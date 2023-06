Novela “Vai na Fé”: veja por que é difícil sair de um relacionamento abusivo

Psicóloga explica como a violência física e a psicológica, abordadas na trama, também ocorrem na vida real

Personagens de Emílio Dantas e Regiane Alves promovem debate sobre relacionamento abusivo Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

Durante a exibição da novela “Vai na Fé”, sucesso no horário das 7h00 na Rede Globo, o público tem assistido ao personagem Theo, interpretado por Emílio Dantas, cometer uma série de comportamentos abusivos contra a sua esposa Clara, vivida por Regiane Alves. Na trama, o personagem trai, humilha e agride constantemente a companheira, que se isola do restante do mundo e se vê sem alternativas para seguir.

Saindo de um relacionamento abusivo

Essa pode até parecer uma abordagem nova para as telas, mas infelizmente é a realidade de cerca de 18 milhões de mulheres no Brasil, segundo uma pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Apesar de o assunto não ser novo, abordá-lo na novela tem gerado dúvidas entre os espectadores, que se questionam sobre o motivo pelo qual Clara não sai da relação.

“Primeiramente, é difícil se separar de um relacionamento de uma forma geral. Isso acontece porque as mulheres fazem um autoinvestimento nas relações. Mulheres são educadas para o amor, são educadas para entender que dependem delas para que haja uma relação de sucesso, e isso acaba se tornando uma conquista pessoal. Ou seja, ter uma família, um marido e filhos ainda é visto como algo de importante na sociedade atual, então abrir mão disso não é nada fácil”, explica a psicóloga Luanna Debs.

Consequências psicológicas das relações abusivas

Segundo Luanna Debs a própria dinâmica do relacionamento que aprisiona a mulher também dificulta que ela saia do relacionamento abusivo. Isso se dá porque há uma espécie de “morde e assopra”, em que não há uma violência constante e não há momentos duradouros de paz, porém, ao mesmo tempo, não é um comportamento contínuo do abusador, havendo uma oscilação.

“Essa oscilação causa confusão mental, insegurança, culpa, medo, vergonha nas mulheres. Outro ponto importante e que também dificulta a saída do relacionamento abusivo é o isolamento dessas mulheres, fazendo com que elas parem de se enxergar, percam a capacidade de avaliação do relacionamento que estão vivendo, já que nossos conceitos, regras, valores são construídos a partir dos contatos sociais”, afirma a psicóloga.

Ter uma rede de apoio é fundamental para que uma pessoa decida sair de um relacionamento abusivo (Imagem: Freepik | Freepik)

Importância da rede de apoio

A psicóloga explica que um dos fatores primordiais para que a personagem de Regiane Alves consiga sair do relacionamento abusivo é justamente se livrar do seu isolamento. “Esse é um ponto muito importante da recuperação de uma mulher que está saindo de uma relação abusiva, de ter uma rede de apoio que irá escutar sem julgá-la, potencializando sua autoestima e sua segurança”, afirma a profissional, que completa afirmando que Helena, a amante de Clara, pode proporcionar essa ajuda.

No entanto, segundo Luanna Debs, é importante ressaltar que nem sempre isso acontece com todas as mulheres, principalmente pelo fato de elas não possuírem uma rede de apoio que as ajudem nessa recuperação. A psicóloga ainda explica que muitas pessoas acreditam que a rede de apoio significa pessoas próximas. Contudo, um familiar pode até incentivar a culpabilidade que a mulher está sentindo; por isso, é importante procurar especialistas.

Por Sarah Monteiro