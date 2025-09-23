Produtos de beleza inspirados em sobremesas transformam o autocuidado

Os beauty desserts têm conquistado cada vez mais espaço nas prateleiras

Produtos de beleza inspirados em sobremesas unem diversão, cuidado e bem-estar Imagem: Alim Yakubov | Shutterstock

O Dia do Sorvete, celebrado em 23 de setembro, ganha um toque especial com a ascensão dos beauty desserts — produtos de beleza inspirados em sobremesas que unem diversão, cuidado e bem-estar. Mais do que fragrâncias adocicadas, essa tendência transforma o autocuidado em um ritual prazeroso e multissensorial, com texturas envolventes, cores vibrantes e aromas capazes de despertar memórias afetivas.

Beauty desserts conquistam espaço nas prateleiras

Cremosos, perfumados e cheios de cor, os beauty desserts têm conquistado cada vez mais espaço nas prateleiras, acompanhando o movimento global que já movimenta bilhões de dólares e segue em crescimento. A proposta é simples: levar para o nécessaire a mesma sensação prazerosa que um doce favorito proporciona, tornando a rotina de cuidados em um momento prazeroso, e não apenas uma obrigação.

“O segmento de beauty dessert cresce globalmente, movimentando US$ 32 bilhões em 2024 e projetando US$ 34 bilhões em 2025, impulsionado pela busca por rituais de autocuidado e bem-estar. Essa tendência reflete o desejo das pessoas de transformar a rotina em momentos de prazer, unindo cuidado, bem-estar e experiência sensorial”, afirma Carolina Bertelli, diretora de marketing e desenvolvimento de produtos da Dailus.

Beauty desserts explora fragrâncias inusitadas, embalagens divertidas e texturas diferenciadas que remetem à sensação de saborear um doce Imagem: Kmpzzz | Shutterstock

Tendência transforma o autocuidado em momento de prazer

Esse movimento tem estimulado lançamentos que traduzem o universo das sobremesas em experiências criativas e sensoriais. Inspiradas nesse imaginário, os novos produtos exploram fragrâncias inusitadas, embalagens divertidas e texturas diferenciadas que remetem à sensação de saborear um doce.

A ideia é aproximar o cuidado pessoal do mundo gastronômico, transformando produtos de skincare e body care em verdadeiros rituais de indulgência. “Um exemplo dessa inspiração gastronômica é a linha Sweet Skin Ice Cream, da Dailus, que traz fragrâncias como cookies & cream, mousse de pistache e morango ao leite, remetendo ao universo dos gelatos italianos”, comenta Carolina Bertelli.

Inserida nesse cenário, a celebração do Dia do Sorvete ganha ainda mais significado ao dialogar com a proposta dos beauty desserts. Mais do que uma data comemorativa, torna-se um convite para viver o autocuidado como um momento prazeroso, em que texturas, aromas e cores despertam lembranças e reforçam a conexão entre beleza e bem-estar.

Por Denyze Moreira