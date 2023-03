Primer, BB cream, CC cream e DD cream: entenda a diferença entre eles

Veja como utilizar esses produtos para corrigir imperfeições e deixar a pele mais bonita

Cosméticos ajudam a tratar e prevenir imperfeições na pele Imagem: Irina Bg | Shutterstock

A indústria de cosméticos está sempre inovando e lançando produtos no mercado para cuidar da pele e conseguir efeitos cada vez mais bonitos nas maquiagens. Os cremes que tratam e corrigem imperfeições, como primers, BB creams, CC creams e DD creams, são um exemplo claro disso. A seguir, confira qual é o melhor para você!

Primer: prepara e protege a pele

Ele foi o primeiro da onda de cremes multifuncionais que pretendem acabar com todos os problemas da pele. De acordo com o hair stylist Henry Basttos, o primer já virou um item essencial em qualquer maquiagem, pois tem como objetivo ajudar a controlar a oleosidade da pele de uma forma mais simples.

“O primer é conhecido por ser uma pré-maquiagem: aquele produto que você coloca para uniformizar a pele antes mesmo de se aventurar com uma base qualquer”, explica. Uma das vantagens é que ele ajuda a preencher linhas finas e faz com que a maquiagem dure bastante, independentemente do clima. Além disso, ele ainda protege a pele.

BB cream: várias funções em um só produto

O nome oficial desse produto é Blemish Balm Cream. Ele nasceu do primer, mas veio muito mais elaborado e aumentando a quantidade de benefícios em um só produto. “Na verdade, o BB cream é um produto multifuncional e, segundo os maiores especialistas do mundo, reúne, em um só produto, várias funções”, diz o profissional.

“O BB cream protege, hidrata e prepara a pele para receber a maquiagem, tendo função de primer e, por ser pigmentado, cobre as principais imperfeições e manchas (agindo como uma base de cobertura leve). Perfeito para o dia a dia, já que uniformiza a pele sem deixá-la pesada”, define Henry Basttos.

CC cream ajuda a corrigir o tom da pele (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)

CC cream: protege, uniformiza e tem agentes clareadores

Batizado de Color Control Cream, esse produto é a mistura de hidratante, FPS (fator de proteção solar), primer e base em uma só composição. “O CC cream é a versão potente do BB cream, porém mais completa e eficaz”.

Entretanto, apesar de relacionados, o CC Cream e o BB Cream apresentam algumas diferenças. “Apesar de o BB cream possuir os mesmos princípios ativos do CC cream, os dois têm a função de atingir objetivos diferentes para a pele. Por exemplo, o CC cream possui alguns agentes clareadores que ajudam a corrigir o tom da pele, fazendo deste produto algo bem mais elaborado”, explica Henry Basttos. Além disso, o cosmético possui ativos antioxidantes e anti-idade.

DD cream: ajuda no bronzeamento artificial da pele

O DD cream é mais uma variante de todos esses cosméticos, é o Daily Defense Cream. “O produto também possui os mesmos princípios ativos do BB cream e do CC cream, porém tem agentes engajados no bronzeamento artificial da pele”, garante o hair stylist.

Todos esses produtos são facilmente encontrados em lojas de cosméticos físicas e, até mesmo, na internet. Os valores variam de acordo com a marca e os benefícios oferecidos. Contudo, uma coisa é certa: há opções para todos gostos e bolsos.