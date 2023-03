Mês do Dragão: previsões do Horóscopo Chinês para abril

Confira as características de cada animal e veja como a energia do Dragão vai influenciar os 12 signos em abril

A vaidade e o excesso de confiança estarão mais aguçados no mês de abril Imagem: Marish | ShutterStock)

O Dragão é símbolo de nobreza, confiança e altivez. Segundo Adriana Di Lima, consultora e professora de Astrologia Oriental Chinesa, as influências energéticas deste signo estarão em alta no mês de abril. Por isso, vale a pena aproveitar o mês com bastante atividade criativa. A seguir, a especialista conta quais são as tendências para cada signo. Confira!

Rato

O Rato é curioso por natureza e hábil por enfrentar desafios e dificuldades que surgem em seu caminho. Em abril, você aproveitará a presença de espírito que o Dragão oferece para enfrentar seus desafios de forma eficiente, com firmeza e precisão nas ações.

Tigre

O nativo de Tigre apresenta um dinamismo excepcional em suas ações. Seu vigor é estimulante e ainda consegue ser cativante quando está determinado a conseguir alguma coisa. Em abril, tenha atenção com a tendência a uma energia agressiva, pois a altivez natural que o momento traz poderá incidir sobre sua maneira de resposta.

Coelho

Considerado um dos mais afortunados signos, o Coelho tem uma graciosidade natural na conduta e no modo de ação. Traz, na maioria das vezes, um julgamento sensato das coisas mais cotidianas. Por isso, a diplomacia nele é evidente. Neste mês, combinando a energia altiva e confiante que o Dragão traz com sua sensibilidade, poderá haver mais equilíbrio em seu modo de ação.

Dragão

O nativo de Dragão tem muita vitalidade e uma forma de viver extravagante. Ele se coloca com certa altivez nos processos ordinários. Em abril, suas características que envolvem vaidade e excesso de confiança podem ficar mais acentuadas. Por isso, a atenção deverá ser voltada para harmonizar essa tendência com equilíbrio e empatia pelo externo.

A determinação será uma grande aliada neste mês (Imagem: Marish | ShutterStock)

Búfalo

O Búfalo age, na maioria das vezes, com calma e bom senso. Geralmente, é conservador e busca naturalmente ser independente. Neste mês, procure novas formas de impulsionar seus objetivos. Além disso, a determinação poderá auxiliá-lo(a) em questões que seguem inacabadas.

Serpente

A Serpente é o signo do filósofo. Com sua astúcia, esse nativo é um pensador profundo. Tem a sabedoria inata e conserva sua presença de espírito até nos momentos desafiadores. Neste mês, utilize a preferência de estados mais nobres e seletivos que o Dragão representa e, assim, use a sua inteligência, que poderá ficar mais perceptível.

Cavalo

A aventura empolga o Cavalo a viver com mais liberdade e prazer. Por vezes, pode parecer egocêntrico pelas escolhas e pela autoconfiança em agir de acordo com suas inclinações. Neste mês, evite tentar controlar as coisas além do que consegue, pois poderá ser mais agressivo(a) nessa condição; ao passo que poderá abrir mão desse peso prejudicial.

Cabra

A Cabra é um signo que se apresenta com integridade e sinceridade. Consegue o quer sem recorrer à força. A resposta emocional, na maioria das vezes, prevalece em suas ações. Abril será ótimo para colocar direcionamento em suas ações, equilibrar a razão e, então, seguir com confiança.

Macaco

O Macaco é o signo do inventor. É um nativo que tem facilidade de improvisar quando algum desafio se apresenta. Além disso, sabe usar recursos inovadores pela sua habilidade natural. Em abril, a força renovadora que o Dragão oferece passará a auxiliá-lo(a) em suas novas descobertas e experiências.

No mês de abril, confie mais naqueles que já estão com você (Imagem: Marish | ShutterStock)

Galo

Pela sua altivez marcada em seu território, o Galo aparenta ser um herói impávido. Isso porque ele precisa se sentir seguro em seu domínio de território. Em abril, o domínio do seu território pode ser compartilhado com pessoas de sua confiança. Por isso, delegue e confie mais naqueles que já estão com você.

Cão

A lealdade do nativo de Cão é muito aparente. Mantém, na maioria das vezes, a constância em suas ações, podendo ser compreensivo. Em abril, se abra para as surpresas que o momento pode trazer, pois o novo pode ser mais interessante do que você imagina.

Javali

O Javali é o signo da honestidade e da simplicidade. A força moral se torna parte considerável em suas condutas. Traz a tendência a ser ingênuo, o que pode limitar suas percepções. Em abril, a postura altiva e confiante do Dragão lhe trará os benefícios de olhar as coisas com outros olhos. Ao apurar esses sentidos e amadurecer seu olhar para o externo, os benefícios serão vistos.

A consultora Adriana Di Lima disponibiliza, em seu site, mais informações e conteúdos relacionados ao atendimento em Feng Shui e à Astrologia Chinesa.