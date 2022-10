Micoses: conheça os tipos, as causas, os sintomas e os tratamentos

Infecções causadas por fungos podem atingir pele, unhas e couro cabeludo

As micoses atingem a pele, as unhas e o couro cabeludo Imagem: Shutterstock

As micoses são infecções causadas por fungos que atingem a pele, as unhas e o couro cabeludo. São particularmente frequentes em locais quentes e úmidos, necessários para o desenvolvimento dos fungos.

Tipos de micoses superficiais

Há vários tipos de micose. Por isso, é indicada uma consulta médica ao notar os sintomas, pois o dermatologista poderá identificar a doença, classificá-la e indicar a melhor opção terapêutica. Conheça alguns tipos:

Pitiríase Versicolor

Muito comum, especialmente entre jovens, é uma micose de evolução crônica e recorrente. Indivíduos de pele oleosa são mais suscetíveis. Também conhecida como micose de praia ou pano branco, é causada por fungos do gênero Malassezia. Geralmente não tem sintoma, apenas a coloração das manchas que podem ser brancas, vermelhas ou marrons e com leve prurido.

Tineas

São causadas por um grupo de fungos que vive às custas da queratina da pele, pelos e unhas. Estes fungos podem ser zoofílicos (encontrados em animais), geofílicos (encontrados no solo) e antropofílicos (encontrados nos homens). Geralmente causam lesões arredondadas, avermelhadas e com bordas bem delimitadas e descamativas, associadas a prurido.

Há vários tipos de micose, por isso, é necessário um dermatologista para classificar corretamente (Imagem: Shutterstock)

Candidíase

Pode comprometer isoladamente ou conjuntamente a pele, mucosas e unhas. É um fungo oportunista, assim, existem situações que favorecem seu desenvolvimento, como baixa da imunidade, uso prolongado de antibióticos, diabetes e situação de umidade e calor. É mais comum aparecer em regiões de dobras, causando intenso prurido e vermelhidão.

Onicomicoses

Acomete tanto as unhas dos pés quanto as das mãos. São mais frequentes em adultos maiores de 55 anos. Geralmente a unha se descola do leito e se torna mais espessa, com saída de pó ou massa. Pode também haver mudança na coloração e na forma da unha.

Tratamento e prevenção das micoses

Tratamentos e prevenção dependem do tipo de fungo e local. Mas, para tratamento, costumam ser usados antifúngicos tópicos e orais. Hábitos higiênicos são importantes na prevenção das micoses.

Especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), pela Associação Médica Brasileira (AMB) e pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro.