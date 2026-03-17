O que assistir? 5 filmes que chegam ao cinema nesta semana 

Confira lançamentos com tramas que transitam entre romances marcantes, conflitos familiares e jornadas de superação

A programação da semana reúne filmes que transitam entre tensão, afeto e superação Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes) </p>

A semana chega aos cinemas com estreias que misturam emoção, suspense e aventura, reunindo histórias de recomeços, encontros inesperados e desafios intensos. Com tramas que transitam entre romances marcantes, conflitos familiares e jornadas de superação, a programação promete envolver diferentes públicos do início ao fim, trazendo narrativas que prendem a atenção e despertam diferentes emoções.

A seguir, veja 5 filmes que chegam ao cinema nesta semana!

1. Crepúsculo – Relançamento (19/03)

Em “Crepúsculo”, Bella se envolve com um mistério perigoso ao se apaixonar por um vampiro Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes

Inspirado no fenômeno literário, o filme narra a história de Bella Swan (Kristen Stewart), uma jovem que se muda para a cidade chuvosa de Forks e se vê intrigada por Edward Cullen (Robert Pattinson), um colega reservado e enigmático. Conforme a proximidade entre os dois cresce, ela descobre a verdadeira natureza dele — um vampiro — e passa a enfrentar as consequências dessa revelação.

Ao mergulhar em um universo desconhecido, Bella se vê dividida entre a atração que sente e os perigos que cercam esse relacionamento improvável, marcado por tensão, desejo e ameaças constantes. Anos após seu sucesso nos cinemas, o longa retorna em exibições comemorativas pelos 20 anos da publicação do livro que deu origem à saga, escrito por Stephenie Meyer, reacendendo o interesse do público e celebrando uma história que atravessou gerações.

2. O Velho Fusca (19/03)

Em “O Velho Fusca”, um carro antigo revela segredos familiares e provoca reencontros emocionais Imagem: Reprodução digital | A2 Filmes

No filme, Junior (Caio Manhente) é um adolescente em busca de identidade que se depara com um Fusca antigo guardado na garagem da família. O carro pertenceu ao avô, interpretado por Tonico Pereira, um homem marcado por experiências difíceis vividas ainda na juventude, durante um período de conflitos fora do país.

Ao decidir assumir o veículo, o garoto acaba trazendo à tona lembranças delicadas e desentendimentos antigos. Diante disso, ele se vê envolvido em uma jornada para entender o passado da família e tentar reconciliar relações abaladas, diretamente ligadas à história daquele carro cheio de significado.

3. Uma Segunda Chance (19/03)

Em “Uma Segunda Chance”, uma mãe tenta reconstruir a vida enquanto enfrenta julgamentos e o próprio passado Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures Brasil

Kenna Rowan (Maika Monroe) deixa a prisão após anos e retorna à cidade onde tudo começou, determinada a reconstruir o que perdeu. Marcada por um passado difícil, ela enfrenta resistência e julgamentos enquanto tenta se reaproximar da filha, que cresceu sem conhecê-la.

Impedida pela família da criança de retomar esse vínculo, Kenna encontra apoio em Ledger Ward (Tyriq Withers), um ex-atleta que administra um bar local. A conexão entre os dois cresce de forma intensa, mas precisa ser mantida em segredo, trazendo novos desafios. Em meio a essa trajetória, ela encara as consequências de suas escolhas, tenta se perdoar e descobre que recomeçar pode exigir coragem — especialmente quando o passado insiste em não ficar para trás.

4. Turbulência (19/03)

Em “Turbulência”, um passeio romântico se transforma em tensão extrema nas alturas Imagem: Reprodução digital | Diamond

Um casal em crise embarca em um passeio de balão pelas paisagens da Itália na tentativa de reacender a relação. No entanto, a viagem toma um rumo inesperado com a presença de uma terceira passageira, cuja atitude altera completamente o clima entre eles.

Suspensos no ar e sem possibilidade de fuga imediata, os ocupantes passam a enfrentar situações cada vez mais tensas. Conflitos, revelações e riscos iminentes colocam todos à prova, transformando o que seria um momento especial em uma experiência marcada por perigo e decisões difíceis.

5. Viagem Gelada: O Resgate do Urso Polar (19/03)

Em “Viagem Gelada: O Resgate do Urso Polar”, animais improváveis enfrentam desafios para voltar para casa Imagem: Reprodução digital | PlayArte

Em uma fazenda repleta de galinhas, a rotina muda quando três pinguins e um urso-polar, recém-fugidos de um circo ilegal, aparecem no local. É ali que eles conhecem Toto, uma galinha curiosa que acaba se unindo ao grupo, mesmo estando longe de qualquer cenário compatível com seu habitat.

Sem saber como ela reagirá ao frio intenso das regiões geladas, os animais decidem seguir juntos em uma missão para retornar cada um ao seu ambiente natural. Ao longo do caminho, enfrentam desafios, lidam com diferenças e descobrem, na convivência, a importância da união. Entre obstáculos e momentos de superação, a jornada se transforma em uma corrida para garantir que todos cheguem com segurança, apesar das condições adversas.