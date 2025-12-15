Nova geração de barbeiros: como o profissionalismo está transformando o setor

O mercado avança para uma fase focada em técnica, formação e excelência no atendimento

A barbearia entra em uma nova fase, com foco em técnica e atendimento Imagem: PeopleImages | Shutterstock

A barbearia vive um momento de transformação no país. Depois do boom dos últimos anos, quando o setor se expandiu rapidamente, ganhou visibilidade e multiplicou novos espaços em todo o Brasil, o mercado entra agora em uma fase de maturação. Se antes a novidade estava no ambiente, na estética e na ampliação de serviços, hoje o foco se desloca para algo mais consistente: técnica, qualidade e formação profissional.

O público masculino também mudou. Isso se deve muito à ampliação do acesso à informação, ao fortalecimento da cultura de autocuidado e ao impacto das referências visuais nas redes sociais, que elevaram a percepção do que é um bom corte e de como deve ser uma boa experiência na barbearia. Homens que antes buscavam apenas a manutenção do corte passaram a valorizar precisão, atendimento cuidadoso e resultados consistentes. Não se trata de modismos, mas de um novo patamar de exigência.

Clientes buscam mais do que um bom corte

Esse novo perfil elevou o padrão dentro das barbearias. Clientes observam acabamento, harmonia das transições, estrutura da barba e a postura profissional de quem atende. A escolha do barbeiro agora considera não só o resultado, mas a consistência do serviço e o conhecimento técnico do profissional.

“Hoje o cliente percebe quando o corte é bem executado. Ele nota alinhamento, simetria e cuidado nos detalhes. O barbeiro precisa dominar técnica, produto, higiene, comunicação e atendimento. Ter só mão boa já não basta”, explica Lucas Cavalcanti, o Caval, CEO da Caval Barbershop.

Necessidade de profissionalismo

Esse amadurecimento do setor também impulsiona mudanças na formação profissional. Com um mercado mais criterioso, escolas e cursos passaram a atualizar seus conteúdos para preparar barbeiros capazes de atuar com técnica sólida, visão de atendimento e postura de gestão.

“O barbeiro de hoje precisa entender de estrutura do fio, ferramentas, segurança, atendimento e construção de imagem. É um conjunto. A técnica é essencial, mas a forma de entregar essa técnica também conta”, reforça Lucas Cavalcanti.

A formação profissional é essencial para o sucesso de uma barbearia Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Capacitação se torna fator decisivo na consolidação da carreira

Nesse contexto, Lucas Cavalcanti passou a contribuir ativamente para essa atualização do setor. “Hoje, atuo em parceria com o Instituto Embelleze, onde me formei, contribuindo para a atualização do curso de barbearia a partir da vivência real do salão, da gestão e do atendimento ao cliente. Nosso objetivo é formar profissionais completos, que saibam executar um bom corte, mas também se posicionar, atender bem, entender o cliente e construir carreira”, explica.

Ele destaca que a formação atualizada não é apenas uma tendência, mas uma demanda concreta do mercado. “O cliente atual percebe tudo. Ele sabe quando o corte foi pensado para o rosto dele, quando o acabamento foi bem feito, quando o profissional domina o que está fazendo. Por isso, investir na capacitação é indispensável”, finaliza o CEO.

Por Caroline Amorim