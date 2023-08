Otite canina: conheça as causas, os sintomas e saiba como evitar

Veterinária ensina como cuidar das orelhas do seu pet para prevenir o problema

Otite canina pode causar dor e desconforto nos cães Imagem: dezy | Shutterstock

A otite canina trata-se de uma inflamação que acomete o ouvido, mais especificamente, o conduto auditivo. Pode ter diversas causas e afetar o ouvido externo, médio ou interno. A condição ocorre em uma parte bastante sensível do ouvido, podendo causar dor e desconforto nos pets. Mas a boa notícia é que com o tratamento adequado é possível combater o problema e evitar consequências mais graves.

Causas da inflamação

A otite canina pode ocorrer em função de diversos fatores, entre eles estão:

Infecção por bactérias;

Fungos ou ácaros;

Parasitas (ex: pulgas, carrapatos e sarna);

Presença de corpos estranhos;

Presença de pólipos auriculares;

Alergias;

Doenças sistêmicas (ex: hipotereoidismo).

Além disso, raças que possuem condutos auditivos tortuosos e/ou longos são mais propensas a desenvolver a doença, devido a um ambiente mais favorável à instalação de bactérias e fungos, por exemplo. Cachorros com orelhas maiores, “penduradas” ou “caídas”, também correm mais risco de desenvolverem a infecção.

Sintomas da otite em cães

De maneira geral, a otite é uma condição comum em cachorros, no entanto, isso não significa que ela não pode se agravar. Por isso, é importante estar atento e buscar ajuda de um veterinário logo que os primeiros sinais aparecerem. Eles incluem:

Coceira intensa na região das orelhas (podendo ser com as patas, esfregando a cabeça em móveis ou até mesmo no chão);

Balançar a cabeça com frequência na tentativa de aliviar a coceira;

Chorar ao coçar a orelha;

Presença de secreção, crostas, excesso de cera e/ou pus no ouvido;

Mau cheiro e vermelhidão no ouvido;

Falta de apetite;

Sinais de surdez (em casos mais graves).

Secar corretamente a orelha dos cachorros após o banho evita a inflamação no ouvido (Imagem: Liudmyla Guniavaia | Shutterstock)

Maneiras de prevenir a inflamação no ouvido

Proteja a orelha do seu cãozinho ao dar banho em casa. Se possível, use protetores auriculares – ou algodão – e sempre seque bem ao terminar. Ao levá-lo ao pet shop para banho, certifique-se que o local é de confiança e que os profissionais garantem a proteção do ouvido do cão. Evite também brincadeiras e atividades na água sem proteção adequada e mantenha a limpeza rotineira e adequada dos ouvidos do cão, bem como idas regulares ao veterinário.

Consulte um veterinário

Embora possa incomodar bastante e ser bem desconfortável, a otite canina tem cura. Mas é preciso consultar um veterinário para ter o diagnóstico e tratar corretamente, além de receber as orientações para cuidar do seu peludo da melhor maneira possível.

Nesse sentindo, vale ressaltar que receitas caseiras como água com sal ou vinagre de maçã, por exemplo, devem ser evitadas. já que você não sabe a origem do problema e pode acabar agravando o quadro ainda mais. Apenas depois de identificar a causa da inflamação, seja por fungo, bactérias, presença de objetos estranhos, etc, o veterinário consegue aplicar a conduta de tratamento mais adequada.

Por Dra. Marina Pais

Veterinária e COO da buddy.vet, startup que criou uma plataforma que conecta donos de pets e veterinários em busca da democratização da medicina preventiva. A buddy faz parte do portfólio da Capri Venture Builder.