Previsão da semana: veja o que o horóscopo revela para o seu signo

Descubra as tendências para 25 de setembro a 02 de outubro e saiba o que os astros reservam para você

Previsões da semana para os 12 signos do zodíaco Imagem: Shutterstock

O Sol em Libra segue em conjunção com Vênus e em oposição a Netuno e Júpiter. Isso indica uma tendência a confusões, desentendimentos, falta de clareza e desilusões no relacionamento. Será necessário atentar-se aos desconfortos e ao desejo de fugir da realidade. Neste momento, a conexão com as artes, com a psicoterapia e com as práticas espirituais poderão ser de grande auxílio.

Período de desafios comunicativos e emocionais

Mercúrio está em sua última semana de movimento retrógrado. O planeta também se encontra em quadratura com Marte e em aspecto tenso com Júpiter e Netuno. Esses movimentos mostram a importância da cautela na comunicação e na busca pela organização emocional. Tais cuidados ajudarão a evitar conflitos e mentiras motivados por questões inconscientes ou pela falta de clareza.

​Marte em Gêmeos e em quadratura com Netuno e Mercúrio reforçam os desafios na comunicação e na conexão com a realidade. Esses aspectos indicam que confusões podem ser iniciadas a partir de uma má interpretação dos fatos ou das palavras.

A semana poderá ser muito desafiadora. Portanto, para passar por esse período de forma mais leve, será preciso buscar internamente o que motiva os conflitos na sua vida. Também será necessário aumentar a conexão com suas verdades e valores internos. Entretanto, lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Previsão da semana para o signo de Áries (Imagem: Shutterstock

Nesta semana, será necessário cautela com os excessos, principalmente ligados aos gastos. Ao longo dos dias, no intuito de harmonizar a relação, você também poderá invadir o espaço e desrespeitar os limites do outro. Tal atitude irá desequilibrar ainda mais o relacionamento. Busque atentar-se às suas reais intenções e evite agir e falar de forma precipitada.

Ainda nesta fase, você entrará em contato com o lado obscuro da sua alma. Isso poderá lhe trazer desconforto e estresse. A comunicação continuará desafiadora, com tendência a conflitos. Para aliviar tais energias e encontrar o equilíbrio, acolha suas feridas e cuide do lado emocional.

Touro

No início da semana, você se envolverá mais com a vida afetiva. Além disso, tudo o que acontecer no campo amoroso irá lhe afetar de forma significativa. Durante esta fase, você buscará por acolhimento e tentará compreender e acolher mais o outro. Em seguida, será o momento de cuidar mais de si. Isso porque entrará em contato com suas dores e traumas, em uma tentativa de ressignificá-los.

Seus dias continuarão agitados e, a partir desta semana, você terá a oportunidade de harmonizar sua rotina, trazendo mais beleza, leveza e cuidado. As relações de trabalho poderão ter bons momentos. No entanto, ainda será preciso atentar-se a enganos e mentiras que podem te prejudicar.

Gêmeos

Você está em um período de maior conexão consigo. Com isso, poderá harmonizar seu jeito de ser, perceber sua beleza interior e defender o seu espaço de forma fácil e amorosa. No entanto, apesar das boas energias, poderá se deparar com situações que lhe trazem uma certa desordem interna. Para ter mais clareza sobre si e sobre as suas emoções, procure se conectar com a espiritualidade de forma estruturada.

A arteterapia também poderá ser de grande auxílio neste momento. No ambiente familiar, assuntos mal resolvidos do passado poderão vir à tona. Apesar dos desconfortos causados, tais situações também possibilitarão que assuntos pendentes sejam resolvidos.

Câncer

Você acaba de entrar em uma fase em que sente necessidade de se envolver com a família e de estar no seu lar. Este será um período importante para iluminar a sua relação com o passado, especialmente com situações que estão em desarmonia e que lhe trazem desconforto. Haverá a possibilidade de que segredos antigos, tanto os seus quanto os de seus familiares, venham à tona para serem esclarecidos.

Você também continua em um momento de buscas por movimentos externos. Entretanto, alguns imprevistos poderão atrapalhar os seus planos, especialmente os que envolvem viagens, estudos e atividades fora da rotina. Portanto, se ocorrerem situações diferentes, procure perceber o que poderá ser aprendido com elas.

Leão

Previsão da semana para o signo de Leão (Imagem: Shutterstock

Nesta semana, as relações familiares receberão ainda mais a sua atenção. Poderão acontecer mudanças necessárias no ambiente familiar. Contudo, no primeiro momento, tais transformações trarão insegurança e tensão. A sua vida financeira, no entanto, necessita de cautela. Ao longo da semana, você poderá se irritar por não conseguir se organizar financeiramente, além de tender a gastar por impulso.

