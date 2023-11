Paris: conheça os encantos da cidade da luz

Localizada às margens do rio Sena, a capital francesa encanta visitantes com sua arquitetura espetacular e pontos turísticos

Paris é um dos destinos mais icônicos do mundo e fascina os turistas por sua beleza Imagem: saiko3p | Shutterstock

Paris, a cidade da luz, é um dos destinos mais icônicos do mundo, reverenciada por sua beleza, história e rica cultura. Localizada nas margens do rio Sena, a capital francesa encanta visitantes com sua arquitetura espetacular, que mistura o antigo com o contemporâneo de maneira deslumbrante. Os emblemáticos pontos turísticos, como a Torre Eiffel, o Museu do Louvre e o Arco do Triunfo, proporcionam uma experiência inesquecível.

Passeios ao ar livre e gastronomia

Os parisienses são conhecidos por seu estilo de vida elegante e pela gastronomia excepcional. Os cafés nas calçadas, as boulangeries repletas de croissants frescos e os restaurantes de alta classe tornam a culinária francesa uma atração imperdível. Não deixe de provar pratos como o coq au vin e os queijos saborosos acompanhados de um bom vinho.

Os jardins de Paris são verdadeiros refúgios de tranquilidade no coração da cidade. O Jardim de

Luxemburgo, o Jardim das Tulherias e o Parque des Buttes-Chaumont oferecem a oportunidade de relaxar e apreciar a beleza natural. Além disso, o Rio Sena serpenteia por Paris, proporcionando românticos passeios de barco, os famosos bateaux-mouches, que revelam vistas deslumbrantes da cidade, tanto de dia quanto à noite.

Museu do Louvre abriga a icônica Mona Lisa Imagem: dvlcom – www.dvlcom.co.uk | Shutterstock

Moda e atrações artísticas

A arte também desempenha um papel central em Paris, com uma infinidade de museus e galerias de renome mundial. O Museu do Louvre abriga a icônica Mona Lisa e a renomada Vênus de Milo, enquanto o Museu d’Orsay exibe uma extensa coleção de impressionismo. Além disso, os bairros boêmios de Montmartre e Le Marais são ricos em cultura artística, abrigando inúmeros ateliês e espaços de exposição.

A moda parisiense é outra atração irresistível, com boutiques de alta costura nas famosas avenidas Champs-Élysées e Rue du Faubourg Saint-Honoré. A cidade é o epicentro da moda e palco de eventos como a Semana de Moda de Paris, que atrai os maiores estilistas e fashionistas do mundo.

Cidade de tradição e inovação que seduz os turistas

A cidade também é rica em história, com monumentos como o Arco do Triunfo e os invólucros arquitetônicos de sua história tumultuosa. As catacumbas de Paris oferecem uma visão fascinante das entranhas da cidade e de seu passado sombrio.

Paris, uma cidade que mistura tradição e inovação, é um destino que continua a inspirar, encantar e seduzir seus visitantes, mantendo-se como um lugar mágico que merece ser explorado, desfrutado e apreciado por todos que têm o privilégio de conhecê-la. Paris, cidade das maravilhas, nunca deixa de cativar.

Por Cláudia Costa, Cláudio Lacerda Oliva, Eliria Buso e Patrícia Chemin – revista Qual Viagem