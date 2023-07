Numerologia dos nomes: aprenda a calcular e veja o significado

Veja como os números podem ajudar a entender a sua personalidade

Numerologia revela muito sobre a personalidade de uma pessoa Imagem: Dzhulbee | Shutterstock

A numerologia dos nomes é uma das ciências esotéricas mais antigas do mundo e pode revelar muito sobre uma pessoa. Isso porque, a partir dos números, é possível entender as características e a personalidade de cada indivíduo, pois o nome carrega uma ‘vibração numerológica’. A seguir, a astróloga Yara Vieira explica como calcular e entender o que os números dizem sobre você.

Confira a tabela de conversão indicada por ela: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Tabela pitagórica

Para encontrar o seu número, basta trocar cada letra do seu nome pelo número correspondente, reduzindo a um dígito, por meio de somas sucessivas. Veja o exemplo:

M A R I A D A S I L V A 4 1 9 9 1 4 1 1 9 3 4 1 Exemplo da conversão de letras do nome para números

4+1+9+9+1+4+1+1+9+3+4+1= 47

4+7= 11

Dica: números iguais, como 11 e 22, não devem ser divididos.

Descubra o que os números dizem sobre a sua personalidade

Número 1

É uma pessoa dotada de grande espírito de liderança. Gosta de ter iniciativa em tudo que o faz. Mas, cuidado, pois o jeito autoritário pode passar uma imagem diferente sobre quem realmente é.

Número 2

Essa pessoa possui uma capacidade enorme de viver em harmonia com todos à sua volta. Coleciona muitos amigos, além de ser querida por todos. Mas, cuidado, precisa ter um pouco mais de pulso firme.

Número 3

É uma pessoa muito comunicativa. Aprecia como ninguém a companhia de amigos, familiares e todas as pessoas queridas que puder reunir em um só lugar. Por outro lado, às vezes isso pode transmitir uma imagem leviana e superficial.

Número 4

É uma pessoa detalhista. Lida muito bem com atividades que devem ser planejadas antes de serem executadas. Entretanto, é preciso cuidado para não julgar demais os outros.

Pessoas regidas pelo número cinco são criativas por natureza (Imagem: Iryna Imago | Shutterstock)

Número 5

Essa pessoa tem a criatividade como a característica mais forte. Por isso, deve usar o potencial para áreas da comunicação. Às vezes, pode se sentir desmotivada pela rotina.

Número 6

É conhecida pela empatia. Tem a imagem de uma pessoa muito bondosa. Costuma ser solicitada pelos amigos que buscam receber um conselho ou precisam de alguma ajuda.

Número 7

É uma pessoa que não costuma demonstrar os sentimentos para qualquer um. Gosta de reservar a intimidade apenas para aqueles em que confia de verdade. Deve evitar se isolar, o excesso de desconfiança pode afastar dos outros.

Número 8

Essa pessoa é determinada e persistente. Luta pelos objetivos para alcançar tudo o que deseja. Se souber usar as qualidades, poderá conquistar muitas coisas.

Número 9

É uma pessoa altruísta e com um grande potencial. Usa o equilíbrio racional para ajudar todos à sua volta. Mas precisa tomar cuidado para não esquecer quem é. É necessário cultivar o equilíbrio.

Número 10

É uma pessoa inspiradora, cheia de talentos e versátil. Consegue se adaptar facilmente às diferentes situações. Tem a vida usada de exemplo por muitos.

Número 11

É uma pessoa ambiciosa e com grande potencial. Sempre busca a elevação espiritual e procura ser amável e bondosa com todos. Por ser um número mestre, é mais intuitiva e tem grande sensibilidade.

Número 22

É uma pessoa com espiritualidade elevada, por isso tem dificuldade de lidar com assuntos terrenos. Gosta de quebrar barreiras sempre. É extremamente sábia e tira conhecimento de todas as experiências da vida.