Jovem Pan > Edicase > Culinária > Pratos leves: 4 receitas saudáveis para emagrecer até o verão

Pratos leves: 4 receitas saudáveis para emagrecer até o verão

Aprenda a preparar opções saborosas e nutritivas para incluir no cardápio

  • Por EdiCase
  • 28/11/2025 12h00 - Atualizado em 28/11/2025 15h12
  • BlueSky
Panqueca de couve-flor com ricota Panqueca de couve-flor com ricota Imagem: Erhan Inga | Shutterstock

Com o verão chegando, surge a motivação para adotar hábitos alimentares mais leves e nutritivos. Para emagrecer antes da estação mais quente do ano, não é preciso comer refeições sem graça — basta escolher os ingredientes certos e combiná-los de forma inteligente.

Preparamos uma seleção com quatro receitas práticas, saborosas e saudáveis para você incluir no seu cardápio. Cada prato foi pensado para oferecer saciedade, fornecer nutrientes essenciais e, principalmente, auxiliar na redução de medidas. Confira

Panqueca de couve-flor com ricota

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de couve-flor cozida e picada
  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 2 colheres de sopa de ricota amassada
  • 1 dente de alho picado
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 1 pitada de pimenta-do-reino moída
  • 1 colher de sopa de salsinha picada
  • 1 colher de chá de azeite
  • 150 g de iogurte natural desnatado

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque a couve-flor, os ovos, a farinha de aveia, a ricota, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até formar uma massa úmida, moldável e um pouco pegajosa. Se estiver muito úmida, acrescente mais um pouco de aveia até dar ponto. Separe porções da massa com uma colher e molde discos grossos e arredondados.

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Unte com azeite, coloque as panquecas e doure por 3 a 4 minutos de cada lado, até ficarem firmes e douradas. Disponha as panquecas em um prato. Coloque o iogurte desnatado por cima e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.

Omelete com espinafre, cenoura e tomate-cereja

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de cenoura ralada
  • 1 punhado de espinafre picado
  • 6 tomates-cereja cortados ao meio
  • 1 colher de sopa de cebola picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de chá de azeite

Modo de preparo

Em um recipiente, com um garfo, bata os ovos com sal e pimenta-do-reino. Depois, em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola, a cenoura e o espinafre rapidamente. Adicione os ovos batidos e espalhe os tomates por cima. Cozinhe em fogo baixo até firmar. Vire para dourar o outro lado. Sirva em seguida.

Espaguete de abobrinha com pesto Imagem: Azra H | Shutterstock

Espaguete de abobrinha com pesto

Ingredientes

Espaguete de abobrinha

  • 2 abobrinhas
  • 1 colher de chá de azeite
  • 1 pitada de sal
  • 1 pitada de pimenta-do-reino moída

Pesto 

  • 1 xícara de chá de folhas de manjericão
  • 1 dente de alho pequeno
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • 2 colheres de sopa de castanha-de-caju picada
  • Sal a gosto
  • Tomate-cereja para finalizar

Modo de preparo

Espaguete de abobrinha

Corte a abobrinha com o ralador de legumes em espaguete. Depois, aqueça o azeite em uma frigideira grande em fogo baixo. Coloque o espaguete de abobrinha e salteie por 1 a 2 minutos, apenas para aquecer — não deixe cozinhar demais para não soltar água. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Pesto

No mixer ou processador, coloque o manjericão, o alho, a castanha-de-caju, o azeite, o suco de limão e o sal. Bata até formar um pesto leve, mais fluido. Misture o espaguete de abobrinha com o pesto. Coloque no prato, distribua por cima o tomate-cereja. Sirva em seguida.

Fricassê leve

Ingredientes

  • 200 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 2 colheres de sopa de milho-verde
  • 3 colheres de sopa de creme de ricota
  • 2 colheres de sopa de iogurte natural
  • 1 cebola picada
  • 1 colher de chá de azeite
  • Sal, páprica doce e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela em fogo médio, aqueça o azeite e refogue a cebola até dourar. Acrescente o frango, o milho-verde, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica doce. Misture o creme de ricota com o iogurte em um recipiente e coloque sobre o frango. Cozinhe 3 minutos em fogo baixo até ficar cremoso. Coloque em uma travessa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 5 minutos. Sirva em seguida.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >