Musculação feminina: personal trainer esclarece dúvidas sobre a prática

Especialista responde perguntas sobre a atividade física e dá dicas para se exercitar com segurança

Musculação é um dos principais exercícios procurados por mulheres para definir o corpo Imagem: Shutterstock

Com o passar dos anos, a musculação se tornou uma atividade muito procurada por mulheres que tem como objetivo emagrecer e tornear os músculos. Contudo, apesar dessa alta procura, o público feminino ainda possui algumas dúvidas em relação a esse exercício. Para esclarecê-las, contamos com o auxílio do personal trainer Rodolfo Viana.

1. As mulheres que não treinam os braços por medo de ficarem “fortes”, estão certas?

Bobagem! Para conseguir a hipertrofia (aumento dos músculos) dos braços você vai precisar de uma carga altamente elevada e de um trabalho intenso. É importante malhar também estes membros, que são muito usados no dia a dia. Dessa forma, a mulher não terá braços “masculinizados”, mas ficará livre da flacidez, característica do “músculo do tchau”.

2. As mulheres podem treinar no período menstrual?

Sim! Os exercícios podem ajudar a diminuir cólicas menstruais e o estresse, já que a atividade física produz endorfina, hormônio que melhora o humor e alivia os sintomas desagradáveis do período menstrual.

3. As mulheres que fazem musculação também podem realizar exercícios aeróbicos?

O correto é fazer exercícios aeróbicos em horários separados do treino de musculação, assim é possível dedicar energia a cada uma das atividades, sem comprometer a outra.

Mulheres que praticam musculação só ficam com o corpo forte se quiserem (Imagem: Shutterstock)

4. As mulheres que treinam pesado podem ficar com o corpo muito forte?

A mulher pode e deve trabalhar sua musculatura, ficar definida e valorizar as partes do seu corpo, mas só vai ficar com o corpo muito “forte” se ela quiser. O treino da mulher é diferente daquele praticado por homens. Mas é uma questão de opção: existem mulheres que gostam do visual com os músculos maiores e em evidência. Outras preferem apenas a definição, a barriga sequinha e as pernas com músculos definidos.

5. Mulheres que praticam musculação devem seguir algum tipo de dieta?

Sim! A alimentação assume a função de contribuir para o desenvolvimento da musculatura. Uma dieta balanceada é o segredo do sucesso para conseguir os resultados desejados na musculação.

6. Mulheres grávidas podem treinar? Como funciona esse treino e a partir de que fase ele pode ser iniciado?

A gravidez é um período especial e, portanto, antes de iniciar a malhação é importante que a mulher passe por uma consulta médica. Em geral, as gestantes são liberadas para a prática de atividades físicas a partir do terceiro mês. Os treinos costumam mesclar musculação e exercícios aeróbicos, além de alongamento, resultando em um programa mais completo de atividades que trabalham a parte muscular e cardiovascular.