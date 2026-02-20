Panqueca salgada: 3 receitas deliciosas e práticas para o dia a dia

Aprenda a preparar diferentes versões deste prato para deixar suas refeições ainda mais saborosas

Panqueca de carne moída Imagem: EDSON DE SOUZA NASCIMENTO | Shutterstock) </p>

Perfeita para um almoço rápido ou um jantar sem complicação, a panqueca salgada é aquele prato versátil que agrada a todos e permite variar nos recheios. Além de prática, ela pode ser preparada com ingredientes simples e que, muitas vezes, já estão na geladeira. Outra vantagem é que a massa pode ser feita com antecedência e finalizada só na hora de servir, facilitando o preparo.

A seguir, confira 3 receitas de panqueca salgada para incluir no cardápio!

1. Panqueca de carne moída

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite

1 ovo

1 colher de sopa de óleo

Sal a gosto

Azeite para untar

Recheio

300 g de carne moída

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 tomate picado

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Molho

1/2 xícara de chá de extrato de tomate

1/2 xícara de chá de água

1 colher de chá de óleo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Queijo parmesão ralado para servir

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, bata o leite, a farinha de trigo, o ovo, o óleo e o sal até obter uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e despeje uma concha da massa, espalhando bem. Doure dos dois lados e repita o processo até terminar a massa. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o tomate e refogue até murchar. Adicione a carne e cozinhe até perder a cor avermelhada. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Reserve.

Molho

Em uma panela pequena, em fogo médio, aqueça o óleo e adicione o extrato de tomate e a água. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até levantar fervura e formar um molho homogêneo.

Montagem

Pegue uma panqueca e coloque uma porção do recheio de carne moída no centro. Enrole, fechando as extremidades para que o recheio não escape. Disponha em um refratário untado com um fio de azeite, com a parte da abertura virada para baixo, e repita o processo com todas as panquecas. Em seguida, regue com o molho de tomate. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 a 15 minutos, apenas para aquecer e incorporar os sabores. Retire do forno e sirva ainda quente com o queijo ralado.

Panqueca de atum Imagem: Andrey Starostin | Shutterstock

2. Panqueca de atum

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite

1 ovo

1 colher de sopa de azeite

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Sal a gosto

Azeite para untar

Recheio

170 g de atum escorrido

escorrido 1 ovo cozido e picado

1/2 cebola-roxa picada

Sal, pimenta-do-reino e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, bata a farinha de trigo, o ovo, o leite, o azeite, o queijo e o sal até que a massa fique homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e despeje uma concha da massa, espalhando bem. Doure dos dois lados e repita o processo até terminar a massa. Reserve.

Recheio

Em uma tigela, misture o atum, o ovo cozido, a cebola-roxa e a cebolinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída.

Montagem

Coloque uma porção do recheio no centro de cada panqueca. Dobre as laterais e enrole formando um canudo. Disponha as panquecas em um refratário untado com azeite, com a abertura para baixo. Se desejar, leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 5 a 10 minutos para aquecer e incorporar os sabores. Retire do forno e sirva ainda quente, acompanhada de salada ou molho de sua preferência.

3. Panqueca de frango com requeijão

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite

1 ovo

1/2 xícara de chá de folhas de espinafre

1 colher de sopa de óleo

Sal a gosto

Óleo para untar

Recheio

300 g de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

2 colheres de sopa de requeijão cremoso

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, bata o leite, a farinha de trigo, o ovo, o espinafre, o óleo e o sal até formar uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e despeje uma concha da massa, espalhando bem. Cozinhe até que as bordas comecem a soltar e vire para dourar o outro lado. Repita o processo até terminar toda a massa. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça um fio de óleo e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Acrescente o frango, tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde e misture bem. Desligue o fogo e adicione o requeijão, incorporando ao frango até formar um recheio cremoso.

Montagem

Pegue uma panqueca e coloque uma porção do recheio no centro. Dobre as laterais e enrole, tomando cuidado para que a massa não se abra. Disponha as panquecas em um refratário untado com óleo, sempre com a abertura para baixo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 a 15 minutos. Retire do forno e sirva ainda quente.