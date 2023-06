Novela ‘Terra e Paixão’ levanta debate sobre atitudes narcisistas

Personagem interpretada por Glória Pires alerta o público sobre atitudes nocivas dentro de uma relação

Walcyr Carrasco é conhecido por ser um escritor com personagens de personalidades complexas e, na novela “Terra e Paixão”, não é diferente. Exibida no horário das 21h, atualmente, a trama é um dos destaques da Rede Globo e tem chamado atenção do público por sua variedade de temas sociais, incluindo o narcisismo, pontuado sobre a personagem Irene, interpretada pela atriz Glória Pires, que apresenta uma série de comportamentos duvidosos ao longo dos capítulos.

“Os narcisistas tendem a ter uma visão inflada de si e acreditam que são superiores aos outros. Eles costumam exibir comportamentos arrogantes, vaidosos e exageram suas realizações e habilidades. Além disso, têm dificuldade em reconhecer ou valorizar os sentimentos e necessidades dos outros, pois estão extremamente focados em si”, explica a psicanalista Elizandra Souza.

Relação com pessoas narcisistas

A especialista afirma que os narcisistas também podem ser manipuladores e exploradores, usando as pessoas ao seu redor para alcançar seus próprios objetivos. Na trama, Irene, personagem de Glória Pires, usa os seus próprios filhos para um desejo pessoal, não deixar que a herança de seu marido caia no colo de Caio (Cauã Reymond), filho do primeiro casamento de seu marido.

“Identificar que você está em uma relação com um narcisista pode ser uma descoberta desafiadora. Os narcisistas tendem a ser egoístas, manipuladores e têm uma necessidade constante de receber atenção e admiração”, enfatiza a psicanalista.

Mas, caso sejam identificados alguns dos sinais mencionados, Elizandra Souza sugere algumas atitudes sobre o que fazer para se livrar de relações narcisistas, sejam elas amorosas ou familiares. Veja!

1. Reconheça os sinais

Para a psicanalista, educar o olhar para perceber atitudes narcisistas é fundamental, pois muitas das vezes elas passam despercebidas. “Educando-se sobre os traços e comportamentos típicos de um narcisista, você pode melhor identificar esses padrões em seu relacionamento. Isso ajudará a validar suas preocupações e compreender melhor o que está acontecendo”.

2. Defina os seus próprios limites

Como muitos populares dizem, o amor-próprio é a base de tudo. Então, estabelecer os seus próprios limites ajuda a identificar comportamentos que não são aceitáveis em uma relação. “Reflita sobre o que é importante para você em um relacionamento saudável. Identifique seus limites pessoais, valores e necessidades emocionais. Isso ajudará a fortalecer sua autoestima e autoconsciência, permitindo que você estabeleça fronteiras saudáveis”, diz a especialista.

3. Busque auxílio

O apoio é outro fator primordial para que as pessoas possam se libertar dos narcisistas, visto que a ajuda de outras pessoas pode encorajar as vítimas a buscarem ajuda profissional e estabelecerem limites. “Falar com amigos de confiança, familiares ou buscar terapia pode ser extremamente útil quando você está em um relacionamento com um narcisista. Essas pessoas podem fornecer suporte emocional, perspectivas objetivas e conselhos práticos”, esclarece Elizandra Souza.

Preparar-se para as mudanças é importante no processo de se libertar de relações narcisistas (Imagen: simona pilolla 2 | Shutterstock)

4. Prepare-se para as mudanças

Segundo Elizandra Souza, reconhecer que mudar um relacionamento com um narcisista é necessário pode ser difícil e até perigoso, dependendo da gravidade da situação, por isso ela recomenda: “Planeje com cuidado e esteja preparado para fazer mudanças significativas em sua vida”.

5. Pratique o autocuidado

O autocuidado é um hábito que deve ser praticado regularmente, mesmo fora de relações narcisistas, porque ele fortalece a saúde mental e física. “Cuide de si durante esse processo. Concentre-se em atividades que lhe tragam alegria e bem-estar. Isso pode incluir exercícios, hobbies, meditação, buscar grupos de apoio ou praticar técnicas de redução do estresse”, conta a psicanalista.

6. Considere a possibilidade de romper relações

Lidar com um narcisista pode ser emocionalmente desafiador, e buscar escapar dessa relação complexa não é nenhum problema. “Dependendo da gravidade do comportamento narcisista e de como isso afeta sua saúde e felicidade, você pode considerar a possibilidade de encerrar o relacionamento. No entanto, essa é uma decisão pessoal que só você pode tomar”, conclui Elizandra.

