Pele desidratada: saiba quais são as causas e como tratar o problema

Especialistas ensinam técnicas para manter a pele hidratada, viçosa e bonita

Falta de hidratação altera a capacidade de proteção da pele Imagem: KK_face | Shutterstock

A água tem uma função fundamental no organismo: é responsável por hidratar e eliminar toxinas do corpo, por meio do suor e da urina; na pele, é encarregada de transportar nutrientes para as células, que a mantém saudável, bonita e iluminada. No entanto, a falta de hidratação, aliada aos maus hábitos, também pode causar a sensação frequente de estiramento e aspereza, afetando uma das principais funções da pele: a de barreira protetora.

“Uma das funções da pele é de barreira, camada protetora do nosso corpo. Tecnicamente falando, essa camada protetora é chamada de estrato córneo, a camada mais externa da epiderme, que serve como um anteparo, evitando contaminações do meio externo com o interno. Mas muitos hábitos de vida, incluindo uso de produtos inadequados, má alimentação e estresse, interferem na barreira da pele, enfraquecendo as células e sua coesão, o que nos torna mais suscetíveis”, explica a dermatologista Dra. Cintia Guedes, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Fatores que desidratam a pele

Segundo a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, os principais fatores que podem provocar desidratação são externos como:

Temperaturas frias;

Climas secos;

Luz solar ultravioleta;

Banhos muito quentes e muito demorados;

Uso de sabonete e buchas durante o banho (por removerem a camada lipídica protetora da pele).

“Mas outra causa bastante comum é a baixa ingestão de água. O risco de pele seca ou desidratada aumenta com a idade. Além disso, a genética pode influenciar a qualidade de hidratação da pele”, esclarece a Dra. Paola Pomerantzeff.

Alimentos que prejudicam a saúde da pele

Outro ponto de influência é a alimentação. Isso porque alguns alimentos podem contribuir para o ressecamento da pele. “Os sucos de frutas, por exemplo, mesmo sendo 100% naturais, têm uma concentração muito alta de açúcares. Esses açúcares tiram água do organismo para serem transformados em energia. Dessa forma, a hidratação da pele fica prejudicada”, explica a médica dermatologista.

Segundo a especialista, o álcool e a gordura também são outros dois fatores responsáveis por prejudicar a hidratação da pele. “As bebidas alcoólicas também levam à desidratação do organismo como um todo, pois a água na circulação é utilizada para metabolizar o álcool ingerido. Carnes ricas em gordura também podem ressecar a pele. Isso porque a gordura em excesso gera radicais livres. Esses radicais livres causam diminuição da produção de colágeno e, consequentemente, desidratação da pele”, diz a especialista.

Maneiras de manter a pele hidratada

Quando os sintomas de estiramento e aspereza não são tratados, a pele desidratada pode sofrer com descamação, podendo apresentar até mesmo rachaduras (fissuras) e coceira. “A pele seca geralmente coça”, ressalta a Dra. Paola Pomerantzeff. Mas afinal, o que fazer? “Como regra geral, hidratar (pelo menos duas vezes por dia) será sua melhor jogada. Os hidratantes são importantes para melhorar e manter a função de barreira e podem ajudar a prevenir e reparar danos”, defende a médica dermatologista.

Dosar o uso de sabonetes é importante para manter a pele hidratada (Imagem: Alina Fomenko | Shutterstock)

Cuidado com os limpadores e óleos

De acordo com a médica, dosar o uso de limpadores é essencial para evitar que a pele fique ressecada. “O uso de sabonetes frequentemente retira da pele os seus lipídios naturais (barreira protetora da pele) e sua umidade. O ideal é usar pouco sabonete no corpo. Existem alguns que não são agressivos e não destroem a barreira protetora, ideais para pessoas com a pele seca. Um hidratante adequado deve ser aplicado com frequência, de preferência diariamente. O melhor momento para aplicar o hidratante é quando a pele está limpa e úmida, após o banho”, diz a Dra. Paola Pomerantzeff.

É necessário também ter um cuidado adicional com os óleos, já que eles não são os salvadores da pátria. “Os óleos lubrificam a pele (por fora), mas não penetram e não hidratam a pele (‘de dentro para fora’). Por isso, para aqueles que gostam de óleos, o ideal é primeiro aplicar um hidratante e aplicar o óleo por cima do hidratante”, sugere a médica.

Substâncias para hidratar a pele

Segundo a Dra. Cintia Guedes, a maioria das fórmulas de hidratantes contém três categorias de ingredientes: umectantes, que atraem água para a pele; emolientes, que suavizam a superfície; e oclusivos, que ficam no topo e selam a umidade. “Tudo isso pode ajudar a criar um ambiente mais saudável no qual a pele pode se reparar melhor. Se você quiser dar um passo adiante, procure hidratantes que listem ingredientes que realmente ajudem a reparar a própria barreira. Os mais comuns são ceramidas e ácidos graxos”, destaca a profissional.

A dermatologista Dra. Paola enfatiza que a primeira qualidade que um hidratante para pele desidratada deve ter é restaurar a umidade das camadas superiores da pele e sua barreira lipídica natural. “A ureia e o lactato são fatores de hidratação natural que atraem e retém a umidade no extrato córneo (camada mais superficial da pele). Geralmente, a concentração de ureia deve ser de pelo menos 5-10%. A ceramida-3 é um dos componentes da barreira lipídica da pele. Ela pode ser usada em hidratantes para reparar essa barreira e manter a umidade da pele. O glucoglicerol estimula as aquaporinas da pele e também ajuda a manter a umidade da pele”, exemplifica a médica.

Medicamento para manter a pele hidratada

A hidratação da pele também pode ser realizada de dentro para fora por meio de nutracêuticos, como o FC Oral, as chamadas cápsulas de caviar, que contêm um componente importante, o ômega 3 vetorizado pelo fosfolipídeo, que possui identidade com a membrana celular. “Dessa forma, o ativo promove uma hidratação de dentro para fora, restaurando os danos dessa membrana, e melhora a fluidez, isto é, permite que os nutrientes sejam absorvidos de uma forma mais plena, o que também traz resultados para a hidratação”, afirma a farmacêutica Patrícia França, gerente científica da Biotec Dermocosméticos.

Além disso, a profissional explica os benefícios da composição para eliminar toxinas da pele. “Por conter em sua composição um carotenoide, astaxantina e vitamina E, também trará benefícios no aumento do status antioxidante da pele, reduzindo a inflamação e auxiliando na hidratação por inibir a perda de água transepidérmica, deixando a superfície da pele protegida (barreira cutânea) e hidratada. Como também reduz os radicais livres na célula, deixa a superfície da pele mais jovem”, afirma a farmacêutica.

Procedimentos estéticos para a pele permanecer saudável

Também é possível ter uma ajudinha de procedimentos feitos em consultório. Um deles é a hidrodermoabrasão do HydraFacial, que é totalmente indolor e menos invasiva para melhorar a saúde e o viço da pele, além de purificar, higienizar e hidratar.

“O HydraFacial promove melhora instantânea da qualidade da pele graças à patenteada tecnologia Vortex-Fusion®️ presente nas ponteiras, que possui um design espiral exclusivo capaz de gerar um efeito de vórtice que, combinado à tecnologia de sucção a vácuo do equipamento, consegue expelir e remover facilmente as impurezas da pele enquanto fornece soluções hidratantes”, finaliza a dermatologista Dra. Mônica Aribi.

Por Guilherme Zanette