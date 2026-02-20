Panqueca salgada: 3 receitas deliciosas e práticas para o dia a dia
Aprenda a preparar diferentes versões deste prato para deixar suas refeições ainda mais saborosas
Perfeita para um almoço rápido ou um jantar sem complicação, a panqueca salgada é aquele prato versátil que agrada a todos e permite variar nos recheios. Além de prática, ela pode ser preparada com ingredientes simples e que, muitas vezes, já estão na geladeira. Outra vantagem é que a massa pode ser feita com antecedência e finalizada só na hora de servir, facilitando o preparo.
A seguir, confira 3 receitas de panqueca salgada para incluir no cardápio!
1. Panqueca de carne moída
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de leite
- 1 ovo
- 1 colher de sopa de óleo
- Sal a gosto
- Azeite para untar
Recheio
- 300 g de carne moída
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1 tomate picado
- Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
Molho
- 1/2 xícara de chá de extrato de tomate
- 1/2 xícara de chá de água
- 1 colher de chá de óleo
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Queijo parmesão ralado para servir
Modo de preparo
Massa
No liquidificador, bata o leite, a farinha de trigo, o ovo, o óleo e o sal até obter uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e despeje uma concha da massa, espalhando bem. Doure dos dois lados e repita o processo até terminar a massa. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o tomate e refogue até murchar. Adicione a carne e cozinhe até perder a cor avermelhada. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Reserve.
Molho
Em uma panela pequena, em fogo médio, aqueça o óleo e adicione o extrato de tomate e a água. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até levantar fervura e formar um molho homogêneo.
Montagem
Pegue uma panqueca e coloque uma porção do recheio de carne moída no centro. Enrole, fechando as extremidades para que o recheio não escape. Disponha em um refratário untado com um fio de azeite, com a parte da abertura virada para baixo, e repita o processo com todas as panquecas. Em seguida, regue com o molho de tomate. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 a 15 minutos, apenas para aquecer e incorporar os sabores. Retire do forno e sirva ainda quente com o queijo ralado.
2. Panqueca de atum
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de leite
- 1 ovo
- 1 colher de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- Sal a gosto
- Azeite para untar
Recheio
- 170 g de atum escorrido
- 1 ovo cozido e picado
- 1/2 cebola-roxa picada
- Sal, pimenta-do-reino e cebolinha picada a gosto
Modo de preparo
Massa
No liquidificador, bata a farinha de trigo, o ovo, o leite, o azeite, o queijo e o sal até que a massa fique homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e despeje uma concha da massa, espalhando bem. Doure dos dois lados e repita o processo até terminar a massa. Reserve.
Recheio
Em uma tigela, misture o atum, o ovo cozido, a cebola-roxa e a cebolinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída.
Montagem
Coloque uma porção do recheio no centro de cada panqueca. Dobre as laterais e enrole formando um canudo. Disponha as panquecas em um refratário untado com azeite, com a abertura para baixo. Se desejar, leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 5 a 10 minutos para aquecer e incorporar os sabores. Retire do forno e sirva ainda quente, acompanhada de salada ou molho de sua preferência.
3. Panqueca de frango com requeijão
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de leite
- 1 ovo
- 1/2 xícara de chá de folhas de espinafre
- 1 colher de sopa de óleo
- Sal a gosto
- Óleo para untar
Recheio
- 300 g de peito de frango cozido e desfiado
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 2 colheres de sopa de requeijão cremoso
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Massa
No liquidificador, bata o leite, a farinha de trigo, o ovo, o espinafre, o óleo e o sal até formar uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e despeje uma concha da massa, espalhando bem. Cozinhe até que as bordas comecem a soltar e vire para dourar o outro lado. Repita o processo até terminar toda a massa. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça um fio de óleo e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Acrescente o frango, tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde e misture bem. Desligue o fogo e adicione o requeijão, incorporando ao frango até formar um recheio cremoso.
Montagem
Pegue uma panqueca e coloque uma porção do recheio no centro. Dobre as laterais e enrole, tomando cuidado para que a massa não se abra. Disponha as panquecas em um refratário untado com óleo, sempre com a abertura para baixo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 a 15 minutos. Retire do forno e sirva ainda quente.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.