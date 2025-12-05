Pernil de Natal com crosta: 3 receitas fáceis e deliciosas para a ceia
Aprenda a preparar versões diferentes e igualmente deliciosas deste prato
O pernil é uma das estrelas mais esperadas da ceia de Natal, conquistando a mesa com seu sabor marcante e apresentação generosa que reúne toda a família. Quando preparado com uma crosta crocante e saborosa, ele se torna ainda mais irresistível, combinando a maciez da carne com texturas e aromas que deixam qualquer refeição festiva inesquecível.
A boa notícia é que preparar essa delícia não precisa ser complicado. Com ingredientes acessíveis e técnicas simples, você pode surpreender seus convidados com versões diferentes e igualmente deliciosas. Confira 3 receitas fáceis de pernil de Natal com crosta para tornar sua ceia ainda mais especial!
Pernil assado com crosta de ervas e alho
Ingredientes
- 1 peça de pernil suíno pequeno
- 6 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de mostarda dijon
- 3 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de mel
- 1 colher de chá de sal
- Pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de páprica doce
- 1 colher de sopa de alecrim fresco picado
- 1 colher de chá de tomilho
- 1 colher de chá de orégano
- 1 xícara de chá de caldo de legumes quente
- Ramos de alecrim para finalizar
- 1 colher de sopa de farinha de rosca fina
- 1 pitada de ervas secas
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o alho, a mostarda, uma colher de sopa de azeite, o mel, o sal, a pimenta-do-reino, uma colher de sopa de páprica, o alecrim, o tomilho e o orégano. Mexa até formar uma pasta espessa. Espalhe metade dessa pasta sobre toda a peça de pernil, pressionando bem para aderir e formar a futura crosta.
Depois, aqueça uma panela ou frigideira funda (que possa ir ao forno) em fogo alto. Adicione uma colher de sopa de azeite. Sele o pernil de todos os lados rapidamente para dourar a superfície, sem cozinhar o interior.
Depois de selado, espalhe mais uma camada fina da pasta de ervas sobre o pernil. Misture farinha de rosca com uma colher de sopa de azeite, uma colher de sopa de páprica doce e as ervas finas e pressione sobre o topo da carne para intensificar a textura. Coloque o pernil no centro da panela. Adicione o caldo quente ao fundo — mas sem tocar na crosta. Espalhe ramos de alecrim frescos ao redor.
Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 2 horas. Nos últimos 20 minutos, aumente para 200 °C para dourar e firmar a crosta. Deixe descansar por 10 minutos antes de servir.
Pernil assado com crosta dourada de mel
Ingredientes
- 1 pernil suíno de 3 a 4 kg
- 6 dentes de alho amassados
- 1 cebola ralada
- Suco de 1 laranja
- 3 colheres de sopa de mel
- 2 colheres de sopa de mostarda dijon
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de páprica doce
- 1 colher de sopa de sal
- Pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 xícara de chá de água quente
- Ramos de alecrim para decorar
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o alho, a cebola, o suco de laranja, o azeite, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica. Faça pequenos cortes superficiais no pernil e espalhe todo o tempero, massageando bem. Cubra e deixe marinando na geladeira por 6 a 12 horas (o ideal é de um dia para o outro). Coloque o pernil em uma assadeira e acrescente a água quente no fundo. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 2h30.
Após esse tempo, faça a mistura da crosta com o mel, a mostarda dijon e o azeite. Espalhe bem por toda a superfície do pernil. Aumente o forno para 200 °C. Devolva o pernil ao forno sem papel-alumínio e asse por mais 40 a 50 minutos, pincelando mais mel. O objetivo é criar aquela crosta dourada, brilhante e levemente caramelizada. Retire do forno e deixe descansar por 10 a 15 minutos antes de fatiar (isso mantém a carne suculenta). Sirva com ramos de alecrim.
Pernil com crosta de farofa crocante
Ingredientes
Pernil
- 1 pernil suíno de 3 a 4 kg
- Suco de 1 laranja
- Suco de 1 limão
- 1 cebola ralada
- 5 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de sal
- Pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de sopa de páprica defumada
- 1 xícara de chá de água quente
Farofa crocante
- 3 colheres de sopa de manteiga
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 xícara de chá de farinha de mandioca flocada
- 1/2 xícara de chá de castanha-do-pará picada
- Raspas de 1 laranja
- Pimenta-do-reino moída e sal a gosto
Modo de preparo
Pernil
Em uma tigela, misture o suco de laranja, o suco de limão, a cebola, o alho, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica defumada. Espalhe essa marinada por todo o pernil, fazendo pequenos cortes na carne para que o tempero penetre melhor. Cubra e deixe marinar por 6 a 12 horas (idealmente na geladeira).
Transfira o pernil para uma assadeira, coloque a água quente no fundo e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 2h30. Após esse tempo, retire o papel-alumínio e reserve para aplicar a crosta de farofa.
Farofa crocante
Em uma panela grande, derreta a manteiga em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até ficar transparente. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto, sem deixar dourar demais. Depois, junte a farinha de mandioca e mexa bem, tostando levemente por 3 a 4 minutos.
Acrescente a castanha-do-pará e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino e finalize com as raspas de laranja. Cozinhe por mais 1 minuto e desligue. Espalhe a farofa ainda quente sobre o pernil parcialmente assado, pressionando levemente com as mãos ou com uma colher para formar a crosta.
Volte ao forno por 30 a 40 minutos, até a farofa ficar dourada e crocante. Retire do forno e deixe o pernil descansar por 10 a 15 minutos antes de fatiar.
