Quadro psicótico agudo: entenda a condição que teve Vanessa Lopes

Psiquiatra explica como é caracterizado o transtorno mental que fez a influenciadora digital desistir do BBB 24

Transtorno psicótico fez a influenciadora digital desistir do BBB 24 Imagem: Reprodução digital | TV Globo

Após 12 dias no Big Brother Brasil 2024, a influenciadora digital Vanessa Lopes desistiu do programa. No entanto, durante a participação no reality, o seu comportamento fora do comum chamou atenção, levantando questões sobre a sua saúde mental. No último domingo (18), a ex-BBB participou do “Fantástico”, programa da TV Globo, e esclareceu o assunto, afirmando ter sido diagnosticada com um quadro psicótico agudo.

“Segundo meu psiquiatra, tive um quadro psicótico agudo, que é como se a minha mente rompesse com a realidade. É como se eu já não entendesse mais o que é a imaginação da minha cabeça e o que é real. Isso aconteceu pelo estresse, pela falta de sono, pela ansiedade, medo do que tava acontecendo lá fora no programa, medo que tava acontecendo dentro do programa”, disse na entrevista.

O que é o transtorno agudo psicótico?

De acordo com o psiquiatra Dr. Flávio H. Nascimento, o transtorno psicótico agudo é um tipo de psicose com menor duração. “Cada caso é muito específico de acordo com cada paciente. No entanto, existem algumas coisas que podemos observar. Por exemplo, o transtorno psicótico agudo é um tipo de psicose que dura entre 24h e um mês. Ele pode se assemelhar com a esquizofrenia e incluir delírios, alucinações e dificuldade para manter pensamentos organizados”, explica o médico.

Situações estressantes podem contribuir para o desenvolvimento do transtorno Imagem: Tanya Antusenok | Shutterstock

Principais sintomas do transtorno

O transtorno psicótico agudo possui variações de acordo com cada paciente, no entanto, alguns sintomas podem ser facilmente identificáveis, tais como:

Delírios;

Alucinações;

Discurso desorganizado;

Comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico.

Fatores que podem levar ao quadro

Segundo o Dr. Flávio H. Nascimento, esse tipo de problema pode ser desencadeado por uma série de fatores. “Mas, normalmente, o gatilho para o seu surgimento é uma situação de estresse extremo, embora traumas, privação de sono, ambiente hostil, entre outros, podem estar relacionados ao transtorno psicótico breve. Por isso é importante um tratamento que identifique as situações relacionadas aos sintomas para direcionar o tratamento adequadamente”, conta o profissional.

Por Dr. Flávio H. Nascimento

Formado em medicina pela UFCG, com residência médica em psiquiatria pela UFPI e mais de 10 anos de experiência na área de psiquiatria.