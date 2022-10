Ovo ajuda a melhorar a saúde e contribui no processo de emagrecimento

Rico em nutrientes e proteínas, o alimento traz diversos benefícios para o corpo

Ovo contém aminoácidos essenciais para o organismo Imagem: Shutterstock

Houve um período em que o ovo era visto como um dos grandes vilões da saúde. Alguns profissionais da área médica recomendavam que as pessoas parassem de comê-lo. Entretanto, como a medicina está em constante mudança e novas pesquisas são iniciadas a todo o momento, o ovo conseguiu mudar o status de vilão.

O ovo influencia os níveis de colesterol?

O que podemos afirmar é que, mesmo contendo colesterol, a quantidade apresentada não influencia tanto nas taxas de colesterol do sangue. Os grandes vilões, neste sentido, são as gorduras saturadas e trans, dietas pobres em fibras, sedentarismo, obesidade e tabagismo. Além disso, o ovo possui inúmeros benefícios para o organismo.

“Em nossa alimentação sempre deve haver um equilíbrio. Com o ovo não pode ser diferente, apesar de possuir uma concentração alta de colesterol, há estudos que dizem que a gordura do ovo é menos prejudicial do que a carne”, exemplifica a nutricionista Ilana Gonzales.

A gema do ovo tem colesterol?

Atualmente, também se sabe que, se o indivíduo tem uma alimentação saudável, o colesterol presente na gema do ovo, não interfere diretamente. “Para controlar o colesterol sanguíneo deve-se modular sua produção. Para isso, o intestino deve ser íntegro, a microbiota intestinal saudável e a alimentação equilibrada e rica em fibras”, esclarece a nutricionista Joana Lucyk.

Vitaminas e minerais do ovo ajudam a equilibrar e regular o organismo (Imagem: Shutterstock

Outros benefícios desse alimento

Segundo a nutricionista Gabriela Marcellino, o ovo é fonte de proteínas de alto valor biológico (cada unidade contém, em média, 70 Kcal ), também apresenta vitaminas lipossolúveis A, D, E e K, ácido fólico, fósforo, zinco, ferro, selênio e outros.

“Nele podemos encontrar todos os aminoácidos essenciais que o nosso organismo necessita para desempenhar as funções vitais, tais como: imunidade, transporte de nutrientes, fabricação de hormônios e produção de tecidos. As vitaminas e minerais presentes também têm funções de regulação e equilíbrio no organismo”, destaca.

A nutricionista Simone Abreu explica que os ovos são importantes também para as dietas de emagrecimento, força muscular, funcionamento do cérebro, saúde dos olhos, entre outros benefícios. “Hoje não existe recomendação para limitar o consumo de ovos para pessoas saudáveis”, afirma a especialista.

Quantidade adequada de consumo

Além de todos os benefícios, o ovo costuma ser um alimento de fácil acesso para diversas classes sociais. Ele é considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), padrão ouro na oferta de proteínas. A quantidade de consumo do alimento varia de acordo com a idade da pessoa.

“Mas, de uma forma geral, adultos saudáveis podem consumir de 3 a 4 unidades na semana, intercalando com o consumo de outras proteínas, como aves, carnes e peixes. Para quem faz controle de colesterol, deve apenas ficar atento para não exceder o total de colesterol do dia”, alerta a nutricionista Gabriela Marcelino.