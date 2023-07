Meditação pode te ajudar a alcançar seus objetivos

Técnica favorece o foco e a realização de tarefas e atividades necessárias para chegar a um objetivo

A meditação coloca corpo e mente em equilíbrio Imagem: javi_indy | Shutterstock

Segundo Edson Moraes, coach executivo e sócio do Espaço Meio, a meditação é uma ferramenta poderosa para se compreender melhor e amenizar a ansiedade quando está procurando emprego ou infeliz com qualquer outra atividade. “A meditação permite viver um estado de consciência sobre si como nenhuma outra técnica ou tratamento permitirá”, afirma.

Para ele, a técnica pode ajudar a aumentar a sensação de bem-estar. “Pode parecer estranho no início, mas a persistência na prática diminui a ansiedade, melhora a depressão e o sono, controla a pressão arterial e diminui os batimentos cardíacos”, conta Edson Moraes. “Tudo isto cientificamente provado por diversas pesquisas, trabalhos acadêmicos e relatos de meditadores frequentes”, completa.

Como começar a praticar?

Reservar apenas 10 ou 15 minutos do seu dia não te fará mal, pelo contrário, poderá ajudar e muito. É normal achar que você não vai conseguir se concentrar para meditar. Mantenha foco em um ponto físico e, sempre que se perder nos pensamentos, volte para o ponto. Com a prática, tudo se tornará um hábito. Atingir o equilíbrio é um ponto forte na meditação.

“O equilíbrio atingido favorecerá a compreensão sobre como agimos, reagimos e enfrentamos as questões que nos trazem satisfação ou sofrimento, viabilizando a estruturação de mudanças internas, as quais nos levarão a buscar transformações no nosso ambiente externo”, enfatiza Edson Moraes. “O resultado é mais foco e alta performance na realização das tarefas e atividades requeridas para execução de planos”, esclarece o profissional.

A meditação guiada é orientada por um professor (Imagem: Tatyana Soares | Shutterstock)

Técnicas de meditação

Existem vários tipos de meditação, como zazen, ativa, transcendental, mindfulness, entre outras. É importante estudar ou experimentar algumas delas para saber com qual você mais se identifica, pois o tipo ideal será aquele que você terá mais facilidade para manter a prática.

A especialista em Programação Neurolinguística e Hipnose, Mileine Vargas, explica duas técnicas que ensina em seus cursos: “Uma delas é a meditação guiada, em que somos orientados por um professor, essa meditação é baseada em metáforas. A outra é mais simples, apenas se concentrando na respiração com um tempo de 10 a 30 minutos. Escolha um horário, preferencialmente pela manhã, antes do início das atividades. Sente-se em posição de lótus e coluna ereta e, por último, foque na respiração pelo tempo desejado”, ensina.

Escolha o tipo que você se identifica

Você pode escolher o método que mais combina com você, em silêncio ou com alguma música relaxante. “Caso queira ouvir música, o recomendado é que sejam músicas na frequência de 432hz. Essa frequência faz nossa mente vibrar nela, que é da sintonia e conexão com o Universo”, indica Mileine Vargas.

Se você deseja fazer uma meditação guiada, existem aulas no YouTube, site ou aplicativos como Calm, Medite.se, Tara Brach, entre outros. O primeiro passo é começar. Assim que enxergar os benefícios, também perceberá o que lhe agrada mais.