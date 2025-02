Previsão do horóscopo para os 12 signos em março 2025

Veja o que os astros reservam para o mês de cada nativo

O horóscopo indica que março será um mês de novos ciclos para os 12 signos Imagem: sarayut_sy | Shutterstock) </p>

No início do mês, o Sol em Peixes fará conjunção com Saturno e aspecto tenso com Júpiter, indicando a possibilidade de maiores bloqueios e cobranças. Ao mesmo tempo em que isso causará desilusões, também poderá aumentar o senso de realidade.

Depois, no dia 21, o Astro-Rei entrará no signo de Áries, dando início ao Ano-Novo Astrológico. Além disso, fará conjunção com Saturno, Mercúrio, Vênus e Netuno. Esses movimentos sugerem uma energia bem aflorada e propícia para iniciar novos ciclos. Todavia, também apontarão a necessidade de atentar-se às expectativas, pois elas poderão levar a enganos e ações confusas.

As influências planetárias no dia a dia

Vênus estará retrógrado, o que indica um mês importante para a revisão das relações. Ademais, como o planeta entrará em conjunção com Netuno, será necessário atentar-se à tendência a se deixar levar por fantasias. Afinal, isso poderá gerar frustrações e mal-entendidos.

Marte seguirá no signo de Câncer, apontando uma fase que facilitará as reações emocionais intensas e precipitadas. No entanto, também será possível ter mais coragem para enfrentar os sentimentos e cuidar das emoções.

Júpiter seguirá em Gêmeos, sinalizando um período movimentado e favorável para viagens, estudos e tudo o que leve a expandir o conhecimento interno e externo. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de forma mais ou menos intensa de acordo com a maneira que elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

O ariano começará o mês mais introspectivo e depois dará início a uma nova fase Imagem: Didikaa | Shutterstock

Energia geral

No início do mês, você viverá um momento mais introspectivo. Com isso, tenderá a se confundir e a se dispersar. Portanto, procure desacelerar e cuidar da sua energia, evitando se envolver em mal-entendidos. Depois, com a entrada do Sol no signo de Áries, você iniciará uma nova fase. Será a hora de dar andamento aos seus projetos pessoais. Apesar disso, poderá se confundir e criar muitas expectativas, o que levará a frustrações.

Relacionamentos

Neste mês, tenderá a enfrentar uma revisão de suas atitudes no setor afetivo. Apesar de buscar estar mais presente na vida de quem ama e dar bastante atenção às relações, poderá se confundir e criar muitas expectativas, o que irá gerar frustrações. Procure cuidar das suas necessidades emocionais, pois assim conseguirá ter mais clareza, bem como evitará fantasiar os relacionamentos e esperar demais do outro.

Trabalho e dinheiro

No início de março, você viverá uma fase mais introspectiva. Portanto, poderá ter menos energia no trabalho, bem como se envolver em confusões. Depois, por volta da metade do mês, um novo ciclo começará. Será possível que tenha mais vontade para dar andamento aos seus projetos e iniciar novos movimentos. Contudo, poderão ocorrer mal-entendidos e desilusões.

Touro

O taurino estará envolvido com amigos e causas sociais Imagem: Didikaa | Shutterstock

Energia geral

No início do mês, tenderá a se envolver mais com os amigos e com os grupos dos quais faz parte. Poderá também abraçar causas sociais, pois a propensão será que o desejo de ajudar o próximo se faça bem presente. Depois, por volta da metade de março, uma nova fase se iniciará. Você viverá um período mais introspectivo, propício para cuidar do bem-estar espiritual e finalizar ciclos.

Relacionamentos

Durante todo o mês, você viverá uma fase de encerramentos no setor afetivo. Portanto, será a hora de fazer um balanço de tudo o que viveu nas relações, do que deseja viver e dos comportamentos que precisam ser encerrados. Ademais, deverá olhar para as fantasias que cria em relação ao outro e que o(a) levam a se frustrar, buscando compreender o que cada um pode oferecer. Por fim, para ter mais clareza, cuide da sua energia.

Trabalho e dinheiro

Em março, você viverá uma fase mais introspectiva. Com isso, será possível que precise desacelerar no trabalho, revisando o que tem vivido e o que realmente deseja para o setor profissional. Ainda nestes dias, poderão surgir boas oportunidades para aumentar a renda e conquistar o conforto e a estabilidade que busca. Contudo, tenderá a se deixar levar pelos impulsos, gastando de forma excessiva com mais frequência.

