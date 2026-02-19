Orégano: benefícios da erva aromática e dicas para cultivar em casa

Muito utilizada na culinária, essa erva aromática também contribui para a saúde do organismo

Conheça as propriedades que fazem do orégano um aliado valioso para o bem-estar e o equilíbrio do organismo Imagem: Madu Montenegro | Shutterstock

O orégano, uma erva muito utilizada na culinária, é mais do que apenas um tempero para realçar o sabor das receitas. De origem europeia, principalmente da região do Mediterrâneo, essa planta aromática é conhecida por sua versatilidade e propriedades medicinais. Isso porque ela é rica em nutrientes e compostos bioativos.

A seguir, confira 7 benefícios do orégano para a saúde e como cultivá-lo em casa!

1. Rico em antioxidantes

O orégano é uma excelente fonte de antioxidantes, como os flavonoides e o ácido rosmarínico. Esses compostos ajudam a combater os radicais livres no corpo, que são moléculas instáveis responsáveis pelo envelhecimento precoce e o desenvolvimento de diversas doenças.

2. Propriedades anti-inflamatórias

O orégano contém compostos com propriedades anti-inflamatórias que ajudam a reduzir a inflamação no corpo. Isso o torna útil no alívio de condições crônicas, como artrite, e pode também auxiliar na recuperação de lesões e inflamações musculares.

3. Contribui para a saúde digestiva

O orégano também desempenha um papel importante na saúde digestiva. Ele ajuda na produção de bile, facilitando a digestão de gorduras e promovendo o bom funcionamento do estômago. Além disso, a planta tem propriedades carminativas, ou seja, ajuda a reduzir gases e inchaço, sendo ideal para pessoas que sofrem de problemas gastrointestinais leves, como a indigestão.

4. Proteção contra doenças respiratórias

Graças às suas propriedades expectorantes e anti-inflamatórias, o orégano é benéfico para a saúde respiratória. Ele ajuda a aliviar sintomas de resfriados, asma e bronquite, facilitando a respiração ao reduzir o muco e a inflamação das vias aéreas. O chá desta planta, por exemplo, é frequentemente usado como um remédio natural para ajudar a aliviar tosses e dores de garganta.

O orégano pode ajudar a prevenir infecções devido às suas propriedades antimicrobianas Imagem: Piotr Zajda | Shutterstock

5. Propriedades antimicrobianas

Os óleos essenciais presentes no orégano têm propriedades antimicrobianas potentes. Eles são eficazes contra diversas bactérias e fungos, ajudando a prevenir infecções e manter o corpo protegido contra microrganismos prejudiciais. Essa qualidade é explorada até mesmo na indústria alimentícia.

6. Melhora a saúde do coração

O orégano pode contribuir para a saúde cardiovascular, graças à presença de antioxidantes e ácidos graxos essenciais que ajudam a reduzir o colesterol LDL (ruim) e melhorar o colesterol HDL (bom). Além disso, a planta tem propriedades anti-inflamatórias que ajudam a proteger as artérias contra a inflamação, contribuindo para um coração mais saudável.

Segundo o Ministério da Saúde, as doenças cardiovasculares associadas ao colesterol alto estão entre as principais causas de mortes no mundo. Ainda conforme o órgão, anualmente, cerca de 360 mil brasileiros morrem em decorrência dessas condições.

7. Auxilia no controle de diabetes

O orégano tem potencial para ajudar no controle dos níveis de açúcar no sangue. O ácido rosmarínico da planta pode ajudar a baixar os níveis de glicemia do sangue, o que é benéfico para pessoas que sofrem de diabetes tipo 2. Dados da Federação Internacional de Diabetes (IDF) mostram que o Brasil é o sexto país do mundo com maior número de diagnósticos da doença. Contudo, o uso da planta não substitui o tratamento e o acompanhamento médico.

Formas de consumo

O orégano pode ser incluído na alimentação de diversas maneiras, realçando o sabor dos pratos e fornecendo seus benefícios à saúde. Veja algumas formas de consumo:

Em saladas frescas ou molhos;

Como tempero para massas e pizzas;

No preparo de chás ou infusões;

Adicionado a carnes, aves e peixes;

Em omeletes e tortas;

Incorporado em óleos aromatizados.

Com suas propriedades nutritivas e terapêuticas, ele se torna um excelente aliado para quem busca uma vida mais saudável e equilibrada.

O orégano precisa de bastante luz solar e de uma rega equilibrada para se desenvolver de forma saudável Imagem: Fotema | Shutterstock

Como cultivar orégano em casa

O orégano é uma erva aromática resistente e fácil de cultivar, adaptando-se bem tanto a vasos quanto a canteiros. O cultivo pode ser feito por sementes ou mudas. Caso opte por plantar por sementes, espalhe-as sobre a terra e cubra com uma camada fina de substrato, mantendo o solo levemente úmido até a germinação, que costuma ocorrer em até duas semanas.

Se preferir utilizar mudas, faça um pequeno buraco no solo, acomode a planta com cuidado e pressione levemente a terra ao redor para firmá-la. Após o plantio, regue com moderação. Com os cuidados adequados, o orégano se desenvolve rapidamente.

A seguir, confira 5 dicas para cultivar orégano em casa!

1. Garanta boa luminosidade

O orégano precisa de pelo menos 4 a 6 horas de sol direto por dia. Quanto mais luz, mais intenso será o aroma das folhas. Pode ser cultivado em varandas, quintais ou até na janela da cozinha, desde que receba boa luminosidade.

2. Evite excesso de água

Regue apenas quando o solo estiver seco na superfície. A planta tolera melhor a falta do que o excesso de água.

3. Aposte em solo bem drenado

Se for plantar em vaso, escolha um modelo com furos no fundo para garantir a drenagem. Vasos médios já são suficientes, pois o orégano não tem raízes muito profundas. Além disso, misturar areia grossa ou perlita ao substrato ajuda a evitar o acúmulo de umidade nas raízes.

4. Faça podas regulares

Colher as folhas regularmente estimula o crescimento da planta e evita que ela fique “esticada” e fraca. Corte sempre acima de um par de folhas para incentivar novos brotos.

5. Adube com moderação

Uma adubação leve a cada dois ou três meses já é suficiente para manter o crescimento saudável.

Atenção ao momento da colheita

O ideal é começar a colher o orégano quando a planta atingir cerca de 20 cm de altura. Nesse estágio, os ramos já estão mais desenvolvidos e as folhas concentram melhor aroma e sabor. Se a planta estiver florida, vale incluir as flores na colheita: elas também são aromáticas e podem ser utilizadas como condimento, agregando sabor às preparações.