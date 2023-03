Medicina Ayurvédica ajuda a emagrecer de forma natural e saudável

Saiba como alinhar as atividades diárias com o relógio biológico contribui para o bem-estar geral

Ao ajustar seus horários de acordo com o relógio biológico, é possível eliminar peso Imagem: Stock-Asso | Shutterstock

O nosso relógio biológico pode ser um ótimo aliado no processo de emagrecimento e trazer resultados satisfatórios, não só relacionados ao físico, mas também ao emocional. A Dra. Leticia Lucas, médica nutróloga, traz uma inovação para o emagrecimento por meio da medicina Ayurvédica. Ela mostra, portanto, como essa medicina é capaz de nos ajudar a obter um emagrecimento sem sofrimento e reajustando a rotina com bem-estar e tranquilidade a partir de uma técnica natural.

O que é medicina Ayurvédica?

A medicina Ayurvédica, um sistema de saúde tradicional indiano, ensina que alinhar as atividades diárias ao relógio biológico do corpo pode ter benefícios significativos para a saúde e o bem-estar. Segundo a técnica, a vida é composta de ciclos naturais que devem ser respeitados e seguidos, incluindo horários específicos para se alimentar, dormir e se exercitar.

De acordo com a Dra. Leticia Lucas, para usar o relógio biológico a seu favor, é importante entender como as diferentes horas do dia afetam o corpo, bem como ajustar as rotinas diárias. Conforme a Ayurveda, o dia pode ser dividido em seis períodos de quatro horas cada.

Entendendo os períodos do dia e o corpo

Segundo a Dra. Leticia Lucas, as primeiras horas da manhã, antes do nascer do sol, são ideais para meditar, praticar yoga ou exercícios suaves, de modo a se preparar para o dia que está por vir. O corpo pode ser mais lento, então é essencial se movimentar, assim como ter um café da manhã saudável para energizar o corpo.

Das 12h às 15h é um horário em que o corpo está em seu pico de digestão e metabolismo, logo é excelente para o almoço e para se concentrar em atividades intelectuais. Nas horas da tarde, o corpo pode começar a se sentir cansado. É importante se concentrar em tarefas relaxantes e práticas que ajudem a acalmar a mente.

Nas horas da noite, o corpo começa a se preparar para o sono. Um jantar leve, um período para relaxar e se preparar para dormir são aspectos significativos. Nas horas da madrugada, por sua vez, o corpo começa a se preparar para acordar. Acordar cedo, tomar um banho quente e se preparar para o dia que está por vir podem ser boas sugestões.

A prática de atividades físicas e mentais de acordo com o relógio biológico também pode trazer benefícios (Imagem: Maridav | Shutterstock)

Melhor horário para as refeições

Ao ajustar seus horários de acordo com o relógio biológico, diz a especialista, é possível perder peso, reduzir o estresse, dormir melhor, ter mais saúde e energia, entre outros benefícios. Por exemplo, o melhor horário para almoçar, de acordo com a Ayurveda, é entre 12h e 13h, durante o período Pitta do dia, quando o metabolismo e a digestão estão em alta.

O jantar deve ser feito em um horário mais cedo, idealmente antes das 19h, para permitir que o corpo tenha tempo suficiente para digerir a comida antes de dormir. Durante a noite, o corpo passa por um processo de desintoxicação e regeneração. Um jantar mais leve e mais cedo pode ajudar a promover uma boa noite de sono. Não é recomendado tirarmos aquele cochilo na parte da tarde, pois é um horário no qual estamos ainda em pico de energia.

Também ajuda no emagrecimento

A prática de atividades físicas e mentais de acordo com o relógio biológico também pode trazer benefícios. A prática de yoga ou meditação de manhã cedo pode ajudar a acalmar a mente e preparar o corpo para o dia. O exercício físico pode ser mais benéfico durante o período das 10h às 14h, quando o corpo está em seu pico de energia.

A medicina Ayurvédica ensina que mudar seus horários pode mudar sua vida. Ao ajustar suas atividades diárias de acordo com o relógio biológico, é possível promover uma vida mais saudável, equilibrada e feliz. A Dra. Leticia adverte que, ao alinhar as atividades diárias com as energias do relógio biológico, é possível maximizar a saúde e o bem-estar de acordo com a medicina Ayurvédica. No entanto, cada pessoa é única e pode ter necessidades diferentes. Portanto, é fundamental consultar um profissional de saúde qualificado para orientação individualizada.

Por Gabriela Dallo