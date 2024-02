Orientações importantes sobre os repelentes contra a dengue

Médica explica sobre os ativos que afastam os mosquitos e como aplicar o produto em idosos e crianças

Uso de repelentes é importante para prevenir a dengue Imagem: Elizaveta Galitckaia | Shutterstock

De acordo com o painel de monitoramento do Ministério da Saúde da última segunda-feira (19/02), os casos de dengue no país passaram de 650 mil, com 113 mortes em decorrência da doença desde o início de 2024 – sendo que 438 óbitos continuam sendo investigados. Por isso, além de outras formas de combate ao mosquito transmissor do vírus, se torna importante falar sobre o uso dos repelentes para a pele, uma vez que muitos podem não ter eficácia contra o mosquito o Aedes aegypti.

Repelentes recomendados pela ANVISA

Segundo a dermatologista Geisa Costa, os três principais ativos contra o mosquito Aedes aegypti, aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), são:

DEET (N-N-dietilmetatoluamida);

IR3535 (etil butilacetilaminopropionato);

Icaridina (picaridina).

“Os repelentes são capazes de confundir os receptores de odores, que se localizam nas antenas dos insetos. Com isso, eles têm dificuldade em ‘encontrar’ a pessoa. As chances de picadas diminuem”, explica a especialista, que é diretora clínica e fundadora do Art Beauty Center.

Cuidados com a aplicação em crianças

Apesar dos benefícios dos repelentes, Geisa Costa alerta para os cuidados com a aplicação em crianças menores de dois anos. “Aqueles repelentes com a substância DEET não devem ser usados por essa faixa etária, pois, como a pele é sensível, absorve rapidamente o ativo, e também corre o risco de a criança passar a mão pelo corpo e colocar na boca ou coçar os olhos. Tudo isso pode levar a reações e irritações. Já entre dois e 12 anos, os produtos com DEET estão liberados, desde que a concentração máxima seja de 10%, e sem ultrapassar três aplicações por dia”, explica.

Por isso, a dermatologista recomenda o uso de calça e blusa de manga comprida mais leve, o investimento em mosquiteiros para berços e camas, além de telas para portas e janelas. É aconselhado, ainda, evitar lugares muito arborizados ou próximos de água, que podem ter mais concentração de insetos.

Repelentes com Icaridina ou IR3535 são os mais recomendados para os idosos Imagem: encierro | Shutterstock

Contraindicações para idosos

Segundo a especialista, as contraindicações de repelentes para idosos dependem de alguns fatores, como alergia ou pele irritada. “Para a terceira idade, oriento repelentes com icaridina ou IR3535, que são mais suaves e apresentam menos probabilidade de causar irritação na pele. Mas o idoso também pode consultar o seu médico em caso de dúvida, pois ele tem o histórico de saúde e saberá indicar o melhor ativo”, argumenta Geisa Costa.

Orientações gerais para o uso de repelentes

Abaixo, confira algumas orientações gerais importantes sobre o uso de repelentes:

Procure por esses ativos na embalagem: DEET (N-N-dietilmetatoluamida), IR3535 (ou etil butilacetilaminopropionato) ou icaridina (ou picaridina);

Verifique se o rótulo traz informações sobre a ação em insetos, como dengue, chikungunya e zika;

Repelente deve ser aplicado nas áreas expostas do corpo. Ele só pode ser usado por cima das roupas se essa informação estiver na embalagem;

Aplique o repelente depois do protetor solar;

Não passe o produto em pele com feridas abertas;

Evite a área próxima aos olhos e à boca;

Se tiver contato com os olhos, lave imediatamente com água corrente.

Por Ana Marigliani