Gêmeos

O geminiano estará envolvido com suas relações sociais e com desejo de mudanças no setor afetivo Imagem: Didikaa | Shutterstock

Energia geral

Durante todo o mês, você se envolverá bastante com as relações sociais. Será uma fase importante para se aproximar de pessoas que tenham ideais em sintonia com as seus, bem como se envolver em projetos comunitários. Entretanto, a partir da metade de março, procure atentar-se às causas que deseja abraçar, evitando se deixar levar por ilusões e propagandas enganosas. Afinal, isso poderá gerar frustrações e confusões.

Relacionamentos

Neste mês, tenderá a se deparar com o desejo de mudanças no setor afetivo. Será um período importante para revisar as relações, percebendo se elas estão alinhadas com o que deseja para a sua vida. Ainda nesta fase, o campo social estará propenso a muito movimento. Com isso, poderá conhecer novas pessoas. No entanto, haverá a chance de se confundir e agir de maneira repentina.

Trabalho e dinheiro

No início do mês, você se envolverá bastante com o setor profissional e com o que deseja se tornar no futuro. Poderá também se unir a pessoas que o(a) auxiliarão na carreira. Depois, buscará parcerias que contribuirão com a realização dos seus ideais.

Câncer

O canceriano cuidará do que lhe traz a sensação de pertencimento e realização Imagem: Didikaa | Shutterstock

Energia geral

No início do mês, tenderá a cuidar do que lhe traz a sensação de pertencimento e realização. Bom momento para iluminar o topo da montanha das suas idealizações e direcionar a sua energia para o que almeja. Por volta da metade de março, a propensão será que o seu foco no futuro e nas conquistas fique mais evidente. Porém, haverá a possibilidade de criar expectativas, o que irá gerar frustrações.

Relacionamentos

A tendência será que dedique bastante atenção ao setor afetivo, refletindo sobre o que espera do futuro das relações e verificando se elas estão alinhadas com o que realmente quer. Ademais, haverá a possibilidade de que situações que pareciam resolvidas voltem à tona, exigindo um olhar mais atento e uma compreensão de seus aprendizados. Todavia, também tenderá a ser uma fase confusa. Por isso, evite tomar decisões importantes e se atente às suas expectativas.

Trabalho e dinheiro

A propensão será que o seu foco esteja mais concentrado no campo profissional. Você buscará maior reconhecimento e realização. No início do mês, poderá se deparar com maiores cobranças e responsabilidades, o que atrasará os seus planos e o(a) desanimará. Depois, haverá a possibilidade de mudanças e parcerias que o(a) ajudarão a conquistar o que almeja. Apesar disso, mal-entendidos terão a chance de surgir

Leão

O leonino ficará mais confiante e batalhará por seus sonhos Imagem: Didikaa | Shutterstock

Energia geral

No início de março, os dias tenderão a ser mais desafiadores. Afinal, você entrará em contato com as suas sombras. Poderá também se deparar com cobranças, o que irá gerar inseguranças. Por volta da metade do mês, o cenário mudará. A propensão será que tenha mais energia e confiança para batalhar por seus sonhos, sair da rotina e ir em busca de tudo o que lhe traz crescimento, tanto em nível pessoal quanto profissional.

Relacionamentos

No campo afetivo, este tenderá a ser um mês importante para revisar suas expectativas e a forma como os relacionamentos têm fluido. Ao longo do processo, haverá a chance de se deparar com situações que o(a) farão reavaliar o que realmente deseja para o futuro das relações. A partir da metade de março, deverá refletir sobre as expectativas que cria sobre o outro. Afinal, isso poderá gerar frustrações.

Trabalho e dinheiro

Neste mês, a propensão será que se dedique a realizar os seus sonhos e que vá em busca do que lhe trará maior crescimento. Portanto, deverá ter mais consciência do que deseja realizar em sua vida, direcionando a sua atenção para isso. Contudo, por volta da metade de março, atente-se mais ao excesso de expectativas, pois elas poderão levar a gastos excessivos e frustrações.

Virgem

O virginiano enfrentará desafios internos e precisará acolher seus medos para ressignificá-los Imagem: Didikaa | Shutterstock

Energia geral

No começo de março, você dedicará mais atenção aos relacionamentos, buscando encontrar equilíbrio. Entretanto, tenderá a se deparar com empecilhos e cobranças, o que poderá gerar inseguranças. Por volta da metade do mês, viverá uma fase um tanto desafiadora. Afinal, entrará em contato com o lado obscuro da sua alma. Logo, será necessário acolher os seus medos para que consiga compreendê-los e ressignificá-los.

