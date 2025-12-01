Proteja a pele do sol: 6 dicas para aproveitar o verão com segurança

Entenda os riscos da exposição solar e como manter a saúde durante a estação mais quente do ano

O cuidado com a pele deve ser redobrado no verão Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock

Com a chegada do calor e o aumento das atividades ao ar livre, é hora de reforçar os cuidados com a pele. As temperaturas elevadas deixam a exposição solar mais intensa, aumentando o risco de queimaduras, manchas e ressecamento.

A dermatologista Vanessa Martins Pinto, professora da Afya Educação Médica de Porto Alegre, alerta que o uso do protetor solar e a atenção à hidratação são fundamentais não só para a beleza, mas também para a prevenção do câncer de pele, o tipo de câncer mais comum no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). “O bronzeado não é sinal de saúde, mas uma reação da pele a uma agressão solar. A proteção deve ser diária, em todas as estações”, destaca.

Abaixo, Vanessa Martins Pinto explica como aproveitar o verão sem colocar a saúde da pele em risco. Confira!

1. Use protetor solar todos os dias, inclusive em casa

O protetor solar deve ser aplicado diariamente, mesmo em dias nublados ou em ambientes internos. A luz azul emitida por telas de celulares e computadores acelera o envelhecimento e pode intensificar manchas. “Quem tem melasma deve preferir filtros com cor, que também bloqueiam a luz visível”, explica a dermatologista.

2. Reaplique o produto a cada duas horas

O filtro solar perde a eficácia com o suor, o contato com a água e o tempo de exposição. A médica recomenda reaplicar a cada duas horas — ou antes, em atividades físicas e na praia.

3. Invista em barreiras físicas

Chapéus de aba larga, óculos escuros, roupas com proteção UV e guarda-sóis são aliados essenciais. “Essas medidas reduzem significativamente a radiação incidente sobre a pele e devem ser combinadas com o uso do protetor”, orienta a dermatologista.

O uso de hidratantes também é essencial no verão, mesmo em pele oleosa Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

4. Cuide da hidratação da pele e do corpo

Com o aumento da transpiração, a hidratação precisa ser redobrada. “Mesmo quem tem pele oleosa deve usar hidratantes leves, como séruns e géis. A falta de hidratação estimula ainda mais a oleosidade”, explica. Além disso, ingerir água regularmente é essencial para manter o equilíbrio da pele.

5. Tenha uma alimentação rica em antioxidantes

Frutas vermelhas, cítricas, folhas verdes e legumes coloridos ajudam a neutralizar o estresse oxidativo causado pelo sol. “É uma forma de proteção de dentro para fora”, afirma Vanessa Martins Pinto.

6. Fique atento a pintas e manchas

A detecção precoce é fundamental. “Qualquer pinta que mude de cor, formato, tamanho ou apresente sangramento deve ser avaliada pelo dermatologista”, alerta. O câncer de pele tem altas taxas de cura quando diagnosticado no início.

“Cuidar da pele é um gesto de autocuidado e saúde. O sol é fonte de energia e bem-estar, mas precisa ser aproveitado com responsabilidade”, conclui a médica.

Por Grazieli Binkowski