão da mãe com a espiritualidade pode contribuir para o desenvolvimento dos filhos (Imagem: fizkes | ShutterStock)

Contato com a natureza

Outro ponto fundamental para fortalecer os laços com filhos é deixar que eles tenham contato com a natureza, encorajá-los a cuidar de plantas e animais, principalmente nos primeiros anos de vida, para que essa conexão gere um efeito profundo no desenvolvimento espiritual. Isso sem esquecer que o espiritual é diferente do religioso.

Finalizo este texto te convidando a fazer uma reflexão acerca da sua força e seu papel na criação de um espírito reencarnado. Essa conexão com a espiritualidade não pode ser perdida ou esquecida.

Por Kélida Marques