Relacionamentos

No início do mês, você tentará encontrar mais equilíbrio no amor, compreendendo melhor as necessidades do outro. No entanto, poderá se deparar com resistências e cobranças, o que despertará inseguranças e esfriará a relação. Ao longo de março, tenderão a surgir situações que o(a) conectarão com os seus medos e inseguranças. Portanto, será o momento de revisar os relacionamentos e abandonar comportamentos nocivos.

Trabalho e dinheiro

A propensão será de um mês de muito crescimento no setor profissional, com oportunidades para que conquiste o que almeja para o futuro. Porém, deverá se atentar aos excessos e às expectativas, pois eles poderão levar à sobrecarga e a decepções. No caso, procure direcionar o seu foco para o que realmente deseja construir. Desse modo, terá melhores resultados.

Libra

O libriano reorganizará sua rotina e equilibrará suas relações, mas deverá evitar sobrecarga Imagem: Didikaa | Shutterstock

Energia geral

O início de março tenderá a ser movimentado em sua rotina. Com isso, a propensão será que se dedique a tornar o cotidiano uma fonte de prazer. Porém, as responsabilidades poderão sobrecarregá-lo(a), afetando a sua saúde e produtividade. Por volta da metade do mês, você entrará em uma nova fase, em que se inclinará aos cuidados das relações.

Relacionamentos

As relações e seus funcionamentos passarão por reflexões neste mês. Ademais, haverá a chance de que assuntos do passado retornem para serem resolvidos. Com isso, deverá refletir como tem sido o equilíbrio na vida afetiva e o que poderá fazer para que tudo flua melhor. No início de março, todavia, os dias tenderão a ser mais confusos. Logo, procure observar as suas idealizações. Afinal, se frustrará com mais facilidade.

Trabalho e dinheiro

No início do mês, você se envolverá mais com a rotina profissional. Ademais, o reconhecimento externo do seu trabalho tenderá a lhe trazer satisfação. Apesar disso, poderá ter maiores responsabilidades e cobranças, o que afetará a sua saúde. Depois, buscará por mais parcerias na carreira. Haverá a chance de encontrar pessoas em sintonia consigo. Contudo, tome cuidado com enganos e idealizações.

O escorpiano sentirá tudo de forma mais intensa e terá mais energia para realizar seus sonhos Imagem: Didikaa | Shutterstock

Escorpião

Energia geral

No começo de março, você sentirá tudo de maneira intensa, com a sensibilidade à flor da pele e com o desejo de se conectar com o que lhe traz alegria. Entretanto, as responsabilidades da vida poderão atrapalhar os seus planos, gerando desânimo. Por voltado final do mês, uma nova fase se iniciará. A propensão será que se dedique aos cuidados com a rotina.

Relacionamentos

Você tenderá a se apaixonar com mais facilidade no início do mês. Porém, poderá se deparar com bloqueios, empecilhos e cobranças, o que irá atrapalhar os seus planos e afetar o seu ego. Depois, procure observar melhor as suas expectativas, pois haverá a chance de se iludir. Com isso, irá se frustrar. Ademais, para evitar mal-entendidos, respeite os limites do outro.

Trabalho e dinheiro

Você terá mais energia para batalhar pela realização dos seus sonhos. Além disso, tudo o que estava estagnado poderá voltar a caminhar com mais facilidade. Também sentirá mais animação e confiança. No caso, procure direcionar bem o seu foco para conquistar o que deseja. Afinal, com tanta energia disponível, haverá uma grande chance de se dispersar e iniciar coisas que não conseguirá cumprir, se sobrecarregando.

Sagitário

O sagitariano estará focado na família e na busca de equilíbrio emocional Imagem: Didikaa | Shutterstock

Energia geral

Em março, tenderá a desacelerar e se conectar com as suas memórias, voltando a atenção para os assuntos da família e do lar. No começo do mês, poderá ter menos energia. Além disso, haverá a chance de que as responsabilidades da rotina exijam mais de você, o que irá desanimá-lo(a). Depois, será o momento de encontrar mais equilíbrio na sua casa e nas relações familiares.

Relacionamentos

Durante todo este mês, buscará criar mais intimidade em seus relacionamentos, se aproximando das pessoas que lhe transmitem segurança emocional e que lhe oferecem apoio. Ainda nesta fase, deverá revisar as suas relações a fim de compreender quais delas o(a) fazem bem. Isso o(a)ajudará a encontrar o equilíbrio. No entanto, tome cuidado com as idealizações, pois elas poderão levar a frustrações.

Trabalho e dinheiro

Você voltará a atenção para o lado interno. Com isso, será possível que tenha menos disposição para se dedicar à carreira. No caso, busque desacelerar, encontrando uma rotina tranquila. Ainda neste período, tenderão a surgir boas oportunidades de parcerias profissionais, o que poderá lhe trazer crescimento. Além disso, possivelmente terá mais coragem para enfrentar os medos e ir em busca dos sonhos, mesmo que em um ritmo mais lento.

Capricórnio

O capricorniano estará socialmente ativo e enfrentará mudanças emocionais em suas relações Imagem: Didikaa | Shutterstock

Energia geral

Tenderá a ser um mês bastante movimentado nas relações sociais e na rotina. Afinal, buscará conhecer novas pessoas, lugares e conversar sobre diferentes assuntos. No início de março, porém, a propensão será que se depare com alguns empecilhos, o que poderá atrapalhar os seus planos e desanimá-lo(a). Por fim, tome cuidado com o excesso de movimentos, pois haverá a chance de se dispersar.

Relacionamentos

Ao longo de março, você enfrentará uma revisão sobre o que lhe traz tranquilidade emocional nas relações. Além disso, assuntos do passado poderão vir à tona para serem repensados. Será o momento de acolher as emoções e buscar mais intimidade no setor afetivo. Desse modo, conseguirá criar um laço de maior segurança e confiança. Todavia, haverá a chance de se deixar levar por fantasias, o que resultará em desilusões.

Trabalho e dinheiro

A rotina de trabalho estará bem movimentada neste mês. Poderão surgir oportunidades que lhe trarão crescimento. Apesar disso, será possível que o excesso de afazeres afete a sua saúde e o(a) sobrecarregue. Portanto, direcione melhor a sua energia. Ainda neste período, haverá a chance de negociações e parcerias. Contudo, atente-se à possibilidade de acreditar demais no outro e se enganar.

Aquário

O aquariano estará focado no que lhe traz segurança e deve evitar se sobrecarregar Imagem: Didikaa | Shutterstock

Energia geral

Em março, você cuidará do que lhe traz segurança. Tenderá a ser um bom momento para direcionar a sua energia e conquistar o conforto que almeja. Ainda nesta fase, a propensão será que a sua rotina fique mais movimentada. Também poderá ter mais ânimo para realizar os seus afazeres. Contudo, haverá a chance de se comprometer com mais do que conseguirá cumprir, o que o(a) sobrecarregará e afetará a sua saúde.

Relacionamentos

Você buscará encontrar mais segurança no setor afetivo neste mês. Será um momento importante para alinhar os próximos passos com a pessoa amada. Se não estiver em uma relação, tenderá a procurar alguém que lhe traga segurança e que tenha valores alinhados com os seus. Entretanto, atente-se às idealizações, pois elas poderão levar a frustrações.

Trabalho e dinheiro

Neste mês, você refletirá sobre a forma como tem lidado com o dinheiro e com os demais recursos materiais. Bom momento para direcionar a sua energia e o seu foco para conquistar a estabilidade e o conforto que almeja. No início de março, no entanto, haverá a possibilidade de se deparar com empecilhos. Além disso, nem tudo poderá fluir como gostaria. Depois, atente-se às negociações e parcerias, pois será possível que se engane com mais facilidade.

Peixes

A sensibilidade emocional e energética do pisciano Imagem: Didikaa | Shutterstock

Energia geral

Apesar de o Sol em Peixes indicar um período de maior entusiasmo para ir em busca das realizações pessoais, haverá a chance de se deparar com cobranças, críticas e excesso de responsabilidade. Por volta da metade do mês, o cenário mudará um pouco. A sua sensibilidade emocional e energética tenderá a estar aflorada. Com isso, poderá se confundir e absorver mais energia das pessoas e das situações.

Relacionamentos

Em março, tenderá a se deparar com situações que o(a) levarão a revisar a forma como os seus relacionamentos têm fluido. Será um bom momento para se atentar aos ciclos repetitivos vividos, finalizando comportamentos que geram sofrimento. Porém, ao longo do processo, poderá se confundir. Por fim, deverá observar as expectativas que cria em relação ao outro, pois isso levará a frustrações.

Trabalho e dinheiro

No início de março, a sua energia tenderá a se voltar para o trabalho e para o que deseja se tornar no futuro. Todavia, haverá a chance de maiores cobranças e responsabilidades, o que irá desanimá-lo(a). Por volta da metade do mês, o movimento poderá ser maior. Com isso, a propensão será que se confunda e que tudo caminhe de forma mais lenta. No caso, aproveite esta fase para rever suas ações e ter mais consciência do que almeja.