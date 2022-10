Medidor de glicose: 10 dicas para utilizar com segurança

Saiba como escolher o aparelho correto para evitar erros na avaliação da glicemia

Glicosímetro é capaz de avaliar glicemia capilar Imagem: Shutterstock

O glicosímetro é um aparelho que serve para avaliar a glicemia e, geralmente, é usado por pessoas com diabetes. “Com auxílio de uma pequena gota de sangue, tirada geralmente da ponta dos dedos, é capaz de avaliar a glicemia capilar (que é semelhante aos valores da glicemia sanguínea)”, explica a endocrinologista Dra. Lorena Lima.

Ele pode ser comprado em farmácias comuns. “No entanto, o ideal é que o paciente seja orientado por seu médico quando precisa usar o glicosímetro, para que não haja interpretações equivocadas”, recomenda a médica.

Escolha do aparelho

Antes de comprar o aparelho, é preciso checar se o glicosímetro é liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e avaliado pelo Inmetro. “Procure um fabricante de confiança, de preferência, indicado pelo seu médico. A qualidade das fitas reagentes, o prazo de validade e o bom armazenamento podem interferir nos resultados da glicemia capilar. Os glicosímetros vendidos no país, em sua maioria, são confiáveis”, analisa a endocrinologista.

Tecnologia ao medir a glicose

Já existem aparelhos que medem a glicemia sem ser necessária a amostra de sangue do dedo. “Esses aparelhos podem ser instalados no subcutâneo e enviam os dados de glicemia a um pequeno monitor em posse do paciente. No entanto, mesmo em uso desses aparelhos, ainda se aconselha a avaliação da glicemia capilar tradicional para minimizar a chance de erros. Seu médico pode lhe informar com detalhes as melhores e mais recentes opções para seguimento do diabetes”, aconselha a Dra. Lorena Lima.

Verificar a validade das fitas e se o aparelho está calibrado é importante para ter resultados corretos (Imagem: Shutterstock

Como usar o glicosímetro

A endocrinologista Dra. Lorena Lima explica como usar o glicosímetro corretamente:

1) Lave bem as mãos com água e sabão;

2) Passe álcool com gaze ou algodão na região do dedo em que fará a picada com a lanceta, espere secar ou enxugue com gaze limpa ou algodão. Restos de alimentos e água, caso entrem em contato com a fita reagente, podem alterar o resultado do exame;

3) Use corretamente o aparelho, seguindo sempre o manual de instruções e os conselhos do seu médico;

4) Verifique se as fitas não estão vencidas e se o aparelho está calibrado para as fitas que você está utilizando. Alguns aparelhos calibram automaticamente; outros vêm com o calibrador dentro dos frascos de fita (leia no manual do aparelho). As tiras têm um prazo de validade que deve ser seguido. Caso contrário, os resultados podem não ser corretos. O prazo de validade das tiras geralmente cai para 30 a 69 dias após os frascos serem abertos;

5) Teste o seu aparelho a cada seis meses. Isto pode ser feito com o líquido de calibração que vem junto com alguns glicosímetros ou faça uma dosagem de glicemia em laboratório e, ao mesmo tempo, dose a glicemia no seu aparelho. A diferença entre as duas medidas (do glicosímetro e do laboratório) não deve ser mais que 15%;

6) Altas temperaturas podem danificar o aparelho ou as fitas. Alguns aparelhos já possuem um sinal para avisar quando o aparelho está submetido a temperaturas muito elevadas. Confira no manual se o equipamento possui alguma forma de aviso;

7) É importante manter o glicosímetro e as tiras em ambiente fresco e arejado (normalmente, entre 10°C e 30°C), longe da luz solar direta;

8) Mesmo em épocas do ano com altas temperaturas, é importante que o material nunca seja refrigerado;

9) Manipular as tiras com as mãos molhadas pode, além de estragá-las, alterar o resultado da medição;

10) Limpe o glicosímetro sempre que estiver visivelmente sujo.