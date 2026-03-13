Mercúrio retrógrado e sexta-feira 13: o que a astrologia diz sobre essa combinação

Especialistas em espiritualidade explicam os significados por trás da coincidência entre a data e o fenômeno astrológico

O período convida a desacelerar, revisar decisões e redobrar a atenção com a comunicação para evitar mal-entendidos Imagem: buradaki | Shutterstock

Conhecida por despertar superstições e curiosidade, a sexta-feira 13 costuma chamar a atenção de quem acredita em símbolos e coincidências. Neste ano, porém, a data ganha um elemento extra: ela acontece durante o período de Mercúrio retrógrado, fenômeno frequentemente associado, na astrologia, a falhas de comunicação e imprevistos. A coincidência levanta uma questão entre os mais curiosos: será que esse encontro pode favorecer mal-entendidos ou aumentar tensões no dia a dia?

Para especialistas, a resposta passa menos por azar e mais por atenção redobrada. Isso porque a sexta-feira 13 carrega um simbolismo ligado a transformações e encerramentos, enquanto o período de Mercúrio retrógrado costuma mexer justamente com comunicação, decisões e organização mental.

Fase de transformações

Segundo Sunna, do Astrocentro, a simbologia da sexta-feira 13 está muito mais ligada a transformações do que a presságios negativos. “Essa data vai mexer com aquele esgotamento interno que aparece quando insistimos em situações que já acabaram. O corpo e o coração já sacaram, mas a cabeça ainda não quer aceitar”, afirma.

No tarot, o número 13 é representado pelo Arcano da Morte, uma carta que costuma assustar, mas que, na verdade, simboliza transformação e finais necessários. “Encerrar ciclos não é fracasso, é maturidade emocional. Soltar o que já terminou é se cuidar”, diz a especialista.

O momento favorece pausas, revisões e mais atenção aos detalhes Imagem: NASA images | Shutterstock

Mercúrio retrógrado e os ruídos de comunicação

Se a sexta-feira 13 já traz esse clima de encerramento, o Mercúrio retrógrado adiciona outro ingrediente: a revisão. O fenômeno começou em 26 de fevereiro e segue até 20 de março, período conhecido por afetar especialmente comunicação, tecnologia e organização mental. É quando surgem situações clássicas como mensagens mal interpretadas, e-mails enviados sem anexo ou decisões tomadas rápido demais.

Segundo Déborah de Obá, especialista da iQuilíbrio, o problema costuma estar justamente na pressa. “Quando Mercúrio retrograda nesse ritmo acelerado, os desafios aparecem principalmente nos detalhes. E são justamente os detalhes que a gente costuma atropelar quando está com pressa”, alerta.

Por isso, mais do que temer a combinação das duas energias, o ideal é encarar o momento como um pequeno ajuste de rota. “Às vezes, o impulso de resolver tudo rápido gera o dobro de trabalho depois. Mercúrio retrógrado não pede que você pare, pede que você pare de correr por cima do detalhe”, acrescenta.

Impactos além da comunicação

Além das pequenas confusões do dia a dia, o período também pode trazer reflexões mais profundas, como:

Pensamentos podem ficar mais repetitivos;

Memórias do passado ressurgem;

Assuntos mal resolvidos pedem fechamento.

“Pode ser desconfortável, mas também libertador”, finaliza Déborah de Obá.

Por Ludmila Baldoni