Portanto, para evitar futuros arrependimentos, procure não fazer grandes compras nesta fase. Depois, você entrará em um momento mais agitado, em que sentirá necessidade de sair da rotina, de se aventurar por novos locais, de conhecer pessoas e de começar novos estudos. Este será um período agradável, mas ainda será necessário cuidado com os excessos.

Virgem

A partir desta semana, você entrará em uma fase mais voltada para o fortalecimento dos seus valores. Irá reconhecer tudo o que já conquistou e se dedicará ainda mais a encontrar estabilidade financeira. Será um período importante para organizar o seu dinheiro e atentar-se a gastos excessivos. Ainda durantes estes dias, será fundamental ter cuidado com a comunicação.

Isso porque poderão surgir desentendimentos, especialmente motivados por impaciência, disputas de poder e buscas por autoafirmação. Além disso, será preciso cuidado com questões ligadas à aparência física. Por fim, esta fase também será propícia para se dedicar a algum tipo de arte.

Libra

Você está entrando em um período muito favorável para o desenvolvimento da sua autoestima e amor-próprio. Se sentirá mais bonita(o) e com mais vontade de cuidar da aparência. No entanto, tenha cautela aos excessos que podem te desequilibrar.

Além disso, atente-se a distorções motivadas por dores inconscientes relacionadas a forma como se vê e a imagem que as outras pessoas têm de você. Para lidar com tudo isso, procure se dedicar ao seu desenvolvimento pessoal e ao autoconhecimento. A arte, seja ela qual for, poderá ser uma excelente ferramenta para lhe trazer clareza.

Escorpião

Nestes dias, você sentirá necessidade de se interiorizar de forma ainda mais intensa. Será importante fazer esse movimento para cuidar das suas emoções, pois elas estarão mais instáveis no início da semana. Depois, essas energias tendem a aliviar. Com isso, será o momento de perceber a importância das pessoas que te trazem segurança emocional e de validar as suas próprias ações.

Contudo, como você está em uma fase de encerramentos, até que o Sol entre no signo de Escorpião, procure cuidar da sua energia e se recolha. Será preciso também acolher as sensações que aparecerem e mergulhar no autoconhecimento. Tais atitudes te ajudarão a ter mais clareza sobre o que deseja para o próximo ciclo.

Sagitário

Previsão da semana para o signo de Sagitário (Imagem: Shutterstock

Você está em um período de busca por movimentos em grupo e, no início da semana, isso estará mais evidente. Este será um bom momento para se nutrir com atividades que te conectam com os seus propósitos de vida e que contribuam com a sociedade. Já no final da semana, você entrará em uma fase de recolhimento e interiorização.

Isso porque tende a estar mais sensível ao barulho externo e a absorção de energia alheia. Na vida afetiva, o ciclo ainda é muito delicado. Precisará atentar-se a possíveis ações impulsivas e agressivas. Além disso, haverá tendência a confusões e desavenças.

Capricórnio

Período movimentado na vida profissional. Nesta semana, você terá a oportunidade de se aproximar dos seus superiores ou de pessoas que admira. Também poderá colher grandes frutos de seus investimentos. Os acontecimentos em sua carreira poderão afetar mais as suas emoções nestes dias. Portanto, procure cuidar melhor do campo emocional.

Ainda nesta fase, haverá a possibilidade de mudança de cargo ou, até mesmo, de trabalho. Novas oportunidades chegarão, possibilitando viagens corporativas e novos estudos. No entanto, você poderá se envolver em muitos projetos ou aumentar o seu tempo de trabalho, o que irá te prejudicar. Por fim, atente-se a enganos e esquecimentos que poderão lhe trazer conflitos.

Aquário

Nesta semana, você transitará entre a vida profissional e a conexão com seus propósitos internos. Neste momento, poderá avaliar se suas energias estão sendo depositadas em atividades que contribuam para a sociedade. Será uma semana importante para se dedicar ao autoconhecimento atrelado ao desenvolvimento espiritual.

Busque encontrar caminhos que te fortaleçam e que te ajudem a ter clareza sobre a sua vida e os seus sonhos. Entretanto, atente-se aos lugares que frequenta, evitando ambientes desestruturados e que te desequilibrem.

Peixes

Você continua em uma fase de maior contato com o lado obscuro da sua alma. A tendência será de negar os desconfortos e as sensações estranhas que surgirem. Porém, tal atitude não será a correta, pois esses sentimentos vêm para indicar que dores e feridas do passado precisam ser ressignificadas.

Nesta semana, assuntos mal resolvidos, principalmente ligados a vida amorosa, poderão surgir. Você também precisará lidar com eles e ressignificá-los. No ambiente familiar, os conflitos tendem a continuar. Será preciso que se recolha ou tente se expressar com mais clareza. Afinal, poderá acabar falando sem pensar, trazendo mais desequilíbrio para o lar.