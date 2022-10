Pipa e Sibaúma: conheça os destinos no litoral do Rio Grande do Norte

O roteiro combina agito, tranquilidade e oferece paisagens paradisíacas para os turistas

Praia do Amor, Pipa Imagem: Shutterstock

Entre os destinos mais famosos da costa potiguar, além de Natal, há uma cidade que abriga parte das praias queridinhas dos turistas: Tibau do Sul. A apenas 85 quilômetros ao sul da capital, a cidade tem distritos que talvez sejam mais conhecidos de nome do que ela própria. Pipa e Sibaúma são vilas que ganham fama entre os viajantes e, apesar de similaridades no cenário natural, contam com muitas peculiaridades.

Enquanto a primeira é mais estruturada e sinônimo de agito, graças aos bares e baladas presentes nas ruas principais, a segunda é pura rusticidade, preservando aquela aura de vila dos pescadores que tanto atrai os visitantes das grandes capitais.

Pipa, o recanto da badalação

Localizada em Tibau do Sul, Pipa é um daqueles destinos que já entraram no ranking dos mais badalados do Brasil. Descoberto para o turismo há algumas décadas como uma vila de pescadores perfeita para os hippies e surfistas, hoje o lugar busca equilibrar o agito da noite com a preservação de suas riquezas naturais.

O cenário, composto por dunas e falésias em perfeita harmonia com o verde da Mata Atlântica, é ideal para curtir os muitos dias de sol que acontecem a cada ano. Enquanto a estrutura da vila, apinhada de restaurantes, bares, baladas, pousadas, hostels e lojinhas, complementa o passeio noturno.

Principais praias

Com bons ventos e boas ondas, as praias de Pipa são bastante indicadas para os praticantes de esportes, como surfe e kite surfe. Mas também agradam famílias e casais em busca de águas claras, areia fininha e tranquilidade. Confira!

1. Das Minas

A Pedra do Moleque divide as praias do Amor e das Minas. É a mais deserta de Pipa e de onde pode se ver a desova das tartarugas marinhas.

2. Do Curral

Tem falésias avermelhadas, desertas, sem barracas de praias; tem uma grande chance de você nadar ao lado de golfinhos. Também é chamada de Baía dos Golfinhos.

3. Do Madeiro

Ideal para caminhadas e esportes como surfe para iniciantes, pois possui ondas menores. Ali os golfinhos são uma surpresa à parte e podem ser avistados, principalmente, no início da manhã.

4. Do Centro

É a mais agitada praia de Pipa, muito frequentada por famílias e com diversas barracas e restaurantes. Dali partem os principais passeios de barco pela região.

5. Do Amor

De cima do Chapadão avista-se essa linda enseada que tem formato de coração – de onde vem o seu nome, inclusive. Tem boas ondas para surfar, pois os ventos são constantes. Tem faixa de areia dourada, falésias e, na maré baixa, ótimas piscinas naturais.

Vista aérea da falésia e da mata do Santuário Ecológico (Imagem: Shutterstock)

Santuário Ecológico

Criado no final dos anos 1970 pelo inglês Charles Capelle, o Santuário Ecológico de Pipa é uma reserva de Mata Atlântica com 18 hectares que abrenge parte de sua área para trilhas ecológicas. Ao total, são 12 trilhas de diferentes níveis e tamanhos, que percorrem não só a mata preservada, como também mirantes e paradas de onde se podem observar tartarugas, a Baía dos Golfinhos e a Praia do Madeiro.

Opções de passeios

Além do roteiro de buggy, que já é tradição nas areias e dunas potiguares, Pipa reserva passeios para todos os tipos de turistas, desde jovens em busca de festa até famílias que desejam curtir a natureza. Veja:

Passeio de quadriciclo

É realmente uma ótima opção para conhecer as belezas naturais da região de uma só vez. Em um roteiro que vai de Pipa a Sibaúma, o visitante percorre trechos acima das falésias sedimentares, tendo vistas incríveis de praias como a do Amor e das Minas, podendo apreciar o mar azul-esverdeado e até o encontro das águas doces e salgadas no rio Catú.

Pôr do sol no Mirante Sunset Bar

Funciona como um teatro ao ar livre, em que todo dia um público privilegiado tem a oportunidade de assistir a um dos mais incríveis espetáculos naturais do litoral sul potiguar: o pôr do sol da Pipa. O lugar é uma espécie de bar e balada que fica no topo do morro reflorestado da Mata Atlântica em frente à Praia do Centro. Uma boa pedida para começar a noite.

Passeio de caiaque na Baía dos Golfinhos

Fazer um passeio de caiaque na Baía dos Golfinhos também é uma pedida imperdível, podendo avistar os cetáceos bem de pertinho, assim como saídas de barco, tours de bike e até arvorismo.

Gastronomia

Apesar de Natal ser a capital do camarão, a iguaria também tem vez na vizinha Pipa. Aliás, não só ele como todos os frutos do mar, que chegam fresquinhos com os pescadores e vão direto para a cozinha de boa parte dos restaurantes da vila. Mas ali, graças a uma influência argentina bastante forte – não só os turistas Hermanos invadiram o destino, como também trabalhadores que chegaram para curtir as ondas e acabaram ficando por lá – vê-se muitas casas de carnes empanadas e crepes.

Lagoa das Guaraíras (Imagem: Shutterstock)

Sibaúma, o refúgio selvagem

Originado de um antigo quilombo, Sibaúma é um vilarejo que guarda suas tradições e o espírito guerreiro de seu povo. Por ali, a pesca é uma das principais atividades, mas o turismo já vem ganhando forma, com pousadas, bares e barracas de praia – exceto na parte em que acontece a desova das tartarugas.

A praia é selvagem e praticamente deserta, oferecendo uma paisagem de areias finas, mar, rios, dunas e muitos coqueiros. O paredão rochoso, em contraste com o mar, forma um cenário paradisíaco! Vale a pena aproveitar a tranquilidade do lugar para uma caminhada, ou mesmo um passeio de buggy ou a cavalo.

Já na foz do rio Catú, que separa o município de Tibau do Sul do de Canguaretama, os turistas colocam suas espreguiçadeiras durante a maré baixa, e desfrutam da união da água doce com a salgada. Nessa parte da vila, as barracas servem deliciosos peixes e camarões acompanhados de água de coco. O Catú pode ser atravessado a pé, na maré baixa, ou de carro, quando estiver alta, por meio de uma balsa à tração humana.

Hospedagem

Situado na praia de Sibaúma, o Kilombo Villas é um refúgio para os visitantes que buscam as belezas paradisíacas desse lado da costa do Rio Grande do Norte. Apesar de estar a poucos quilômetros da badalada praia de Pipa – o que facilita a ida até a vila para fazer um dos passeios turísticos ou aproveitar sua rica vida gastronômica – o hotel boutique oferece o conceito eco slow, em que os viajantes se desconectam da vida agitada em um verdadeiro santuário ecológico rodeado pela natureza.

Opções de lazer

Além dos roteiros que podem ser feitos entre Sibaúma e Pipa, o Kilombo também oferece experiências para explorar a região. Entre as atrações estão: o passeio de bicicleta, que permitem uma interação cultural e esportiva única e exclusiva, a cavalgada a dois, que passa pelas praias desertas, dunas e rios, e o passeio de lancha no pôr de sol, que acontece pela Lagoa de Guaraíras, onde o turista vai explorar as belezas da natureza, podendo conhecer os mangues e os bancos de areia.

Como chegar

Pipa e Sibaúma estão a cerca de uma hora de Natal, portanto, a maneira mais fácil de acessar ambos os destinos de Tibau do Sul é pelo Aeroporto Internacional de Natal. Gol e Latam fazem o trecho direto saindo de São Paulo, enquanto a Azul conta com voos com uma parada. Da capital do Rio Grande do Norte, é possível contratar o serviço de transfer até a região, fazer o percurso de táxi ou mesmo alugar um carro para ter mais independência durante o roteiro.

Parte do texto originalmente publicado na revista Qual Viagem (Edição 103)