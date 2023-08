Orlando para adultos: 7 atividades que vão muito além dos parques

Bares, shows, clubes de comédia, entre outras atrações, fazem da cidade o destino dos sonhos quando assunto é diversão

Orlando possui várias atrações noturnas Imagem: Sean Pavone | ShutterStock

Orlando é reconhecida por ser a capital mundial dos parques temáticos, já que as suas atrações mágicas encantam a todos, principalmente as crianças. Mas se engana quem acredita que a cidade se resume a entretenimento infantil. O destino se demonstra uma excelente alternativa para viajantes que buscam uma vida noturna vibrante, além de muitas opções de atividades para uma viagem divertida com os amigos ou em casal.

Além de restaurantes renomados e até estrelados, o destino tem uma agenda repleta de shows, bares divertidos, clubes de comédia e partidas de esportes às quais assistir durante todo o ano. Confira abaixo as dicas da Visit Orlando – Associação Oficial de Turismo em Orlando.

Shows noturnos

MANGO’S TROPICAL CAFE

Localizado no coração da International Drive, o Mango’s Tropical Cafe oferece experiências únicas de gastronomia, música e dança. O local tem decoração imersiva que faz referência à temática tropical latina e traz diversas atrações aos visitantes, como apresentações de dançarinos mundialmente famosos, espaço balada, além de pratos do restaurante e ótimos drinques do bar.

Os shows acontecem todas as noites, e o mais famoso deles é o “Mangos’Live”, evento que evoca o esplendor do “Tropicana” em Havana, Cuba e o Cotton Club da cidade de Nova York dos anos 1930. As performances vão do samba brasileiro, a conga cubana dos anos 80 e 90, incluindo sucessos atuais. É o lugar perfeito para combinar um jantar com muita dança!

MEDIEVAL TIMES DINNER & TOURNAMENT

Um fenômeno nacional, o local se consagra por promover a experiência original de entretenimento gastronômico em um castelo de verdade. O estabelecimento é conhecido por apresentar um show inspirado na Espanha Medieval, que conta uma história de devoção, coragem e amor.

Os visitantes podem viajar no tempo até a era dos torneios entre os cavalheiros e seus cavalos, com direito a performances de atletismo e lutas de espadas emocionantes, tudo isso enquanto se deliciam com pratos e drinques também inspirados no tema. Por todas essas atrações magníficas, o Medieval Times Dinner & Tournament é considerado uma das atrações gastronômicas mais populares da América do Norte.

Conhecida pelos parques, a cidade também diverte o público com seus bares (Imagem: Sean Pavone | ShutterStock)

Bares alternativos

ICEBAR ORLANDO

O ICEBAR Orlando é o maior bar de gelo permanente do mundo, com mais de 70 toneladas de gelo esculpidas à mão. Apresentado como um dos melhores bares no Travel Channel, o local não só elabora coquetéis exclusivos, mas também diverte o público com as suas esculturas requintadas e muita música.

Dividido em duas áreas, após a refrescante expedição ICEBAR, os visitantes podem aproveitar o FIRE Lounge, que apresenta os melhores e mais populares DJs de Orlando para noites de dança e festa com serviço completo de bar e áreas VIP, além do calor da Flórida.

COCKTAILS & SCREAMS

Uma boa opção para aqueles que querem curtir a vibe de Halloween em qualquer época do ano, o Cocktails & Screams é o local ideal para conhecer. Considerado o único bar com essa temática em Orlando, o estabelecimento apresenta música ao vivo, decoração aterrorizante e uma lista criativa de coquetéis, como o “The Ritual”, “Dorian Gray” e “Death Dealer”. Uma opção divertida para os visitantes corajosos!

1-UP

Parada obrigatória para os nostálgicos, o 1-Up é o principal bar arcade e lounge retrô do destino. Localizado em Downtown de Orlando, o ambiente é conhecido por seus fliperamas, decoração inspirada em videogames e cultura pop, especialmente dos anos 80 e 90, que homenageia diversos personagens famosos, incluindo o Mario Bros e a Barbie.

Restaurantes estrelados

Com culinária refinada e aclamada, Orlando se destaca pelos seus restaurantes reconhecidos pelo Guia Michelin. A cidade teve 46 restaurantes reconhecidos pelo guia Michelin, incluindo os quatro restaurantes estrelados do Guia 2022, 11 Bib Gourmands e 31 recomendados. Uma das opções estreladas é o restaurante exclusivo do hotel The Ritz-Carlton Orlando, Knife & Spoon, o qual possui um cardápio de carnes e frutos do mar criado e liderado pelo premiado chef John Tesar.

Para aqueles que amam comida japonesa, o restaurante com uma estrela Michelin Soseki Modern Omakase oferece uma experiência gastronômica intimista, possuindo vários pratos e uma visão moderna do omakase, menu em que os pratos mudam de acordo com os ingredientes que o chef encontra mais frescos naquele dia. Além disso, o local também se destaca pelo seu programa global de saquê e vinho, que tem o intuito de acentuar os pratos e de desafiar o conceito tradicional de combinações de bebidas.

Clubes de comédia

Orlando é considerada uma das cidades mais voltadas ao entretenimento, então é claro que a comédia não poderia ser deixada de lado nas suas atrações. O Improv Comedy Theatre & Restaurant de Orlando mantém a famosa tradição de stand-up que lançou as carreiras de dezenas de estrelas do cinema e da televisão dos Estados Unidos desde a década de 1960, e nomes como David Spade, Bete Midler e Robin Willians passaram pelos palcos do clube. Com uma programação em constante evolução de talentos locais, os visitantes podem descobrir um novo comediante favorito enquanto estiverem por lá.

Outros locais para assistir a apresentações de stand-up: The Outta Control Magic Comedy Dinner Show, no WonderWorks; Hard Rock Live, no Universal CityWalk; House of Blues, no Disney Springs; Dr. Phillips Center for the Performing Arts, no centro de Orlando; Amway Center e The Plaza Live.

Atrações esportivas

Os fãs de basquete, futebol e futebol americano não podem deixar de visitar os estádios em Orlando. Sede dos times Orlando City Soccer Club e Orlando Pride, o ultramoderno Exploria Stadium é um lugar imbatível para assistir a jogos da MLS e NWSL, além de eventos relacionados. Ainda no centro da cidade, o Amway Center hospeda o Orlando Magic, equipe parte da NBA e que joga um mínimo de 44 partidas em casa anualmente.

O local ainda abriga partidas de outros times, como o Orlando Solar Bears da ECHL e o Orlando Predators, da Arena Football League. Já o Camping World Stadium recebe o Orlando Guardians, equipe que faz parte do XFL – uma liga de futebol americano, mas com algumas regras diferentes da NFL –, com jogos durante os meses de inverno.

Por Jéssica Ferreira