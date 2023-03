Queda de cabelo e alterações na pele: veja o que pode ser

Esses sinais podem indicar alguma alteração na saúde emocional ou física

Hidratar a pele é um passo importante para saúde Imagem: Rido | ShutterStock

Conhecer-se é um dos primeiros passos para ter uma vida equilibrada e saudável. Isso é fundamental para identificar qualquer alteração, seja na saúde física ou emocional. Assim, é mais fácil entender os sinais que o corpo dá, o que facilita o diagnóstico antecipado e o tratamento adequado.

Atenção às mudanças

Às vezes, os sinais de que algo não está funcionando bem são sutis, por isso é fundamental se analisar. “Podemos ficar atentos a toda e qualquer mudança no nosso corpo, principalmente, mudança de cor na pele e nos olhos, fadiga excessiva, mudança de humor, dores”, alerta Ana Beatriz Cintra, psicóloga e autora do livro Mudando sua história – Obesidade nunca mais.

Manifestações na pele

A pele costuma ser um ótimo termômetro para ajudar a identificar sinais de uma doença interna, como no caso do hipotireoidismo. “Antes do cansaço e do ganho de peso, a pele e seus anexos já expressam a doença. Desta maneira, os primeiros sintomas são queda de cabelo, pele mais seca e frágil e unhas quebradiças”, explica a dermatologista Dra. Meire Gonzaga.

A anemia é outra doença que também pode apresentar alguns sintomas visíveis na pele e nos cabelos. “Os primeiros sintomas são observados nos cabelos, que começam a cair e na pele e mucosas, que ficam mais pálidas”, explica a médica.

A queda de cabelo pode ser um sinal de que a saúde não vai bem (Imagem: Sklo Studio | Shutterstock)

Queda de cabelo

A queda dos fios é um processo natural, mas é preciso prestar atenção se ela se tornar excessiva. “A queda de cabelo, particularmente nas mulheres, pode ser causada por uma variedade de patologias – hormonais, nutricionais, inflamatórias”, afirma a Dra. Cristiane Braga, especialista em clínica médica, dermatologia, medicina estética e cabelo (tricologia).

Além disso, a queda dos fios também pode ser sinal de algum desajuste emocional. “Pode ser uma manifestação inflamatória do estresse e/ou um dos primeiros sintomas de uma fase de depressão,” destaca a médica. Por isso, segundo ela, quando os fios caem de maneira mais acentuada, é fundamental procurar um profissional de saúde.

Olhe para o seu corpo

Portanto, é essencial ouvir suas emoções, ter hábitos saudáveis e observar o seu corpo diariamente. E, caso note alguma alteração, é fundamental procurar um médico. “Devemos ficar atentos às mudanças em nosso corpo. Muitas pessoas não têm o hábito de se observar e quando nós, médicos, perguntamos se aquele sinal ou mancha apareceu há muito tempo, muitos pacientes relatam que nunca tinham observado”, alerta a Dra. Meire Gonzaga.

O corpo costuma falar por meio dos sinais. Por isso, é fundamental se conhecer e ter hábitos saudáveis como prática de atividades físicas e alimentação equilibrada. Também é importante reservar um tempo para cuidar da saúde mental, afinal, emoções reprimidas podem se transformar em sintomas físicos.