Nova técnica de lipoaspiração ajuda na hipertrofia e definição muscular

Cirurgião plástico explica que a técnica ajuda a redesenhar o abdômen

Método contribui para um corpo mais definido Imagem: insta_photos | ShutterStock

A lipoaspiração não é uma técnica nova, mas é constantemente aperfeiçoada para promover resultados mais estéticos e naturais. A novidade é a lipoaspiração UGraft, que consegue até melhorar a definição muscular do abdômen.

“A transferência de gordura guiada por ultrassom (UGraft) é feita em conjunto com a lipoaspiração. Em suma, é um procedimento para retirada de gordura localizada de um local e a sua transferência para o tecido muscular. Com isso, há uma hipertrofia (aumento) natural desse músculo, redesenhando o abdômen para um porte mais atlético”, explica o cirurgião plástico Dr. Maurício Viaro, diretor científico da BAPS (Brazilian Association of Plastic Surgeons).

Procedimento pode ser feito em diversas áreas do corpo

A BAPS explica que o procedimento deve ser feito em ambiente hospitalar e, durante a cirurgia, no centro cirúrgico, um aparelho de ultrassom é usado para identificar o grupo muscular (normalmente no reto abdominal) que se quer realçar. “Após a lipoaspiração, é realizado o enxerto de gordura, que é rica em células-tronco, de forma que conseguimos uma hipertrofia daquela região”, diz o diretor científico da associação.

A Brazilian Association of Plastic Surgeons destaca que o procedimento também pode ser feito nos músculos deltoides (ombro), peitorais, bíceps e tríceps, reforçando que as técnicas de transferência de gordura (lipoenxertia) são seguras.

A associação lembra que as transferências de gordura autóloga, ou seja, do próprio paciente, não têm risco de rejeição e oferece um preenchimento totalmente natural e que realmente dura. “Com a técnica, áreas musculares antes inacessíveis agora podem melhorar a definição criada pelo volume desses músculos”, explica o Dr. Maurício.

Técnica UGraft ajuda a tratar a flacidez (Imagem: puhhha | Shutterstock)

Resultado estético mais natural

Embora possam parecer similares, a técnica UGraft é um avanço da lipoaspiração de alta definição (Lipo HD), uma vez que promove resultado mais natural. “UGraft complementa e aperfeiçoa a técnica de alta definição; até mesmo os pacientes que não têm uma musculatura muito desenvolvida, agora, conseguem um resultado estético mais natural”, explica o diretor científico da BAPS.

Em casos em que há falta de firmeza da pele, a lipoaspiração com jato de plasma pode ser feita. Esse procedimento, além de diminuir a gordura, reorganiza o colágeno, provoca retração e trata flacidez, segundo a BAPS. “Com a tecnologia, há o fornecimento controlado de calor ao tecido, com aquecimento rápido e resfriamento quase instantâneo, o que permite eficiência no tratamento de retração de colágeno profundo”, diz. “A recuperação pode levar em torno de uma semana quando os procedimentos são combinados”, finaliza o diretor científico da associação.