Mercúrio: veja como o planeta da comunicação age em seu signo

Astróloga explica como esse planeta influencia a mente e a personalidade de cada nativo

O planeta Mercúrio simboliza as trocas, o entendimento entre as pessoas e, sobretudo, a comunicação. Conhecido por ser o mensageiro daquilo que habita a mente e o coração dos homens, ele é responsável por reger a parte racional, trabalhando o processo de conhecimento e a forma de pensar de cada signo. A astróloga Bárbara Christan explica como Mercúrio se comporta nos 12 signos do zodíaco e como isso interfere na personalidade de cada nativo. Confira!

Áries

A pessoa do signo de Áries tem um aprendizado rápido, é acelerada e pode se atropelar nas palavras ou ser grossa e direta demais. Não tem papas na língua. Aprende e fala sobre o que lhe dá prazer e lhe interessa. Aprende com a adrenalina, por meio de jogos e gincanas.

Touro

Signo de Touro (Imagem: Shutterstock)

O nativo de Touro possui aprendizado lento, mas efetivo. Quando assimila algo, nunca mais esquece. Comunica-se de uma maneira prática, mas pode ter dificuldade em aceitar novas ideias. Aprende na prática, tocando ou manipulando objetos. Gosta da experiência sensorial.

Gêmeos

Extremamente mental. Com Mercúrio domiciliado nesse signo, o geminiano é extremamente inteligente e comunicativo. Aprende ao conversar, perguntar e interagir com outras pessoas. É o tagarela da turma, mas que sempre se dá bem, pois consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tem lábia e pode ter sucesso em vendas.

Câncer

Com aprendizado ligado ao emocional, o canceriano precisa de professores carinhosos, atenciosos e que cumpram o papel de mãe também. É uma pessoa criativa e artística. Pode ter dificuldade de se expressar, guardando o que pensa e o que sente.

Leão

O nativo do signo de Leão possui pensamento organizado e racional. Mas pode ser inflexível e autoritário. Acredita ser o dono da verdade. Têm opinião firme e sabe se impor, sem vergonha do que pensa e fala. Gosta da autocrítica e procura melhorar sempre. No entanto, não lida bem com críticas externas.

Virgem

Signo de Virgem (Imagem: Shutterstock)

Regido por Mercúrio, a pessoa do signo de Virgem é muito prática, organizada, criativa e realista. É simples e direta, sem rodeios. Gosta de ler, escrever, aprende no cotidiano e aprecia as técnicas. É muito inteligente e boa para o mundo dos negócios.

Libra

Comunicação com diplomacia, justiça e harmonia. A pessoa do signo de Libra é inteligente, emotiva e paciente. Comunica com amor. Fala com todos, conhece muita gente e gosta de elegância. Mas também é indecisa e pode se tornar lenta no aprendizado.

Escorpião

O nativo de Escorpião é o famoso CSI do zodíaco. Tem um faro investigativo invejável. Consegue ler nas entrelinhas, perceber as pessoas e seus comportamentos, observar e analisar. É intuitivo, direto e objetivo.

Sagitário

O sagitariano é exagerado, prolixo e rebuscado. Ama aprender e se aprofundar, mas acaba não tendo praticidade na comunicação. Aprende com viagens, experiências, livros e filmes de outros países. Gosta de aprender novas línguas e precisa ter cuidado com fanatismos e dogmas.

Capricórnio

Signo de Capricórnio (Imagem: Shutterstock)

Extremamente técnico e barganhador, o nativo de Capricórnio leva o aprendizado e a comunicação a sério. Por isso, tende a ter dificuldade em se expressar de forma leve e descontraída. Preza a disciplina para alcançar as metas. Quer ver para crer e exerce sua autoridade. Têm ideias conservadoras.

Aquário

O aquariano é uma pessoa inteligente, criativa e expressiva. Gosta de interagir em grupo. Prefere aulas com dinâmicas coletivas para aprender e trocar com os outros. Sempre enxerga as coisas de um ponto de vista novo e pensa de maneira rápida e original.

Peixes

O nativo de Peixes é uma pessoa muito ligada ao etéreo, ao conhecimento espiritual e ao aprendizado por meio das suas percepções. É desligada do mundo. Pode ter dificuldades de aprendizagem, mas tem imaginação fértil e criativa. Tem alto poder de intuição.