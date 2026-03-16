Pão francês na dieta: 11 formas saudáveis de consumir o alimento

Quando consumido com equilíbrio e combinado com fontes de proteínas, fibras e gorduras boas, ele pode fazer parte de refeições mais completas

O pão francês pode fazer parte de uma alimentação saudável Imagem: Fabiano musial | Shutterstock

Presente no café da manhã de muitos brasileiros, o pão francês segue como um dos alimentos mais tradicionais da mesa nacional. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP) indicam que o país consome cerca de 2,3 milhões de toneladas do alimento por ano, o que corresponde a aproximadamente 34% de todos os produtos panificados vendidos. Em média, cada brasileiro ingere cerca de 31 quilos de pão francês por ano.

Entretanto, o pão francês costuma gerar dúvidas quando o assunto é alimentação saudável. Muitas pessoas acreditam que ele deve ser completamente evitado em dietas equilibradas ou de controle de peso. De acordo com Diego Righi, professor de Nutrição da Afya Centro Universitário Itaperuna, esse alimento pode fazer parte de uma alimentação saudável quando consumido com equilíbrio e inserido em refeições bem estruturadas na rotina.

“O pão francês é principalmente uma fonte de carboidrato, nutriente essencial para fornecer energia ao organismo, especialmente para o cérebro e para as atividades do dia a dia. O ponto não é demonizar o carboidrato, mas evitar excessos e pensar na qualidade, na quantidade e na composição da refeição, associando o pão a fontes de proteína, fibras e gorduras boas, que aumentam a saciedade e melhoram o perfil nutricional da alimentação”, explica.

Pão francês pode compor uma refeição equilibrada

Segundo o nutricionista, o problema costuma surgir quando o alimento é consumido isoladamente ou acompanhado apenas de itens ricos em gordura ou açúcar, como manteiga em excesso, embutidos ou cremes açucarados. “Quando incluímos proteínas, como ovos, frango, tofu ou queijos, e alimentos ricos em fibras, como frutas, verduras e legumes, o pão deixa de ser apenas uma fonte de carboidrato e passa a compor uma refeição mais equilibrada, nutritiva e saciante”, afirma.

Para quem deseja melhorar a qualidade da dieta sem abrir mão do pão no dia a dia, a recomendação é apostar em combinações mais nutritivas e variar os acompanhamentos, garantindo mais diversidade de nutrientes ao longo da rotina alimentar.

O pão francês pode ser consumido com equilíbrio e inserido em refeições bem estruturadas na rotina Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock

Como incluir o pão francês nas refeições

Abaixo, Diego Righi lista formas saudáveis de incluir o pão francês nas refeições. Confira!

1. Pão francês com ovo mexido e tomate

Combinação simples e equilibrada, que oferece proteína, energia e vitaminas.

2. Pão francês com frango desfiado e cenoura ralada

Opção rica em proteínas e fibras, ideal para um lanche mais completo.

3. Pão francês com queijo branco e avocado (ou abacate)

Mistura que fornece proteína e gorduras boas, contribuindo para maior saciedade.

4. Pão francês com pasta de ricota e folhas verdes

Recheio leve e nutritivo, que ajuda a aumentar o consumo de vegetais.

5. Pão francês com atum e pepino

Boa alternativa para quem busca uma refeição rápida com proteína e baixo teor de gordura.

6. Pão francês com tofu e salada fresca

Ótima alternativa vegetal, equilibrada e nutritiva, contendo proteína e fibras

7. Pão francês com cottage e tomate

Combinação leve, rica em proteína magra e antioxidantes do tomate, que ajudam na saciedade e na saúde cardiovascular.

8. Pão francês com homus e cenoura ralada

Opção com proteína vegetal, fibras e gorduras boas, contribuindo para a digestão e para a saúde da pele e da visão.

9. Pão francês com omelete e folhas

Refeição mais completa, com proteína de alto valor biológico dos ovos e micronutrientes das folhas, favorecendo saciedade e nutrição geral.

10. Pão francês com ricota temperada e pepino

Alternativa leve e refrescante, com boa fonte de proteína e cálcio, além de hidratação proporcionada pelo pepino.

11. Pão francês com sardinha e tomate

Combinação muito nutritiva, rica em proteína, ômega 3 e antioxidantes, benéfica para a saúde do coração.

Por Beatriz Felicio