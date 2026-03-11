Oscar 2026: 5 filmes que você precisa assistir antes da premiação

Confira os principais indicados ao prêmio de “Melhor Filme” e saiba o que esperar de cada um deles

As produções estão entre os destaques do Oscar 2026 e são as mais comentadas pela crítica e pelo público Imagem: Yta23 | Shutterstock

Neste domingo (15/03), acontece a 98ª cerimônia do Oscar. A premiação celebra os melhores filmes e profissionais do cinema mundial e, neste ano, é especialmente histórica para o Brasil, com um recorde de 5 indicações. Com a maior participação do país no evento, o momento é perfeito para conhecer algumas das produções mais comentadas pela crítica e pelo público e entender por que elas estão entre as favoritas ao prêmio de “Melhor Filme”.

Abaixo, confira 5 filmes que você precisa assistir antes da premiação do Oscar 2026!

1. Pecadores

“Pecadores” acompanha dois irmãos gêmeos que tentam deixar a vida problemática para trás e retornam à cidade natal, apenas para descobrir que um mal ainda maior os espera Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Pictures

Dirigido por Ryan Coogler e estrelado por Michael B. Jordan, “Pecadores” é o líder de indicações para o Oscar 2026, estabelecendo um recorde histórico de 16 indicações. O sucesso não é à toa, já que a produção explora temas importantes, como o fim da escravidão nos Estados Unidos e a opressão do grupo Ku Klux Klan.

Tendo como plano de fundo a região do Delta do Mississippi, em 1932, a obra narra a história dos irmãos gêmeos Smoke e Stack, que tentam deixar a vida problemática para trás e retornam à cidade natal para recomeçar do zero. No entanto, conforme a sinopse oficial, “um mal ainda maior está à espreita para recebê-los de volta”. O filme combina história com elementos sobrenaturais e promete surpreender o público com uma narrativa intensa e cheia de suspense.

Onde assistir: HBO Max, Prime Video, Apple TV, Mercado Play e Google Play Filmes e TV.

2. Uma Batalha Após a Outra

“Uma Batalha Após a Outra” narra a história de um ex-revolucionário que sai da aposentadoria para resgatar a filha, após ela ser sequestrada por um antigo e cruel inimigo Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Pictures

Mesclando drama, comédia ácida e ação, “Uma Batalha Após a Outra” foi indicado a 13 categorias no Oscar 2026, sendo o segundo filme com mais indicações. A trama é baseada na história de Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), um ex-revolucionário que sai da aposentadoria para resgatar a filha.

Tudo começa quando um antigo e cruel inimigo retorna após 16 anos e decide sequestrar a menina. Desesperado para salvá-la, Bob reúne um grupo de antigos revolucionários e parte em uma missão repleta de perseguições intensas e estratégias ousadas, que constroem aos poucos a narrativa de redenção e desafios implacáveis, que conquistou 95% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

Onde assistir: HBO Max, Prime Video, Apple TV e Google Play Filmes e TV.

3. Hamnet – A Vida Antes de Hamlet

“Hamnet – A Vida Antes de Hamlet” narra a tragédia vivida por William Shakespeare e Agnes Shakespeare quando perderam o filho para uma praga Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures, Focus Features e Neal Street Productions

Baseado no livro de Maggie O’Farrell, “Hamnet – A Vida Antes de Hamlet” conquistou o Globo de Ouro 2026 de “Melhor Filme de Drama”. Também está na mira do Oscar 2026, com 8 indicações. No drama, William Shakespeare enfrenta uma tragédia ao lado de sua esposa, Agnes Shakespeare, quando perdem o filho de 11 anos para uma das várias pragas que assolavam o século 16.

Agnes é a narradora principal da trama e detalha, conforme a sinopse oficial, “o dia a dia de uma família, as alegrias e as tristezas de viver numa pequena vila na Inglaterra do passado e a história de amor poderosa que inspirou a criação da peça Hamlet”, sucesso que atravessou gerações é encenado até hoje.

Onde assistir: Prime Video e Apple TV.

4. O Agente Secreto

” O Agente Secreto” acompanha a história de um especialista em tecnologia que se muda para escapar dos agentes do governo, mas descobre que está sendo vigiado pelos vizinhos Imagem: Reprodução digital | VITRINE FILMES

Representando o Brasil no Oscar 2026, “O Agente Secreto” recebeu 4 indicações: Melhor Elenco, Melhor Filme Internacional, Melhor Filme e Melhor Ator para Wagner Moura. Ambientado em 1977, o filme acompanha a história de Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que se muda de São Paulo para Recife na tentativa de escapar dos agentes do governo.

No entanto, ao chegar ao novo destino, ele logo percebe que o refúgio não é tão seguro quanto imaginava e “começa a desconfiar que está sendo espionado por seus vizinhos”, descreve a sinopse oficial. A narrativa tem despertado grande interesse do público e colocado o filme entre os favoritos ao prêmio de “Melhor Filme Internacional” de 2026.

Onde assistir: Netflix.

5. F1: O Filme

“F1: O Filme” conta a história de um ex-piloto de Fórmula 1, que retorna às pistas após 30 anos para salvar uma equipe à beira do colapso Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Pictures

Sucesso de bilheteria, com faturamento de cerca de US$ 633 milhões em todo o mundo, conforme dados do site Box Office Mojo, “F1: O Filme” também recebeu 4 indicações ao Oscar. O reconhecimento, nas categorias Melhor Filme, Som, Montagem e Efeitos Visuais, parece estar ligado ao alto nível técnico da produção.

No longa, Sonny Hayes (Brad Pitt) é o fenômeno mais promissor da Fórmula 1 em 1990, mas abandona as pistas após sofrer um fracasso. 30 anos depois, ele é convencido a voltar a correr para salvar a equipe ApexGP, que está à beira do colapso, e apoiar Joshua Pearce (Damson Idris), um novato revelação. Com a nova chance, Sonny tem a oportunidade de retomar seu lugar entre os melhores do mundo e mostrar que vencer vai muito além da habilidade ao volante.

Onde assistir: Prime Video, Apple TV, YouTube e Google Play Filmes e TV.